Wybuch wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie. Magda Gessler o sytuacji na wyspie. Restauratorka uspokaja fanów

Magda Gessler wyraziła swój niepokój w związku z wybuchem wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma. We wtorek gwiazda "Kuchennych rewolucji" TVN zamieściła na swoich kanałach społecznościowych wideo, na którym widać, jak lawa zawłaszcza kolejne tereny. - Jestem bezpieczna i jestem w Warszawie, ale Hiszpania jest dla mnie jak drugi dom, więc martwi mnie to, co tam się dzieje - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl