"Kora twierdziła, że ta książka powinna być w hotelach zamiast Biblii"

"Ponura wizja ludzkości" w prozie Twaina

- Akcja książki dzieje się w Austrii w Średniowieczu. Trzech chłopców spotyka Filipa Trauma, pięknego młodzieńca, który - jak się okazuje - jest aniołem przed upadkiem, szatanem. Pokazuje im różnego rodzaju sztuczki i objaśnia rzeczywistość. Z jego perspektywy, perspektywy wysokiego ducha, to, co robią ludzie, jest okropne. A będzie coraz gorzej, będą wojny, mordy. Jest to ponura wizja ludzkości - opowiadał Sipowicz.

Jak mówił, "humanizm umieścił człowieka w centrum świata, a relacja człowieka do świata polega na tym, że świat jest traktowany instrumentalnie, przedmiotowo". - Właściwie my ze światem możemy robić to, co chcemy. To jest traktowanie go jako przedmiotu. Rezultatem jest to, co widzimy teraz. Ta droga prowadzi nas do zagłady - powiedział gość "Xięgarni".