Rapował o zabijaniu, jest oskarżony o zamordowanie przyjaciół. Ruszył proces YNW Melly'ego

Międzynarodową rozpoznawalność YNW Melly’emu przyniósł wydany w 2018 roku utwór "Murder on My Mind". Na język polski tytuł ten przetłumaczyć można jako "Morderstwo w mojej głowie". Wiele wskazuje na to, że amerykański raper nie poprzestał na myślach o zabijaniu. Właśnie ruszył proces, w którym Melly oskarżony jest o zamordowanie dwóch przyjaciół. Grozi mu dożywocie lub nawet kara śmierci.

Latem 2018 roku YNW Melly gościł w popularnym w amerykańskim środowisku hiphopowym podcaście "No Jumper". Podczas rozmowy padło pytanie o tatuaże nad jego brwiami. - Po jednej stronie mam ksywę Sakchasera. To mój brat, mój bliźniak. Po drugiej napis Juvy. To też mój braciak - tłumaczył raper. - To twoi przyjaciele, którzy umarli? - dopytywał prowadzący. - Nie, nie. Obaj żyją - uściślił Melly. - Ja nie potrafiłbym wytatuować sobie ksyw żyjących ziomków, widocznie jesteś lepszym przyjacielem ode mnie - podsumował gospodarz programu.

Kilka tygodni później na jego pytanie raper musiałby odpowiedzieć inaczej. Sakchaser i Juvy zostali zastrzeleni, a głównym podejrzanym o ich zamordowanie szybko stał się sam Melly.

Morderstwo YNW Sakchasera i YNW Juvy'ego

Sakchaser i Juvy zginęli w nocy z 25 na 26 października 2018 roku. Dziewiętnastoletni wówczas Melly, którego prawdziwe imię i nazwisko to Jamell Demons, wraz z kolegami z ekipy YNW nagrywał kolejne kawałki w studiu w Fort Lauderdale. Po godz. 2:00 raperzy wsiedli do dwóch samochodów i pojechali w kierunku swojej dzielnicy. Nagrania z ulicznych kamer pokazały, że w pewnym momencie jedno z aut skręciło w rzadko uczęszczaną drogę, na której nie było monitoringu. W tym punkcie rozjeżdżają się wersje prokuratury i obrońców rapera.

Według śledczych w samochodzie, który nagle zboczył z drogi, znajdowali się: Melly, 19-letni Christopher Thomas Jr (YNW Juvy), 21-letni Anthony Williams (YNW Sakchaser), a także siedzący za kółkiem Cortland Henry, znany jako YNW Bortlen. Prokuratura uważa, że Melly postrzelił śmiertelnie Thomasa i Williamsa. Następnie ostrzelał auto, tak by wyglądało to na tzw. "drive by shooting", czyli strzelaninę, której sprawcą był ktoś z przejeżdżającego obok pojazdu.

Po godz. 4:00 YNW Bortlen podjechał pod miejscowy szpital z ciałami martwych już Thomasa i Williamsa. Wezwanym na miejsce policjantom powiedział, że ich samochód został ostrzelany. Melly nie pojawił się w szpitalu, bo wcześniej wysiadł z auta. Sam twierdził, że po drodze przesiadł się do drugiego samochodu. Zdaniem prokuratury zastrzelił dwóch przyjaciół, próbował upozorować "drive by", po czym wrócił na piechotę do domu.

O tym, że strzały padły z wnętrza auta, świadczyć mają m.in. zabezpieczone w środku pojazdu łuski czy charakterystyczne dla postrzału z takiej odległości odpryski krwi. Choć w noc morderstwa na rękach YNW Bortlena znaleziono ślady prochu strzelniczego, to jest on oskarżany "jedynie" o pomoc w przeprowadzeniu zbrodni. Z ustaleń śledczych wynika, że obie ofiary zastrzelił Melly.

YNW Melly Getty Images

YNW Melly. Ruszył proces rapera

24-letni obecnie raper został aresztowany w lutym 2019 roku. Ciążą na nim m.in. dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia. 14 czerwca przed sądem w Fort Lauderdale ruszył jego proces. Jak relacjonuje ABC News, obrońcy Melly'ego cały czas podkreślają, że zabici byli jego bliskimi przyjaciółmi, a raper nie miał żadnego powodu, by ich mordować. Prokuratura twierdzi jednak, że najpopularniejszy reprezentant YNW był członkiem jednego z lokalnych gangów, a ofiary należały do konkurencyjnej grupy. Porachunki między nimi miały być motywem zabójstwa. Jeśli Melly zostanie uznany za winnego, grozi mu dożywocie lub kara śmierci.

To nie pierwszy zatarg z prawem 24-letniego rapera. Jeszcze jako nastolatek trafił do aresztu po tym, jak wziął udział w strzelaninie, do której doszło na terenie jego szkoły. Później lądował w więzieniu m.in. za posiadanie narkotyków i nielegalne posiadanie broni.

YNW Melly - kim jest?

Pochodzący z Florydy YNW Melly swój debiutancki mixtape "I Am You" wydał w 2018 roku. W jego skład weszło m.in. wypuszczone pierwotnie jako singiel "Murder on My Mind", do dziś pozostające zdecydowanie najpopularniejszym utworem 24-latka (prawie 600 milionów wyświetleń w serwisie YouTube). Melly snuje w nim wizje na temat mordowania i opisuje splamione krwią miejsce zbrodni.

Rok później ukazał się kolejny mixtape Melly’ego, "We All Shine". Na tej płycie, a konkretnie w kawałku "Mixed Personalities", gościnnie wystąpił Kanye West. Młody raper nie próżnował też za kratkami. Pod koniec 2019 roku premierę miał jego pierwszy album studyjny "Melly vs. Melvin". Spora część tego materiału powstała, gdy raper przebywał w więzieniu.

Autor:kgo//az

Źródło: NBC, ABC News