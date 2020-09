"Jeśli czytasz w wypracowaniach te same frazeologizmy, to zaczynasz mieć wrażenie, że to są frazesy"

Czy mądra książka to zawsze musi być trudna książka? Jak kształtować gust najmłodszych czytelników? Co wpływa na to, że książka dla najmłodszych jest ciekawa? Między innymi na te pytania próbował odpowiedzieć w "Xięgarni" Jerzy Sosnowski, pisarz i nauczyciel, oraz uczniowie szkół podstawowych.

Filip Łobodziński, tłumacz i dziennikarz, pytał w "Xięgarni" w TVN24 o to, jaka książka jest mądra. Swoją opinię wyrazili najpierw uczniowie szkół podstawowych. Według 9-letniej Blanki, jest to "encyklopedia, z której można się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy i rozwija umysł". 12-letnia Marianna oceniła, że mądra książka powinna być "ciekawa i mieć jakieś konkretne tematy".

Zdaniem 13-letniego Jurka mądra lektura "porusza trudne tematy". - Czytam właśnie książkę "Zabić drozda", pani Harper Lee. To powieść, która mówi o wielkiej krzywdzie i niesprawiedliwości widzianej oczami dziecka. Moim zdaniem jest to przykład trudnej książki, która jest dobra, bo napisana tak, że wciąga i chce się ją czytać - mówił.

"Byłoby mi miło, gdyby ten bagaż lekturowy nie był związany z takimi kliszami, których trzeba potem oduczać"

Sosnowski wspominał, jak wyglądały sprawdzane przez niego egzaminy do prywatnego liceum, w którym uczy. - Ilość wzruszeń na temat tego, jak dobrze jest umierać za ojczyznę - co widzimy w "Kamieniach na szaniec" - przekroczyła w pewnej chwili już granicę mojej odporności. Nie dlatego, że mam coś przeciwko "Kamieniom na szaniec", bo pamiętam, że kiedyś tę książkę bardzo przeżywałem, ale jeśli czytasz w wielu wypracowaniach młodych ludzi praktycznie te same frazeologizmy, to zaczynasz mieć wrażenie, że to są po prostu frazesy, które oni odtwarzają w poczuciu takiego łagodnego konformizmu - dodał.