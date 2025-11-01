Aktorzy, muzycy, ikony. Pożegnaliśmy ich w ciągu minionego roku

Odeszli w minionym roku Źródło: PAP/EPA, Daniel Dal Zennaro/PAP/EPA, Shutterstock, Fredrik Sandberg, LUIGI MISTRULLI, DaNIEL DEME/PAP/EPA

Quincy Jones - kompozytor, aranżer, producent muzyczny (1933-2024)

Quincy Jones, legenda jazzu, kompozytor, aranżer, producent muzyczny i trębacz zmarł 3 listopada 2024 roku. Urodzony w 1933 roku Jones był jednym z najbardziej wszechstronnych muzyków ubiegłego stulecia. Pracował przy produkcji płyt Michaela Jacksona "Off the Wall", "Thriller" oraz "Bad", które przyniosły królowi popu światową sławę. Laureat licznych nagród, w tym 27 Grammy współpracował z szeregiem największych gwiazd muzyki, w tym z Frankiem Sinatrą i Donną Summer. To on odpowiadał za produkcję hitu "We are the world", nagranego przez plejadę gwiazd amerykańskiej piosenki.

Po śmierci Quincy'ego Jonesa hołd złożyły mu takie postaci jak Paul McCartney, Barack Obama, Pharrell Williams, Oprah Winfrey i Stevie Wonder. Ten ostatni stwierdził, że muzyk "powinien być zapamiętany jako jeden z największych darów Boga dla świata".

Quincy Jones Źródło: Lionel Hahn/Abaca/PAP

Timothy West - aktor (1934-2024)

Brytyjski aktor Timothy West zmarł 12 listopada 2024 roku. W dorobku miał wiele teatralnych ról, w tym w "Makbecie", "Śmierci komiwojażera" i "Wujaszku Wani". Występował również w serialach telewizyjnych, a popularność zawdzięczał filmom "Dzień szakala" z 1973 roku i "Bez granic" z 2003 roku.

O śmierci Westa poinformowały jego dzieci. "Po długim i niezwykłym życiu na scenie i poza nią, nasz ukochany ojciec, Timothy West, zmarł spokojnie we śnie wczoraj wieczorem" - poinformowały w oświadczeniu. BBC określiło artystę "jednym z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych brytyjskich aktorów".

Timothy West Źródło: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Aleksiej Zimin - kucharz (1971-2024)

Aleksiej Zimin zmarł 13 listopada 2024 roku. Miał 52 lata. Znany rosyjski kucharz i krytyk Kremla mieszkał i pracował w Londynie, a wcześniej prowadził program kulinarny na rosyjskim kanale telewizyjnym NTV. Emisję tej audycji przerwano, gdy szef kuchni opublikował w swoich mediach społecznościowych treści antywojenne po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Aleksiej Zimin Źródło: Gareth Cattermole/Getty Images for Lexus RX

Władimir Szkliarow - tancerz baletowy (1985-2024)

Władimir Szkliarow, jeden z najwybitniejszych tancerzy baletowych świata, zginął tragicznie 16 listopada 2024 roku. BBC, powołując się na medialne przekazy, poinformowała, że rosyjski artysta wypadł z piątego piętra. W ciągu ponad 20 lat kariery Szkliarow zyskał międzynarodowe uznanie, występując m.in. w nowojorskiej Metropolitan Opera, Royal Opera House w Londynie i wielu innych największych scenach baletowych świata.

Władimir Szkliarow Źródło: robbie jack/Corbis/Getty Images

Olav Thon - deweloper (1923-2024)

Olav Thon, norweski potentat nieruchomości i turystyki, zmarł 16 listopada w wieku 101 lat. Był właścicielem kilkudziesięciu centrów handlowych i hoteli w północnej Europie, a jego majątek wyceniano na 25 miliardów koron (około 9,3 miliarda złotych).

Olav Thon Źródło: Martin Solhaug Standal/NTB/PAP

Colin Petersen - muzyk (1946-2024)

Australijski perkusista Colin "Smiley" Petersen zmarł 18 listopada 2024 roku. Miał 78 lat. W drugiej połowie lat 60. był perkusistą zespołu Bee Gees, z którym nagrał kilka albumów z przebojami takimi jak "Massachusetts", "To Love Somebody" i "Words".

Colin Petersen Źródło: Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images

John Tinniswood - najstarszy mężczyzna na świecie (1912-2024)

Brytyjczyk John Tinniswood zmarł 25 listopada 2024 roku, trzy miesiące po swoich 112. urodzinach. Był nie tylko najstarszym mężczyzną na świecie, ale również najstarszym weteranem drugiej wojny światowej. W jednym z wywiadów na pytanie o sekret długowieczności odpowiedział: - Albo żyje się długo, albo krótko i niewiele można na to poradzić.

John Tinniswood Źródło: Mercury Press & Media / Caters News / Forum

Bob Bryar - muzyk (1979-2024)

Bob Bryar, były wieloletni perkusista zespołu My Chemical Romance zmarł 24 listopada 2024 roku. "Z ogromnym smutkiem żegnamy Boba Bryara, naszego byłego kolegę z zespołu i ważną część historii My Chemical Romance" - poinformowała grupa.

Bob Bryar Źródło: Paul McConnell/Getty Images

Jim Abrahams - scenarzysta, producent, reżyser (1944-2024)

Amerykański scenarzysta, reżyser i producent Jim Abrahams zmarł 26 listopada 2024 roku w wieku 80 lat. Wraz z Davidem Zuckerem odpowiadał za scenariusz i reżyserię słynnej komedii katastroficznej "Czy leci z nami pilot?", był również współtwórcą filmów z serii "Naga broń".

Jim Abrahams Źródło: Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images

Brygida Bernadotte - szwedzka księżniczka (1937-2024)

Księżniczka Brygida Bernadotte, siostra króla Szwecji Karola XVI Gustawa, zmarła 4 grudnia 2024 roku. "Moja siostra była barwną i otwartą osobą, za którą ja i moja rodzina będziemy bardzo tęsknić" - przekazał szwedzki monarcha w oświadczeniu.

Brygida Bernadotte Źródło: Patrick van Katwijk/dpa/PAP

Jakiw Tkaczenko - aktor (1979-2024)

Znany ukraiński aktor Jakiw Tkaczenko zginął na froncie 10 grudnia 2024 roku. Miał 45 lat. O śmierci artysty poinformował reżyser Ołeś Sanin. "Rozmawialiśmy dwa dni temu. Był jednym z najbardziej utalentowanych aktorów w Ukrainie. Prawdziwy rycerz, prawdziwy przyjaciel. Składam najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Jakiwa. Chwała bohaterom" - napisał Sanin na Facebooku.

Tkaczenko zagrał m.in. w ukraińskich produkcjach "Czerwony" (2017) i "Dowbusz" (2023), a także reżyserowanym przez Agnieszkę Holland filmie "Obywatel Jones" (2019), czy polskim serialu "Wataha" (2014-2020).

Jakiw Tkaczenko Źródło: euromaidanpress.com

Isak Andic - przedsiębiorca (1953-2024)

Hiszpański przedsiębiorca Isak Andic, założyciel i właściciel sieci sklepów odzieżowych Mango, zginął 14 grudnia 2024 roku w wypadku górskim w Katalonii. Jak podał po jego śmierci dziennik "El Pais", majątek Andica, najbogatszego człowieka w Katalonii, szacowany jest na około 4,5 miliarda euro.

Isak Andic Źródło: HANDOUT/AFP/East News

Marisa Paredes - aktorka (1946-2024)

Marisa Paredes zmarła 17 grudnia 2024 roku. Miała 78 lat. Wybitna hiszpańska aktorka i jedna z ulubionych artystek Pedro Almodovara miała w dorobku role w takich filmach jak "Pośród ciemności", "Kwiat mego sekretu", "Wszystko o mojej matce" czy "Życie jest piękne".

Marisa Paredes Źródło: Mariscal/EPA/PAP

Hudson Meek - aktor (2008-2024)

Hudson Meek zmarł w następstwie upadku z jadącego pojazdu 21 grudnia 2024 roku. 16-letni aktor znany był m.in. z roli młodego Baby w filmie "Baby Driver" z 2017 roku. Zagrał też w "90 minut w Niebie" oraz serialu "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X".

Hudson Meek Źródło: Francois G. Durand/Getty Images

Osamu Suzuki - przedsiębiorca (1930-2024)

Japoński przedsiębiorca Osamu Suzuki zmarł 25 grudnia 2024 roku. Był jedną z najbardziej wpływowych postaci światowej motoryzacji. Przez ponad 40 lat pełnił funkcję prezesa koncernu Suzuki, wprowadzając na rynek m.in. minisamochód Alto, który okazał się przebojem.

Osamu Suzuki Źródło: PAP

Dayle Haddon - modelka i aktorka (1948-2024)

Dayle Haddon zmarła 27 grudnia 2024 roku wskutek zatrucia czadem. Kanadyjka była czołową modelką lat 60., 70. i wczesnych lat 80. Jej zdjęcia zdobiły okładki wielu magazynów. Haddon była też twarzą marki kosmetycznej L'Oreal.

Dayle Haddon Źródło: Getty Images

Charles Dolan - założyciel HBO (1926-2024)

Amerykański przedsiębiorca Charles Dolan zmarł 28 grudnia 2024 roku w wieku 98 lat. Był twórcą Home Box Office, sieci płatnych kanałów telewizyjnych, które emitowały filmy od lat 70. XX wieku. Następnie stworzył Cablevision, która dostarczyła telewizję i internet do gospodarstw domowych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych.

Charles Dolan Źródło: Dick Yarwood/Newsday RM via Getty Images

Jimmy Carter - były prezydent USA (1924-2024)

Jimmy Carter, były prezydent Stanów Zjednoczonych i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, zmarł 29 grudnia 2024 roku w wieku 100 lat. Prezydent Joe Biden ogłosił po jego śmierci dzień żałoby narodowej 9 stycznia. "Wzywam naród amerykański do zgromadzenia się tego dnia w swoich miejscach kultu, aby oddać hołd pamięci prezydenta Jamesa Earla Cartera" - ogłosił Biden.

Carter był prezydentem USA w latach 1977-1981. Wśród jego osiągnięć wymienia się m.in. doprowadzenie do uznania państwa Izrael przez Egipt. Cieniem na wizerunku polityka położył się kryzys w Iranie w związku z napadem studentów na tamtejszą amerykańską ambasadę i wzięciem 55 zakładników - pracowników placówki. Jego kadencja była naznaczona również kryzysami wewnętrznymi.

Jimmy Carter Źródło: Archive Photos/Hulton Archive/Getty Images

Po odejściu ze świata polityki poświęcił się działalności społecznej i humanitarnej, osobiście angażując się w działania chrześcijańskiej organizacji Habitat for Humanity budującej domy dla ubogich. Za swoją działalność zdobył w 2002 roku Pokojową Nagrodę Nobla, jako trzeci w historii amerykański prezydent po Theodorze Roosevelcie i Thomasie Woodrowie Wilsonie.

Jimmy Carter (1924-2024) Źródło: Reuters Archive, TVN24, tvn24.pl

Jocelyn Wildenstein - celebrytka (1940-2024)

Pochodząca ze Szwajcarii celebrytka zmarła 31 grudnia 2024 roku w wieku 84 lat. Rozpoznawalność zdobyła za sprawą zamiłowania do ekstrawaganckiego stylu życia i operacji plastycznych. Ze względu na te ostatnie zyskała przydomek "kobieta kot".

Jocelyn Wildenstein Źródło: Grant Lamos IV/Getty Images

Rosita Missoni - projektantka (1931-2025)

Rosita Missoni, współzałożycielka domu mody Missoni i ikona włoskiej mody, zmarła 2 stycznia 2025 roku. Miała 93 lata. "Jej kreatywna wizja i niestrudzone zaangażowanie uczyniły styl Missoni międzynarodowym symbolem metki 'Made in Italy'" - przekazała firma po jej śmierci.

