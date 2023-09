"Wybory kobiet". Rusza podcast Arlety Zalewskiej i Aleksandry Pawlickiej 

" Wybory kobiet" to podcast o polityce. Arleta Zalewska z "Faktów" TVN oraz Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" od lat śledzą polską scenę polityczną. Teraz wezmą na warsztat kampanię wyborczą i ocenią ją z perspektywy kobiet. - Kobiety w polityce były dotychczas paprotkami i drugim planem. Niektórzy politycy i liderzy partyjni wciąż tak widzą ich miejsce, ale ten czas się kończy. Głosu kobiet nie można już lekceważyć czy uciszyć. O tym jest ten podcast. Chcemy w nim pokazywać kobiecy punkt widzenia na polską politykę i ważne dla nas wszystkich sprawy - mówi Pawlicka. - Niezależnie, czy politycy tego chcą czy nie, to właśnie kobiety mogą zadecydować o wyniku najbliższych wyborów i o tym, kto będzie rządził po 15 października. Warunek jest jeden. To my, kobiety, musimy iść zagłosować. W tych i każdych kolejnych wyborach - dodaje Zalewska. CZYTAJ TEŻ: "Kobiety stanowią 53 procent elektoratu. Dlatego chcemy je zaktywizować, by poszły do urn"

"Wybory kobiet" - co w pierwszym odcinku

"Wybory kobiet" także po wyborach

Nowe odcinki podcastu będą ukazywać się co tydzień, także po wyborach. - Zaczniemy mówić "sprawdzam" w sprawie rzeczy, które dzisiaj się kobietom obiecuje - zapowiada Zalewska. Podkreśla, że choć obie z Pawlicką prezentują kobiecą perspektywę, to jednak mają różne podejście do wielu tematów. - Siedzimy naprzeciwko siebie i się ścieramy. To mi się bardzo podoba. Poza tym obie mamy poczucie, że to, co robimy, jest megaważne. Po raz pierwszy w mainstreamowych mediach pojawia się godzinny podcast prowadzony przez kobiety i poświęcony kobietom. Postrzegamy to jako kolejny etap kruszenia muru. Jest wreszcie przestrzeń, żeby kobiety rozmawiały poważnie o poważnych sprawach. To jest duża wartość - mówi dziennikarka "Faktów".