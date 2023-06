Oskarżenia wobec wokalisty Rammstein. Wytwórnia płytowa zawiesza promocję nagrań zespołu

czytaj dalej

Robicie to po to, żeby rozmazać kwestię wpływów rosyjskich - powiedział w "Kropce nad i" Paweł Kowal (KO), zwracając się do Kazimierza Smolińskiego (PiS). Posłowie mówili o komisji ds. badania wpływów rosyjskich przewidzianej przez "lex Tusk" i o tym, dlaczego nie przedstawiono kandydatów do niej, choć wymagają tego obowiązujące przepisy. - Jest zmiana stanu prawnego - argumentował Smoliński, nawiązując do rozpatrywanej dopiero nowelizacji.