Rosita Missoni Źródło: Matteo Bazzi/ANSA/PAP

Jeff Baena - reżyser (1977-2025)

Amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Baena, mąż aktorki Aubrey Plazy, zmarł 3 stycznia 2025 roku. Miał 47 lat. W dorobku miał takie filmy jak "Godzinki", "Drugie życie Beth" czy "Joshy". Był też współautorem komedii "Jak być sobą" z Dustinem Hoffmanem, Markiem Wahlbergiem, Judem Law i Naomi Watts w rolach głównych.

Jeff Baena Źródło: Hutchins Photo/PAP

Kostas Simitis - polityk (1936-2025)

Kostas Simitis, prawnik i były premier Grecji stojący na czele rządu w Atenach w latach 1996-2004, zmarł 5 stycznia 2025 roku. Miał 88 lat. Za czasów rządów Simitisa inflacja w Grecji spadła z blisko 9 proc. w 1995 r. do 2,1 proc. w 1999 r., zmniejszył się także grecki deficyt budżetowy.

Kostas Simitis Źródło: GERARD CERLES/PAP

David Lynch - reżyser (1946-2025)

Wybitny amerykański reżyser, aktor i producent zmarł 15 stycznia 2025 roku. Miał 78 lat. "Z głębokim żalem my, jego rodzina, zawiadamiamy o śmierci człowieka i artysty Davida Lyncha" - napisali bliscy reżysera w oświadczeniu. "Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. Ale, jak mawiał: 'Skup się na pączku, a nie na dziurze'" - dodali.

Lynch był twórcą kultowego serialu "Miasteczko Twin Peaks". W historii kina zapisał się jako jeden z najważniejszych filmowców wszech czasów. Określany był jako "człowiek renesansu amerykańskiego kina". Stworzył własny, oryginalny styl, łączący elementy surrealizmu, kina neo-noir, thrillera psychologicznego oraz kina eksperymentalnego. Jego styl, opisany przez "Vanity Fair" jako dziwny, przerażający i powolny, określa się terminem "lynchowski" - pojęcia tego używa się również w stosunku do dzieł innych twórców.

David Lynch Źródło: LUIGI MISTRULLI/EPA/PAP

Joan Plowright - aktorka (1929-2025)

Jedna z najbardziej cenionych brytyjskich aktorek zmarła 16 stycznia 2025 roku w wieku 95 lat. W ciągu trwającej ponad sześć dekad kariery występowała na West Endzie i na Broadwayu, zagrała w takich filmach, jak "Jeździec", "Music-hall", czy "Czarowny kwiecień". Rola w tym ostatnim przyniosła jej nominację do Oscara i Złotego Globu. Widzowie zapamiętali również jej kreacje w takich tytułach, jak "101 dalmatyńczyków", "Zatańcz ze mną", czy "Dennis rozrabiaka".

Joan Plowright Źródło: PAP/Photoshot

Oliviero Toscani - fotograf (1942-2025)

Oliviero Toscani, światowej sławy włoski fotograf, zmarł 13 stycznia 2025 roku. Miał 82 lata. Zasłynął jako autor szeroko dyskutowanych, niekiedy szokujących kampanii reklamowych, w których odwoływał się do ważnych społecznie tematów. Fotografował takie gwiazdy jak Andy Warhol, Monica Belluci, John Lennon, czy Federico Fellini.

Oliviero Toscani Źródło: PAP/EPA

Martin Pollack - pisarz, dziennikarz (1944-2025)

Austriacki pisarz, eseista, reporter i pisarz Martin Pollack zmarł 17 stycznia 2025 roku. Największe sukcesy - jak przypomniała po jego śmierci agencja APA - odniósł dzięki dziełom, w których "pokazał bolesną historię XX wieku i powiązał ją z historią swojej własnej rodziny, obciążonej nazizmem". Agencja przypomniała, że Pollack zasłynął również m.in. jako tłumacz książek Ryszarda Kapuścińskiego. "Polska wielokrotnie znajdowała się w centrum jego twórczości literackiej" - podkreśliła APA.

Martin Pollack Źródło: Paweł Supernak/PAP

Marianne Faithfull - piosenkarka, aktorka (1946-2025)

Brytyjska autorka tekstów i aktorka Marianne Faithfull zmarła 30 stycznia 2025 roku. Miała 78 lat. Karierę muzyczną rozpoczęła od przeboju napisanego przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa "As the Tears Go By". W 1965 roku ukazała się jej pierwsza płyta "Come my way". W latach 60. repertuar Faithfull obejmował m.in. takie przeboje jak "This Little Bird", "Summer Night", a także piosenki folkowe i covery.

Nagrała łącznie 21 albumów. Już w XXI w wieku święciła triumfy na ekranie, występując w takich filmach jak "Intymność" Patrice'a Chéreau (2001) i "Maria Antonina" Sofii Coppoli (2006). Jednym z największych jej sukcesów aktorskich okazała się rola główna w docenionej na Berlinale 2007 "Irinie Palm" w reżyserii Sama Garbarskiego. Faithfull gra w nim starzejącą się gospodynię domową z angielskich przedmieść, która pragnąc zdobyć pieniądze na operację wnuka, w desperacji trafia do agencji towarzyskiej.

Marianne Faithfull Źródło: Photoshot/PAP

Horst Köhler - były prezydent Niemiec (1943-2025)

Horst Köhler zmarł 1 lutego 2025 roku w wieku 81 lat. Ekonomista i finansista sprawował najwyższy urząd w państwie od 2004 roku. Po pierwszej pięcioletniej kadencji został wybrany ponownie w 2009 roku, jednak 31 maja 2010 roku nieoczekiwanie ustąpił ze stanowiska.

Horst Koehler Źródło: FILIP SINGER/PAP

James Harrison - krwiodawca (1936-2025)

James Harrison zmarł 17 lutego 2025 roku w wieku 88 lat. Australijczyk, znany jako "człowiek ze złotym ramieniem", zyskał sławę za sprawą swojej unikalnej krwi, pozwalającej na produkcję szczepionek zapobiegających konfliktowi serologicznemu u noworodków. Dzięki temu Harrison pomógł ocalić życie nawet 2,4 mln dzieci.

James Harrison Źródło: pap/dpa

Clint Hill - agent Secret Service (1932-2025)

Clint Hill, agent Secret Service, który swoim ciałem osłaniał Johna F. Kennedy'ego i jego żonę podczas zamachu w 1963 roku, zmarł 21 lutego 2025 roku. Hill przez wiele lat nie mógł się pogodzić z tym, że nie był w stanie uratować życia głowie państwa.

Clint Hill osłania Johna F. Kennedy'ego i jego żonę w Dallas Źródło: Bettmann / Contributor/ Getty Images

Gene Hackman - aktor (1930-2025)

Informacja o śmierci amerykańskiego aktora obiegła media pod koniec lutego 2025 roku. 95-letni Hackman i jego żona Betsy Arakawa zostali znalezieni w swojej posiadłości w Santa Fe w Nowym Meksyku. Sekcja zwłok Hackmana, do której wyników dotarł portal Fox News "wykazała ciężką miażdżycową i nadciśnieniową chorobę układu krążenia".

Gene Hackman był legendą amerykańskiego kina. W trakcie blisko 40-letniej kariery pięciokrotnie był nominowany do Oscara. Zdobył dwie statuetki: za "Francuskiego łącznika" i "Bez przebaczenia". Nagrodzono go też czterema Złotymi Globami i dwiema statuetkami BAFTA. Do jego najsłynniejszych występów należą kreacje w takich filmach, jak "Bonnie i Clyde", "Nigdy nie śpiewałem dla mojego ojca", "Francuski łącznik", "Mississippi w ogniu", czy "Bez przebaczenia".

Po śmierci artysty hołd złożyli mu najsłynniejsi hollywoodzcy twórcy. Francis Ford Coppola, który pracował z Hackmanem przy filmie "Rozmowa" z 1974 roku, opisał zmarłego jako "wielkiego aktora, inspirującego i wspaniałego w swojej pracy i złożoności". "Opłakuję jego stratę i świętuję jego istnienie i dorobek" - dodał reżyser.

Gene Hackman Źródło: Vera Anderson/WireImage/GettyImages

Roberta Flack - piosenkarka (1937-2025)

Amerykańska piosenkarka zmarła 24 lutego 2025 roku, dwa tygodnie po swoich 88. urodzinach. Informację o śmierci gwiazdy przekazał jej rzecznik. "Umarła spokojnie otoczona rodziną. Roberta przekraczała granice i biła rekordy. Była także dumnym pedagogiem" - podkreślił w oświadczeniu.

Śpiewała jazz, soul, R&B oraz funk, które łączyła ze sobą w swój wyjątkowy styl. Miała kilka hitów na pierwszych miejscach list przebojów w latach 70. i wydała 20 albumów studyjnych. Za przebój "Killing Me Softly with His Song" otrzymała nagrodę Grammy.

Roberta Flack Źródło: KEYSTONE/PAP

Rose Girone (1912-2025)

Rose Girone, uznawana za najstarszą na świecie ocalałą z Holokaustu, zmarła 24 lutego 2025 roku w wieku 113 lat. - Była silną, odporną kobietą, radziła sobie, jak mogła najlepiej w okropnych okolicznościach. Była bardzo zrównoważona, bardzo zdroworozsądkowa, pomagała mi we wszystkim - powiedziała o zmarłej matce jej 86-letnia córka.

Rose Girone Źródło: Facebook

Michelle Trachtenberg - aktorka (1985-2025)

Michelle Trachtenberg, aktorka znana między innymi z seriali "Buffy: Postrach wampirów" i "Plotkara", zmarła 26 lutego 2025 roku w wieku 39 lat. Debiutowała już jako trzyletnie dziecko, występując w reklamach. Później wystąpiła w serialu komediowym "Przygody Piotrków" ("The Adventures of Mr Pete&Mr Pete") i operze mydlanej "Wszystkie moje dzieci".

Michelle Trachtenberg Źródło: Hubert Boesl/DPA/PAP

Książę Fryderyk z Luksemburga

Luksemburski książę zmarł 1 marca 2025 roku w wieku 22 lat. O jego śmierci rodzina poinformowała w oświadczeniu opublikowanym 7 marca. "Z głębokim smutkiem w sercu pragniemy wraz z żoną poinformować o śmierci naszego syna".

Fryderyk cierpiał na rzadką chorobę genetyczną - miopatię mitochondrialną PolG. Zdiagnozowano ją, gdy książę miał 14 lat. Jak tłumaczy na swojej stronie założona przez księcia fundacja POLG, choroba pozbawia komórki energii, co powoduje postępującą niewydolność różnych narządów. "Nie ma skutecznych metod leczenia, podobnie jak lekarstwa, które mogłoby uratować chorych. Każdego dnia są świadkami postępującej utraty funkcji, co jest dla nich wstrząsającym doświadczeniem" - czytamy.

Książę Fryderyk nie żyje Źródło: royalsofluxembourg/Instagram

Angie Stone - piosenkarka (1961-2025)

Amerykańska piosenkarka Angie Stone zginęła w wypadku samochodowym 1 marca 2025 roku. Piosenkarka soul i R&B miała 63 lata. Pod koniec lat 70. była członkinią jednego z pierwszych żeńskich zespołów rapowych Sequence.

Angie Stone Źródło: Artur Reszko/PAP

Oleg Gordijewski - szpieg (1938-2025)

Oleg Gordijewski zmarł 4 marca 2025 roku w Wielkiej Brytanii. Miał 86 lat. Gordijewski był najwyższym rangą funkcjonariuszem radzieckiego wywiadu, który zbiegł na Zachód. Po jego dezercji rząd brytyjski wydalił z kraju 25 członków ambasady radzieckiej, oskarżonych o działalność szpiegowską. W odpowiedzi Moskwa wydaliła 25 Brytyjczyków.

Oleg Gordijewski Źródło: Photoshot/PAP/EPA

David Steve Cohen - producent (1967-2025)

Amerykański producent i scenarzysta David Steve Cohen zmarł 15 marca 2025 roku w wieku 58 lat. Był współtwórcą popularnego serialu animowanego "Chojrak - tchórzliwy pies". Stacja Cartoon Network pożegnała go, dziękując za "pracę nad przedziwnie pięknym światem Chojraka, z czułością dodanym do naszych dziecięcych traum i pokazującym nam wzruszające lekcje życia"

David Steve Cohen Źródło: David Livingston/Getty Images

Emilie Dequenne - aktorka (1981-2025)

Belgijska aktorka Émilie Dequenne zmarła 16 marca 2025 roku z powodu choroby nowotworowej. Miała 43 lata. Sławę i nagrodę na festiwalu w Cannes przyniosła jej główna rola w dramacie "Rosetta" w reżyserii braci Dardenne.

