Co było kluczem do sukcesu powieści Marka Krajewskiego? Tadeusz i Max Cegielscy odpowiadają w #Xięgarnizdomu

Jak ocenili Cegielscy, kluczem do sukcesu Krajewskiego jest to, że on jako autor powieści sensacyjno-szpiegowskich oraz ich bohaterowie ewoluują. Nigdy nie otrzymałby nagrody Złotego Pocisku, gdyby jego kolejna powieść okazała się wtórna, okazała się jedynie refleksem tego, co było. On zaryzykował – bo musiał zaryzykować - by nie stać się twórcą tego niekończącego się serialu – zaznaczył Tadeusz Cegielski.