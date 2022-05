Aktorka i jej mąż wykorzystywali seksualnie dziecko. Usłyszeli łącznie trzydzieści dwa zarzuty

"Powiedział, że i tak nikt mi nie uwierzy"

Do pierwszego przestępstwa doszło po tym, jak małżeństwo dało dziecku do picia alkohol. Po tym Zara Phytian kazała dziewczynce uprawiać seks oralny z jej mężem. Następnie mężczyzna odbył stosunek z obecną żoną oraz z 13-latką. - Wiedziałam, że to było złe, ale nie wiedziałam, jak mam się wydostać z tej sytuacji. W tamtym czasie starałam się we wszystkim naśladować Zarę, bo ją podziwiałam i chciałam być taka jak ona - zeznawała ofiara.