Emilie Dequenne Źródło: Reynaud Julien/APS-Medias/Abaca/PAP

John Hemingway - pilot (1919-2025)

John "Paddy" Hemingway zmarł 17 marca 2025 roku w wieku 105 lat. Był ostatnim żyjącym pilotem walczącym w bitwie o Anglię w 1940 roku. RAF jego odejście określił "końcem pewnej epoki". Hemingway "odegrał kluczową rolę w obronie Zjednoczonego Królestwa" - przekazał RAF w oświadczeniu.

John "Paddy" Hemingway Źródło: Jaden Hewitt/RAF

Han Jong-Hee - przedsiębiorca (1962-2025)

Han Jong-Hee, współprezes południowokoreańskiej firmy Samsung Electronics, zmarł 25 marca 2025 roku. Miał 63 lata. W wewnętrznej wiadomości, którą upublicznił portal CNN, Samsung oddał hołd Hanowi, stwierdzając, że poświęcił ponad 37 lat swojego życia na kierowanie biznesem telewizyjnym Samsunga, aby stać się globalnym liderem. Jako szef działu elektroniki i urządzeń AGD, przyczynił się również do rozwoju firmy w "trudnym środowisku biznesowym".

Han Jong-Hee Źródło: PAP

Richard Chamberlain - aktor (1934-2025)

Amerykański aktor i piosenkarz Richard Chamberlain zmarł 29 marca 2025 roku. Miał 91 lat. Polscy widzowie znali go m.in. z kreacji w kultowych serialach telewizyjnych. Szczególną estymą darzyli go za rolę angielskiego nawigatora Johna Blackthorne'a w epickim miniserialu "Szogun". Na trwałe ugruntowała jego status postać charyzmatycznego księdza Ralpha de Bricassarta w produkcji "Ptaki ciernistych krzewów" (1983). Zapewniła mu popularność zwłaszcza wśród żeńskiej części publiczności.

Chamberlain miał na koncie również role m.in. w "Hrabim Monte Christo" (1975), "Człowieku w żelaznej masce" (1977), monumentalnym "Centennial" (1978-1979) oraz przygodowym filmie "Allan Quatermain i zaginione miasto złota" (1986). Krytycy podkreślali jego wszechstronność, umiejętność łączenia romantycznego wizerunku z głębią i złożonością portretowanych postaci. Rozwijał talent zarówno na srebrnym ekranie, jak i na scenie teatralnej.

Richard Chamberlain jako Szogun Źródło: DPA/PAP

Yves Boisset - reżyser (1939-2025)

Francuski reżyser Yves Boisset zmarł 31 marca 2025 roku w wieku 86 lat. Był twórcą m.in. słynnego filmu "W matni" z Lee Marvinem w roli głównej. Dziennik "Le Figaro" podkreślił, że w latach 70. XX wieku nazwisko Boisseta było synonimem kina politycznego. "Słusznie chwalił się, że był najbardziej cenzurowanym francuskim filmowcem V Republiki" - odnotował po śmierci artysty "Le Monde".

Yves Boisset Źródło: Eric Fougere/VIP Images/Corbis via Getty Images

Val Kilmer - aktor (1959-2025)

Val Kilmer, amerykański aktor i producent filmowy, znany z takich filmów jak "Top Gun", "The Doors", "Gorączka" czy "Batman Forever", zmarł 1 kwietnia 2025 roku. Miał 65 lat. W 2014 roku u Kilmera zdiagnozowano raka gardła. Po chorobie nowotworowej zagrał m.in. w kontynuacji "Top Guna" oraz filmach "Pierwszy śnieg" (2017) i "Brudna kasa" (2020). W tym ostatnim wystąpiła również jego córka Mercedes.

Val Kilmer (1994) Źródło: Michael Tighe/Donaldson Collection/Getty Images

Roy Thomas Baker - producent muzyczny (1946-2025)

Brytyjski producent muzyczny Roy Thomas Baker zmarł 12 kwietnia 2025 roku. Współtwórca przeboju "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen miał 78 lat. Baker współpracował także z takimi grupami jak Cars, Journey, Mötley Crüe i Foreigner.

Roy Thomas Baker Źródło: Kevin Winter/Getty Images

Mario Vargas Llosa - pisarz (1936-2025)

Peruwiański pisarz, eseista, dziennikarz i polityk, laureat literackiej Nagrody Nobla i jeden z najbardziej wpływowych pisarzy Ameryki Łacińskiej Mario Vargas Llosa zmarł 13 kwietnia 2025 roku. Sławę przyniosły mu wydane w latach 60. XX wieku powieści "Miasto i psy", "Zielony dom" i "Rozmowa w Katedrze". Prezydentka Peru Dina Boluarte nazwała Llosę "najwybitniejszym Peruwiańczykiem wszech czasów". "Jego intelektualny geniusz i ogromny dorobek pozostaną wiecznym dziedzictwem dla przyszłych pokoleń" - napisała po śmierci noblisty.

Mario Vargas Llosa Źródło: Francisco Guasco/PAP/EPA

Sophie Nyweide - aktorka (2000-2025)

Sophie Nyweide, amerykańska aktorka, która zasłynęła z dziecięcych ról na małym i dużym ekranie, zmarła 14 kwietnia 2025 roku. Miała 24 lata. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci. Nyweide wystąpiła w takich filmach, jak "Nowojorska serenada", "Margot jedzie na ślub", "Niewidzialny znak" czy - u boku Russela Crowe'a - w "Noe: Wybrany przez Boga".

Sophie Nyweide Źródło: ARNO BURGI/EPA/PAP

Papież Franciszek (1936-2025)

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku w wieku 88 lat. Przywódca Kościoła katolickiego od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Od 14 lutego, przez ponad pięć tygodni, przebywał w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie przeszedł zagrażające życiu obustronne zapalenie płuc. Był w stanie krytycznym, a lekarze przyznali później, że mógł umrzeć. Papież opuścił szpital 23 marca, po 37 dniach pobytu. Od tego czasu przechodził rekonwalescencję.

