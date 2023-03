Natalia Niemen o chorobie swojej córki. Kilkuletnia Danusia cierpi na zespół Noonan

Z okazji obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Chorób Rzadkich Natalia Niemen opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym pisze o zespole Noonan, na który cierpi jej kilkuletnia córka Danusia. "Jest to dla mnie bardzo ważny dzień, gdyż daje szansę zwrócić uwagę światu, że wśród nas żyją ludzie tymi chorobami dotknięci" - tak zaczęła swój wpis piosenkarka. Czym jest zespół Noonan? Jak objawia się choroba?

"Zespół Noonan to wada genetyczna. Mało popularna. Gdy myślimy o wadach genetycznych, od razu wpada nam do głowy zespół Downa. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak wiele innych odmian takich chorób istnieje" - wyjaśnia Natalia Niemen.

Natalia Niemen o chorobie córki

"U rodzica, który dowiaduje się, że jego dziecko choruje na chorobę rzadką, w pakiecie uczuć jest miejsce na lęk, szok, rozpacz, niepewność. Rozpoczyna się walka. Stajesz się kompletnie nowym człowiekiem. Doświadczenie cierpienia potrafi uczynić z człowieka chodzącą moc i mądrość. My, rodzice dzieci z chorobami rzadkimi jesteśmy innego typu rodzicami. Nasze dzieci nigdy nie będą do końca zdrowe. Nasze dzieci są w różnym stopniu niepełnosprawne. Nasze dzieci co i rusz mają jakieś operacje" - opisuje swoje doświadczenia mama kilkuletniej Danusi.