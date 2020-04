"Reportaż nie musi być wybitny, żeby był ciekawy i ważny"

"Lokalnej historii trzeba nadać wymiar uniwersalny"

Według reportażystki, "niezależnie od tego czy ten temat znajdujemy daleko od siebie czy blisko, to trzeba pamiętać, że reportaż nie może być tylko o tym, o czym jest". - Zawsze tej lokalnej historii trzeba nadać wymiar uniwersalny. To jest absolutnie warunek reportażu, a zwłaszcza reportażu literackiego - podkreśla Surmiak-Domańska.

- Niewielu autorów ma odwagę, żeby eksperymentować z formą, tak jak to czyni chociażby Mariusz Szczygieł, który udowodnił przecież, że to jest ogromne pole do popisu - przypomina.

- W tym roku w konkursie mieliśmy jeden reportaż w formie komiksu, jeden album, gdzie tekst i zdjęcie jest równie wymowne. Co roku dominuje tematyka ludzkiej podłości, wojny, gwałtu. O tym jest najwięcej książek. Dla mnie bardzo ważnym jest to, żeby te książki nie były tylko oskarżeniem, odsłanianiem zła, ale były jakąś próbą analizy, zrozumienia, dlaczego ludzie źli są źli i czym różnią się od nas - dobrych. Coraz bardziej cenię reporterów, którzy znajdują atrakcyjną literacko formę, żeby opisać to, co dobre, żeby dostrzec, że świat również zmienił się na lepsze - wyjaśnia.