Kardynał kamerling Kościoła Kevin Farrell w komunikacie przekazanym przez biuro prasowe Watykanu podkreślił, że całe życie Franciszka "było poświęcone służbie Panu Bogu i jego Kościołowi". Nauczył nas żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najbiedniejszych i zepchniętych na margines" - wspomniał kardynał Farrell.

Papież Franciszek (1936-2025) Źródło: TVN24, tvn24.pl

Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem 13 marca 2013 roku, był 266. następcą św. Piotra. Jako głowa Kościoła w intensywnym tempie podróżował po świecie, odwiedzając kolejne kontynenty. Za jego pontyfikatu beatyfikowanych zostało 1541 osób, a świętymi ogłosił 942 błogosławionych. 27 kwietnia 2014 roku, na placu Świętego Piotra, miała miejsce wyjątkowa w historii Kościoła kanonizacja - Franciszek, w obecności swojego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI, ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II.

Papież Franciszek Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

Virginia Giuffre - obrończyni ofiar handlu ludźmi (1983-2025)

Virginia Giuffre, Australijka, która w 2021 roku oskarżyła księcia Andrzeja o napaść seksualną, zmarła 25 kwietnia 2025 roku. Miała 41 lat. Była jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko amerykańskiemu finansiście Jeffreyowi Epsteinowi i jedną z jego oskarżycielek. Miała być wśród dziewcząt zwabianych przez nieżyjącego już Epsteina obietnicami pracy, a następnie wykorzystywanych seksualnie i oferowanych jego wpływowym przyjaciołom.

W październiku ukazały się wspomnienia Giuffre, które, jak przekazał brytyjski "Guardian", "obnażają niszczycielski wpływ przestępstw Jeffreya Epsteina na życie, ale jest to również historia o tym, jak młoda kobieta staje się bohaterką".

Virginia Giuffre Źródło: ALBA VIGARAY/PAP/EPA

Inah Canabarro Lucas - zakonnica (1908-2025)

Brazylijska zakonnica Inah Canabarro Lucas zmarła 30 kwietnia 2025 roku, na pięć tygodni przed 117. urodzinami. Od grudnia 2024 roku była najstarszą osobą na świecie. - Jestem młoda, ładna i przyjazna - wy też macie te wszystkie bardzo dobre, pozytywne cechy - powiedziała zakonnica w filmie opublikowanym w ubiegłym roku.

Inah Canabarro Lucas Źródło: Reuters

Robert Benton - scenarzysta, reżyser (1932-2025)

Robert Benton, amerykański scenarzysta i reżyser, zmarł 11 maja 2025 roku. Był laureatem trzech Oscarów - dwóch za film "Sprawa Kramerów" z 1979 roku w kategorii najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz oraz jednego za scenariusz dramatu obyczajowego "Miejsca w sercu" z 1984 roku. Jego subtelne, oparte na postaciach opowiadanie historii przyniosło mu reputację "reżysera aktorów". Występujące w jego dziełach gwiazdy, takie jak Meryl Streep, Dustin Hoffman, Paul Newman czy Sally Field, otrzymały nominacje do Oscara.

Robert Benton Źródło: Armando Gallo/Zuma Press/Forum

Nicola Grauso - przedsiębiorca (1949-2025)

Włoski przedsiębiorca medialny Nicola Grauso zmarł 18 maja 2025 roku. To on stworzył nadawcę Videolina czy internetowy dziennik Unionesarda.it. Aktywny był także na polskim rynku medialnym. Na początku lat 90. kupił "Życie Warszawy" i stworzył sieć TV Polonia 1, grupę lokalnych stacji.

Nicola Grauso Źródło: Andrzej Rybczyński/PAP

Loretta Swit - aktorka (1937-2025)

Amerykańska aktorka Loretta Swit zmarła 30 maja 2025 roku w wieku 87 lat. Popularność zawdzięczała m.in. roli major Margaret "Gorące Wargi" Houlihan w serialu "M*A*S*H", emitowanym w latach 1972-1983. W połowie lat 70. debiutowała na Broadwayu.

O tym, czym jest dla niej aktorstwo, mówiła między innymi w wywiadzie dla czasopisma "Star" w 2010 roku. "Aktorstwo nie jest dla mnie ukrywaniem, jest ujawnianiem. Dajemy ci prawo do odczuwania. To najważniejsza rzecz na świecie, ponieważ kiedy przestajesz czuć, to znaczy, że jesteś martwy" - oceniła.

Loretta Swit Źródło: CBS via Getty Images

Frederick Forsyth - pisarz (1938-2025)

Frederick Forsyth, brytyjski powieściopisarz, autor bestsellerowych thrillerów, takich jak "Dzień Szakala" i "Psy wojny", zmarł 9 czerwca 2025 roku w wieku 86 lat. Jego książki sprzedały się w milionach egzemplarzy, a wiele z nich doczekało się również ekranizacji. Forsyth był korespondentem agencji Reuters i BBC oraz informatorem brytyjskiej agencji wywiadowczej MI6.

Frederick Forsyth Źródło: Horst Galuschka/PAP

Brian Wilson - muzyk (1942-2025)

Amerykański muzyk, lider, wokalista, basista i współzałożyciel zespołu The Beach Boys Brian Wilson zmarł 11 czerwca 2025 roku. To on pomógł jednemu z najważniejszych zespołów muzycznych stworzyć bardziej dojrzałe brzmienie, którego kulminacją był najbardziej kultowy album The Beach Boys - będący refleksją nad utratą niewinności "Pet Sounds" z 1966 roku i singiel "Good Vibrations".

Brian Wilson Źródło: PAP/EPA

Douglas McCarthy - piosenkarz (1966-2025)

Brytyjski piosenkarz Douglas McCarthy zmarł 11 czerwca 2025 roku w wieku 58 lat. Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1982 roku zespołu Nitzer Ebb. W ciągu kolejnej dekady zespół nagrał pięć albumów z takimi utworami jak "Murderous", "Join in the Chant", "Getting Closer" i "Control I'm Here". Grupa koncertowała między innymi z Depeche Mode, nim rozpadła się w 1995 roku. Nitzer Ebb wznowił działalność 11 lat później.

