Panna młoda zmarła w dniu ślubu. "Mój świat bez ciebie jest ciemnością", żegna ją znany z "X Factor" narzeczony

Tom Mann wziął udział w 11. edycji brytyjskiego talent show "X Factor". Do programu zgłosił się w pojedynkę, ale na antenie został włączony do zespołu Stereo Kicks, z którym zajął w finale piąte miejsce. Grupa wkrótce się rozpadła, a Mann został autorem piosenek. Stworzył je m.in. dla takich gwiazd, jak Rita Ora i Ronan Keating. Danielle Hampson z kolei była tancerką występującą na scenie obok np. Spice Girls (co zawsze było jej wielkim marzeniem) czy ostatnio w teledysku Harry’ego Stylesa do piosenki "Treat People With Kindness".