"Żeby nie było śladów" - światowa premiera w Wenecji. Polskie gwiazdy na czerwonym dywanie

Twórcy filmu "Żeby nie było śladów" pojawili się na czerwonym dywanie tuż przed światową premierą filmu podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obok Jana P. Matuszyńskiego byli to członkowie obsady: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Agnieszka Grochowska i Tomasz Kot.

"Żeby nie było śladów" - film na podstawie książki Cezarego Łazarewicza

Scenariusz do drugiego pełnometrażowego filmu fabularnego 37-letniego reżysera powstał na podstawie książki reportażowej Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów", która doceniona została miedzy innymi Nagrodą Literacką Nike 2017. Autorką scenariusza jest Kaja Krawczyk-Wnuk.

- Cała sprawa Grzegorza Przemyka, te wszystkie wątki, które Cezary opisał w książce, na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste i jasne. Ale po dokładniejszym przyjrzeniu się, okazuje się, że jest w niej wiele niejednoznaczności, kolejnych warstw. To właśnie wielopłaszczyznowość najbardziej interesuje mnie w kinie. Ten film jest opowiadany w dużej mierze z perspektywy świadka pobicia Przemyka, który widział najwięcej, ale nie widział wszystkiego i nie wie wszystkiego. Ta nieoczywistość mnie ciekawi. To trochę jak w "Powiększeniu" Michelangelo Antonioniego. Próba dostrzeżenia jak najwięcej. A tymczasem w tę sprawę dość szybko zostają wciągnięte też kolejne osoby, przez co wszystko się coraz bardziej komplikuje jak w dobrym thrillerze szpiegowskim - mówił Jan P. Matuszyński w rozmowie z tvn24.pl w lipcu tego roku.