Douglas McCarthy (2011) Źródło: Jim Dyson/Getty Images

Leonard Lauder - miliarder i filantrop (1933-2025)

Miliarder, filantrop i były prezes firmy Estee Lauder zmarł 14 czerwca 2025 roku w wieku 92 lat. Leonard Lauder z rodzinnej firmy uczynił jednego z największych producentów kosmetyków na świecie. W oświadczeniu opublikowanym przez Estee Lauder podano, że miliarder "był ikoną i pionierem cieszącym się szacunkiem na całym świecie".

Leonard Lauder Źródło: Dennis Van Tine/PAP

Jurij Felipenko - aktor (1993-2025)

Ukraiński aktor i żołnierz Jurij Felipenko zginął na froncie. O śmierci 32-latka poinformowała 15 czerwca jego żona. "Jura nie żyje. Bez cienia przesady był moim światem, moją duszą, moim światłem. Nie da się opisać tej straty. Jakbym została zniszczona" - napisała Kateryna Motrycz na Instagramie.

Lalo Schifrin - kompozytor (1932-2025)

Argentyński kompozytor, laureat czterech nagród Grammy Lalo Schifrin zmarł 26 czerwca 2025 roku. Miał 93 lata. Wśród jego cenionych ścieżek dźwiękowych są m.in. utwory "Cool Hand Luke", "The Fox" oraz "The Amityville Horror". Schifrin był także autorem kultowego motywu z filmu "Mission Impossible".

Lalo Schifrin Źródło: Frazer Harrison/Getty Images for NARAS

Michael Madsen - aktor (1957-2025)

Amerykański aktor Michael Madsen zmarł 3 lipca 2025 roku. Miał 67 lat. Madsen był jednym z najbardziej rozpoznawalnych tzw. aktorów charakterystycznych w latach 90. To dzięki Quentinowi Tarantino, który zatrudnił go do dużej roli w filmie "Wściekłe psy". Później, na przestrzeni lat, Madsen wracał w obsadzie innych hitów Tarantino - "Kill Bill" i "Kill Bill 2", "Nienawistnej ósemce" i "Pewnego razu w Hollywood".

Michael Madsen Źródło: PAP/EPA/IAN LANGSDON

Felix Baumgartner - spadochroniarz (1969-2025)

Austriacki sportowiec ekstremalny Felix Baumgartner zginął w wypadku na paralotni 17 lipca 2025 roku. Według doniesień kilku włoskich mediów, do zdarzenia doszło w nadmorskiej miejscowości Porto Sant'Elpidio nad Adriatykiem. 56-latek miał stracić panowanie nad paralotnią, po czym rozbił się w pobliżu basenu na terenie kompleksu hotelowego.

Baumgartner był znany na całym świecie ze swoich spektakularnych skoków. Zasłynął w 2012 roku skokiem ze stratosfery.

Felix Baumgartner Źródło: EPA/BALAZS GARDI/RED BULL STRATOS

Ozzy Osbourne - muzyk (1948-2025)

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat. "Z ogromnym smutkiem, którego nie sposób wyrazić słowami, informujemy, że nasz ukochany Ozzy Osbourne odszedł dziś rano. Był otoczony rodziną i miłością. Prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym trudnym czasie" - napisali bliscy muzyka w komunikacie.

Muzyk, autor tekstów, założyciel zespołu Black Sabbath był pionierem i legendą heavy metalu. Osbourne zdobył pięć nagród Grammy. Ma swoją gwiazdę w Alei Sław w Hollywood, a także drugą - na Broad Street w swoim rodzinnym Birmingham. Na zorganizowanych w mieście uroczystościach pogrzebowych "Księcia ciemności" żegnały tysiące wielbicieli.

Ozzy Osbourne Źródło: Fredrik Sandberg/PAP/EPA

Ozzy Osbourne (1948-2025) Źródło: Sony Music, tvn24.pl

Chuck Mangione - muzyk (1940-2025)

Słynny muzyk jazzowy Chuck Mangione zmarł 22 lipca 2025 roku. Miał 84 lata. Specjalizował się w grze na trąbce i skrzydłówce, w czasie swojej kariery nagrał ponad 30 albumów i 14 razy był nominowany do nagrody Grammy, którą zdobył dwa razy. Mangione był najbardziej znany z utworu "Feels So Good" - w 1977 roku zajął on czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100. Popularność zapewniło mu również stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu "Dzieci Sancheza".

Chuck Mangione Źródło: Grzegorz Michałowski/PAP

Hulk Hogan - wrestler i aktor (1953-2025)

Hulk Hogan (właściwie Terry Gene Bollea) zmarł 24 lipca 2025 roku w wieku 71 lat. Był jednym z najpopularniejszych amerykańskich wrestlerów w historii i ikoną popkultury. Jak przypomniał po jego śmierci portal NBC, sławę osiągnął w latach 80. i 90., kiedy to został jedną z największych gwiazd w historii wielkiej korporacji wrestlingowej WWE. Zdobył sześć tytułów mistrza WWE i w 2005 roku został wprowadzony do Galerii Sław przez Sylvestra Stallone'a.

Hulk Hogan Źródło: Paul Kane/Getty Images

Kelley Mack - aktorka (1992-2025)

Amerykańska aktorka Kelley Mack zmarła 2 sierpnia 2025 roku w wieku 33 lat. Miała glejaka, czyli nowotwór ośrodkowego układu nerwowego - informował portal CNN. Mack już jako dziecko występowała w reklamach. Popularność przyniosła jej rola Addy w serialu "The Walking Dead". Wystąpiła też w serialach "Chicago Med" i "9-1-1".

Kelley Mack Źródło: Barry Brecheisen/Getty Images

Loni Anderson - aktorka (1945-2025)

Amerykańska aktorka Loni Anderson zmarła 3 sierpnia 2025 roku, na dwa dni przed swoimi 80. urodzinami. Znana była m.in. z roli w komedii "Stroker Ace" oraz serialu komediowym "WKRP w Cincinnati". Za kreację w tym ostatnim otrzymała dwie nominacje do nagrody Emmy oraz trzy do Złotego Globu. Prywatnie była żoną Burta Reynoldsa. Para rozwiodła się w 1994 roku.

