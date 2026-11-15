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Kultura i styl

Złota Żaba dla Łukasza Żala za zdjęcia do "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego

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Łukasz Żal ze Złotą Żabą za zdjęcia do filmu "Ojczyzna"
"Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego - zwiastun
Źródło wideo: Kino Świat
Źródło zdj. gł.: PAP
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Łukasz Żal zdobył Złotą Żabę Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych ToruńCAMERIMAGE za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". Srebrna trafiła do Jaspera Spanninga za "Kobietę nieznaną" May el-Toukhy, a Brązowa do Michaiła Kriczmana za "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa.  

To już druga Złota Żaba w bogatym zestawie nagród wybitnego polskiego operatora filmowego, Łukasza Żala. Pierwszą zdobył również za zdjęcia do oscarowego filmu Pawła Pawlikowskiego "Ida". Żal ma też na koncie Srebrną Żabę za zdjęcia do "Zimnej wojny", także w reżyserii Pawlikowskiego.

Operator otrzymał także w 2011 roku najważniejszy laur festiwalu w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych - Grand Prix za zdjęcia do "Paparazzi" Piotra Bernasia.

Odbierając Złotą Żabę, Łukasz Żal zadedykowął ją zmarłemu we wrześniu wybitnemu operatowi Ryszardowi Lenczewskiemu, z którym wspólnie fotografował "Idę".

Łukasz Żal ze Złotą Żabą za zdjęcia do filmu "Ojczyzna"
Łukasz Żal ze Złotą Żabą za zdjęcia do filmu "Ojczyzna"
Źródło zdjęcia: PAP

Najważniejsze laury ToruńCAMERIMAGE 2026

W tegorocznym Konkursie Głównym toruńskiej imprezy startowało aż 15 wybitnych filmów wybranych spośród głośnych produkcji zrealizowanych w ciągu ostatniego roku. Obok zdobywców trzech głównych nagród festiwalu, znalazły się między innymi takie tytuły jak "Projekt Hail Mary" Phila Lorda i Christophera Millera, "Visitation" Volkera Schlöndorffa, "Czarna kula" Javiera Calva i Javiera Ambrossiego, "Dziki Koń Dziewięć" Martina McDonagha czy "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego.

Zdobywca Złotej Żaby, "Ojczyzna" w reżyserii Pawlikowskiego, to tegoroczny polski kandydat do Oscara w kategorii Film Międzynarodowy, nagrodzony wcześniej za najlepszą reżyserię w Cannes. Domykający trylogię, kolejny czarno-biały film polskiego reżysera opowiada o podróży wybitnego pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki do podzielonych na strefy wpływów powojennych Niemiec w 1949 roku. W trakcie wyprawy - z kontrolowanego przez Amerykanów Frankfurtu do sowieckiego Weimaru - bohaterowie mierzą się z żałobą po samobójczej śmierci syna, Klausa, trudnymi relacjami rodzinnymi oraz z pytaniami o rolę artysty i własną tożsamość w obliczu wielkiej historii.

Zdobywca Srebrnej Żaby - "Kobieta nieznana" w reżyserii Dunki May el-Toukhy, opowiada historię młodej służącej, która tuż po II wojnie światowej planuje ślub z bogatym pracodawcą, chcąc rozpocząć nowe życie. Jej przyszłość staje pod znakiem zapytania, gdy w ogarniętej chaosem i samosądami Kopenhadze, na jaw wychodzi jej wstydliwa tajemnica o związku z niemieckim żołnierzem w czasie okupacji. Film zdobył Złote Lwy na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji.

Brązowa Żaba trafiła do równie utytułowanej produkcji - "Minotaura" w reżyserii Andrieja Zwiagincewa, rosyjskiego filmowca od wybuchu wojny w Ukrainie mieszającego we Francji. Będący swego rodzaju remakiem "Niewiernej żony" Chabrola dramat i thriller polityczny, opowiada o rosyjskim biznesmenie, którego poukładane życie w prowincjonalnej Rosji 2022 roku rozpada się pod wpływem kryzysu małżeńskiego oraz przymusowej mobilizacji na wojnę w Ukrainie. Gdy władze żądają od niego wytypowania czternastu pracowników na front, a on sam odkrywa romans swojej żony Galiny, wykorzystuje wojenną machinę i własną pozycję do bezwzględnej, osobistej zemsty. Film zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes, czyli drugą co do ważności nagrodę imprezy.

