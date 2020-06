O rozdrapywaniu ran, liczbach i podróży w przeszłość. Książkowe rekomendacje w "#Xięgarnizdomu"

Filip Łobodziński opowiada w "#Xięgarnizdomu" o książce autorstwa Katarzyny Kobylarczyk "Strup. Hiszpania rozdrapuje rany". Ta pozycja została nagrodzona podczas 11. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za "uniwersalną opowieść o determinacji w poszukiwaniu prawdy i leczeniu zbiorowej pamięci". Najlepszy Reportaż Literacki ubiegłego roku to historia kraju, który osiemdziesiąt lat po zakończeniu wojny domowej wciąż nie wie, co zrobić z ciałami ofiar. Musiało minąć ćwierć wieku od śmierci generała Francisco Franco, by rodziny odważyły się szukać swoich zamordowanych bliskich.

Michał Rusinek mówi o nominowanej do Nagrody NIKE książce "Dziennik. Jeszcze jedno zdanie" Tadeusza Sobolewskiego. Znany krytyk filmowy i publicysta, Tadeusz Sobolewski, prowadził dziennik od wielu lat, regularnie od czasów wprowadzenia stanu wojennego. Jego zapiski to fascynująca podróż do przeszłości, z której wyłania się wiele barwnych postaci tamtych lat - Anny Sobolewskiej, żony autora, eseistki i krytyczki literackiej, jej matki - niewidomej dziennikarki i pisarki Jadwigi Stańczakowej lub Mirona Białoszewskiego, który regularnie wpadał do mieszkania Sobolewskich na Hożej.