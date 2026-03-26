Zatrzymana po ostrzelaniu rezydencji Rihanny nie przyznaje się do zarzutów

Policja przed rezydencją Rihanny w Beverly Hills Źródło: Reuters

Dom Rihanny w ekskluzywnej dzielnicy Beverly Hills został ostrzelany w niedzielę 8 marca o godz. 13:15 czasu lokalnego. Pół godziny później policja zatrzymała samochód podejrzanej. 35-letnia Ivanna Lisette Ortiz trafiła do aresztu i postawiono jej łącznie 14 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa i napaści z użyciem broni półautomatycznej.

Ostrzelanie domu Rihanny. Kiedy przesłuchanie podejrzanej

Ortiz pojawiła się w Sądzie Najwyższym w Los Angeles w żółtym więziennym kombinezonie. Jej adwokat poinformował, że kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Złożył też wniosek o obniżenie kaucji, którą ustalono na 1,875 miliona dolarów (prawie 7 milionów złotych - red.). Sędzia Theresa McGonigle odrzuciła wniosek, zakazując jednocześnie podejrzanej wykonywania zawodu logopedy.

Prokuratorzy zarzucają Ortiz oddanie przed domem Rihanny około 20 strzałów. Z dokumentów sądowych wynika, że w posiadłości - poza gwiazdą - przebywał również jej partner - raper A$AP Rocky, trójka ich małych dzieci, matka artystki i kilka innych osób. Nikt z nich nie ucierpiał, jednak 35-latce za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie. 8 kwietnia podejrzana ma się stawić ponownie przed sądem na przesłuchanie wstępne.