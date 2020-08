"Od jednego Lucypera" to śląska saga rodzinna. Jej autorka, Anna Dziewit-Meller w "#Xięgarnizdomu" w rozmowie z Maxem Cegielskim przyznaje, że chociaż opowiada historię jednej, wielopokoleniowej, rodziny – to dotyczy ona ogólnopolskiej "nieumiejętności rozmawiania na trudne tematy".

Anna Dziewit-Meller to dziennikarka, publicystka, autorka książek dla dzieci – między innymi "Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy".

"Od jednego Lucypera" to trzecia powieść w dorobku pisarki. To książka o rodzinie, Śląsku, ale przede wszystkim o kobietach, klasowej emancypacji i ich udziale w burzliwej historii Polski. – W tym konkretnym przypadku rodziny, o której piszę lucyferycznym elementem jest sama kobiecość – podkreśliła autorka w rozmowie z Maxem Cegielskim.

Pisarka podkreśla, że chociaż opowiada historię jednej, wielopokoleniowej, rodziny "w której nie mówienia o pewnych rzeczach, co cisza na pewne tematy jakoś odkształca się i deformuje kolejne pokolenia ludzi" – to dotyczy ona ogólnopolskiej "nieumiejętności rozmawiania na trudne tematy". – My nie jesteśmy nauczeni konstruktywnego grzebania w sobie i przyglądania się problemom, jakie mamy i omawiania ich – zwróciła uwagę.