Warto zauważyć, że trzema głównymi nagrodami na Camerimage uhonorowano filmy, które będą rywalizować między sobą o oscarowe nominacje w kategorii Film Międzynarodowy. "Minotaur" to bowiem francuski kandydat w tej kategorii, zaś "Kobieta nieznana" - duński.

Jasper J. Spanning odbiera Srebrną Żabę
Jasper J. Spanning odbiera Srebrną Żabę
Źródło zdjęcia: PAP

Hołd dla mistrzów sztuki operatorskiej

Wymyślony przed 33 laty przez Marka Żydowicza, z myślą o honorowaniu operatorów filmowych festiwal Camerimage, to jeden najważniejszych na świecie festiwali poświęconych autorom zdjęć. Żydowicz od początku jest także jego dyrektorem.

Jego pomysł narodził się w Toruniu, gdzie odbyło się siedem pierwszych edycji imprezy– od 1993 do 1999 roku. Miasto użyczyło też festiwalowi swojej "żabki" (z toruńskiej legendy o flisaku) - do głównej nagrody nazwanej Złotą Żabą. Na skutek konfliktu z dawnymi władzami miasta, jego twórca przeniósł jednak w 2000 roku festiwal do Łodzi, do Teatru Wielkiego. Potem była Bydgoszcz i w 2019 festiwal ponownie wrócił do korzeni, czyli do Torunia.

Podczas festiwalu odbywają się spotkania z operatorami filmowymi, projekcje filmowe, a także warsztaty i seminaria prowadzone przez wybitnych operatorów i reżyserów. Od początku organizacją festiwalu zajmuje się Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu.

Głównymi nagrodami przyznawanymi zwycięzcom są Złota, Srebrna i Brązowa Żaba – wręczane operatorom w konkursie filmów fabularnych (tzw. Konkurs Główny). Oprócz wymienionych wyżej tytułów, wśród jej laureatów na przestrzeni 33 lat były takie arcydzieła światowego kina i ich twórcy, jak: "Fortepian" Jane Campion ze zdjęciami Stuarta Dryburgha, "Wrony" Doroty Kędzierzawskiej fotografowane przez Artura Reinharta, "Amores perros" Alejandro Gonzalesa Inarritu ze zdjęciami Rodrigo Prieto, "Sekrety i kłamstwa" Mike’a Leigh ze zdjęciami Dicka Pope'a, "Labirynt Fauna" Guillermo del Toro fotografowany przez Guillermo Navarro, "W ciemności" Agnieszki Holland ze zdjęciami Jolanty Dylewskiej czy "Joker" Todda Phillipsa fotografowany przez Lawrence'a Shera.

Festiwal odbywał się w tym roku w dniach 7-14 listopada.

Laureaci Festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026

Złota Żaba - Łukasz Żal - "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski

Srebrna Żaba - Jasper Spanning - "Kobieta nieznana", reż. May El-Toukhy

Brązowa Żaba - Mikhail Krichman - "Minotaur", reż. Andriej Zwiagincew

Nagroda publiczności - Ben Davis - "Dziki Koń Dziewięć", reż. Martin McDonagh

Złota Żaba w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych - Alan Ruczyński - "Kobieta stanu wolnego", reż. Eliza Godlewska i Alan Ruczyński

Złota Żaba w Konkursie Seriali Telewizyjnych - Maciej Sobieraj - "Wśród nocnej ciszy", reż. Jan Holoubek

Złota Żaba w konkursie Debiutów Operatorskich - Eira Wyn Jones - "Effi o Blaenau", reż. Marc Evans

Złota Żaba w Konkursie Debiutów Reżyserskich - Kaifeng Zhong - "Atlantic Rhapsody", reż. Kaifeng Zhong

Złota Żaba w Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych - Eva Kraljevic - "Córki góry", reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Złota Żaba w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych - Maxim Arbugaev, Vladimir Egorov - "Chuuraa", reż. Evgenia Arbugaeva

Złota Żaba w Konkursie Wideoklipów - Jeff Bierman i (LA)Horde - "What You Want" w wykonaniu Angèle ft. Justice

Wyróżnienie specjalne w konkursie wideoklipów  - Romain Gavras - "Storm" w wykonaniu GENER8ION.

Złota Kijanka - Francesca Avanzini - "Revolver", reż. Paolo de Luca w reżyserii Paoli de Luca

Srebrna Kijanka - Paul Ader - "Nika's Room", reż. Konstantin Munzel

Brązowa Kijanka - Enrico Barbaro Jr - "Until We Bury Them!", reż. Marco Araujo

Źródło: ToruńCAMERIMAGE, tvn24.pl
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