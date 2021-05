Aktorzy i producenci bojkotują Złote Globy

Amerykański nadawca NBC przekazał, że nie będzie transmitował ceremonii rozdania Złotych Globów w 2022 roku. Stacja dołączyła do grupy artystów i producentów hollywoodzkich bojkotujących nagrody w związku z oskarżeniami o brak różnorodności i nieetyczne zachowania organizatorów. Według mediów, decyzję o zwrocie trzech statuetek podjął aktor Tom Cruise.

NBC transmitowało ceremonię rozdania Złotych Globów od 1996 roku. Ogłaszając decyzję o zawieszeniu współpracy na rok 2022, stacja poinformowała, że chce zobaczyć "znaczące zmiany" w postawie organizatorów, Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (HFPA). "Zmiany tej skali wymagają czasu i pracy, a my czujemy, że HFPA potrzebuje czasu, by zrobić to właściwie. W związku z tym NBC nie będzie emitowało Złotych Globów w 2022 roku" – napisano w oświadczeniu nadawcy.