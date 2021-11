Wzruszające zaręczyny na koncercie Adele

Adele, jedna z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek, nagrała specjalny koncert, podczas którego wykonała cztery piosenki z nowego albumu "30" oraz kilka swoich największych przebojów. Koncert połączony był z wywiadem, jakiego Brytyjka udzieliła Oprah Winfrey. "Adele: One Night Only" - bo tak nazywał się oficjalnie specjalny program nadany w telewizji CBS w niedzielę oglądało 10 milionów widzów. CNN informuje, że to nieco lepszy wynik od kwietniowej ceremonii rozdania Oscarów, którą oglądało 9,8 miliona widzów w Stanach Zjednoczonych. CNN zwraca uwagę, że Adele musiała konkurować z "Sunday Night Football" NFL - meczem pomiędzy Kansas City Chiefs a Oakland Raiders.

Wzruszające zaręczyny podczas koncertu Adele

W pewnym momencie Adele poprosiła publiczność o całkowitą ciszę i zgaszenie świateł. Na scenę wszedł mężczyzna, który prowadził za rękę kobietę. Byli to Quentin Brunson i jego wieloletnia partnerka - Ashleigh Mann. Kobieta miała zasłonięte oczy oraz słuchawki wygłuszające. Jak się później okazało, nie miała pojęcia, że jest w samym środku koncertu Adele, a widownia wypełniona jest hollywoodzkimi gwiazdami. Gdy Ashleigh przyjęła oświadczyny, za jej plecami pojawiła się Adele. Kobieta nie kryła zaskoczenia. Piosenkarka wskazała im miejsce pomiędzy Lizzo a zalaną łzami Mellisą McCarthy i zaśpiewała dla nich cover Boba Dylana "Make You Feel My Love".

Adele w październiku opublikowała singiel "Easy On Me", do którego wideo nakręcił Xavier Dolan. Podczas "Adele: One Night Only" zagrała jeszcze trzy piosenki z albumu "30": "Hold On", "Love Is A Game" oraz "I Drink Wine". Czwarty studyjny krążek 33-letniej Brytyjki ukaże się w piątek 19 listopada.