Czy można mieć wakacje od literatury? "Trudno byłoby je zorganizować, a co dopiero wytrzymać"

- Trudno się dziwić tej bohaterce, która jest kobietą i to posłuszeństwo w wypadku dorosłej kobiety jest czymś innym niż posłuszeństwo w przypadku kobiety młodej, kiedy mamy do czynienia z innego rodzaju powodami do buntu. To nie jest bunt nastoletni, bunt kobiety, która stoi wobec decyzji, jak ma wyglądać jej dorosłe życie. To bunt ustateczniony. Myślę, mam nadzieję, że jest on na troszkę głębszym poziomie - przyznała.