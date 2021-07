"Żeby nie było śladów" w Wenecji. Historia Grzegorza Przemyka w Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

Opowieść o sprawie Grzegorza Przemyka

Wenecja 2021. Konkurs wypełniony gwiazdami

78. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego otworzy najnowszy film Pedro Almodovara "Madres paralelas". O nagrodę ubiegać się będą także między innymi: "The Power of the Dog" Jane Campion, historia księżnej Diany, czyli "Spencer" Pablo Larraina, najnowszy film laureata Oscara Paolo Sorrentino "E stata la mano di Dio". W grecko-brytyjsko-amerykańsko-izraelskim filmie "The Lost Daughter", debiucie reżyserskim Maggie Gyllenhaal, obok takich gwiazd, jak Olivia Colman, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard wystąpi Dagmara Dominczyk, amerykańska aktorka polskiego pochodzenia. Przewodniczącym jury głównego konkursu będzie koreański reżyser Bong Joon Ho, laureat Oscara za film "Parasite".