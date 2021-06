Paparazzi przyłapali Jennifer Lopez i Bena Afflecka na pocałunku

"Sukces przychodzi, gdy działają jako grupa" Ben Affleck dla TVN24 o "Lidze Sprawiedliwości" 18.11 | Na ekrany kin trafił kolejny film o grupie superbohaterów ratujących świat przed zagładą. W "Lidze Sprawiedliwości" w reżyserii Zacka Snydera spotkali się między innymi Wonder Woman, Superman i Batman. - Ta historia pokazuje różnych ludzi, którzy działają wspólnie, choć różnią się między sobą - opowiadał odtwórca roli Batmana Ben Affleck w rozmowie z TVN24. - Sukces przychodzi wtedy, gdy działają jako grupa. To myśl, którą warto przekazać młodym ludziom. To jest bardzo aktualne - zaznaczył aktor. tvn24