Loni Anderson Źródło: Billy Bennight/AdMedia/PAP

Jim Lovell - astronauta (1928-2025)

Amerykański astronauta i pilot Jim Lovell zmarł 7 sierpnia 2025 roku w wieku 97 lat. Był dowódcą nieudanej misji Apollo 13 na Księżyc w 1970 roku, która omal nie zakończyła się katastrofą. W komunikacie po śmierci astronauty NASA podkreśliła, że jego "życie i praca inspirowały miliony ludzi przez dziesięciolecia".

Jim Lovell Źródło: NASA

Terence Stamp - aktor (1938-2025)

Amerykański aktor Terence Stamp zmarł 17 sierpnia 2025 roku. Miał 87 lat. Wystąpił m.in. hollywoodzkim hicie "Superman", w którym wcielił się w postać generała Zoda. W dorobku miał również role w "Teoremacie" Piera Paolo Pasoliniego i "Sezonie w piekle". Rola w filmie "Billy Bud" przyniosła mu nominację do Oscara.

Terence Stamp Źródło: Shutterstock

Graham Greene - aktor (1952-2025)

Kanadyjski aktor Graham Greene zmarł 1 września 2025 roku. Miał 73 lata. Znany był m.in. z "Tańczącego z wilkami" i "Zielonej mili". Rola Kopiącego Ptaka w "Tańczącym z wilkami" przyniosła mu nominację do Oscara, był też między innymi laureatem nagrody Grammy.

Kadr z filmu "Tańczący z wilkami". Graham Greene Źródło: Bridgeman Images-RDA/Forum

Giorgio Armani - projektant mody (1934-2025)

Legendarny włoski projektant Giorgio Armani zmarł 4 września 2025 roku w wieku 91 lat. "Król Giorgio. Absolutna legenda mody, uniwersalna ikona współczesnego stylu, wyzwoliciel kobiet, twórca stylów, mody, a przede wszystkim sposobów bycia" - napisał o nim dziennik "La Repubblica".

To Armani wprowadził do mody m.in. kurtki bomberki, luźne marynarki i jako jeden z pierwszych ubierał gwiazdy na czerwony dywan. Związki z Hollywood zacieśnił, gdy zaproponował aktorkom, że ubierze je na rozdanie Oscarów. Pierwsza była Diane Keaton, która odbierała nagrodę Akademii za rolę w "Annie Hall" Woody'ego Allena w marynarce włoskiego projektanta. Potem były to Jodie Foster (za "Milczenie owiec") i Cate Blanchett (za "Blue Jasmine").

Projektował ubrania, które kosztowały po kilkanaście tysięcy dolarów, ale również takie, które można kupić za kilkanaście dolarów. Zajmował się także projektowaniem mebli i dodatków do wnętrz, miał sieć kawiarni, cukierni i restauracji.

Giorgio Armani Źródło: Shutterstock

Giorgio Armani na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Katharine Worsley - księżna Kentu (1933-2025)

Księżna Kentu zmarła 4 września 2025 roku. Miała 92 lata. Do brytyjskiej rodziny królewskiej dołączyła w 1961 roku wychodząc za księcia Kentu, Edwarda - kuzyna królowej Elżbiety II. Poznała go pięć lat wcześniej, gdy stacjonował w koszarach wojskowych w północnej Anglii. Trafiła na pierwsze strony gazet, gdy w 1994 roku przeszła na katolicyzm, stając się pierwszą członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej, która tego dokonała od czasów króla Karola II (ten nawrócił się na katolicyzm na łożu śmierci w 1685 roku).

Księżna Kentu Źródło: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Rick Davies - muzyk (1944-2025)

Brytyjski wokalista, klawiszowiec i autor tekstów zespołu Supertramp Rick Davies zmarł 6 września 2025 roku w wieku 81 lat. "Był głosem i klawiszowcem stojącym za najbardziej kultowymi utworami Supertramp, pozostawiając niezatarty ślad w historii muzyki rockowej" - przekazali muzycy grupy we wspomnieniu.

Rick Davies Źródło: OLIVER KRATO/PAP/EPA

Robert Redford - aktor (1936-2025)

Robert Redford, jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich aktorów, reżyser, producent filmowy, filantrop i aktywista zmarł 16 września 2025 roku. Ikonę kina pożegnały największe gwiazdy Hollywood. "Nie mogę przestać płakać. Znaczył dla mnie wiele, był pięknym człowiekiem pod każdym względem" - powiedziała Jane Fonda. Z kolei Barbra Streisand opisała Redforda jako "charyzmatycznego, inteligentnego, nieugiętego, zawsze interesującego", dodając, że był "jednym z najlepszych aktorów w historii".

Redford zapisał się w historii kina za sprawą dziesiątek ról. Wystąpił w takich filmach jak "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Żądło", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Tacy byliśmy", "Kandydat", "Wielki Gatsby", "Zwykli ludzie", "Pożegnanie z Afryką", "Brubaker", "Niemoralna propozycja", "Quiz show" i "Zaklinacz koni".

Artysta odegrał ważną rolę w rozwoju słynnego Sundance Film Festival. To właśnie nazwisko Redforda przyciągnęło tam szeroką publiczność. Od 1985 roku organizację wydarzenia przejął jego Sundance Institute, organizacja non-profit, a w 1991 roku nadano imprezie dzisiejszą nazwę - Sundance Film Festival.

Robert Redford Źródło: PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro

Robert Redford (1936-2025) Źródło: Reuters Archive, tvn24.pl

Zuza Beine - influencerka (2011-2025)

Rodzina 14-letniej Zuzy Beine poinformowała o jej śmierci 23 września. "Ponad wszystko pragnęła być normalnym, zdrowym dzieckiem" - przekazali krewni na Instagramie. "Ale tym, co uczyniło jej życie tak pięknym, było to, jak nauczyła się stawiać czoła najtrudniejszym okolicznościom, takim jak choroba i nadal żyć pełnią życia".

Przez 11 lat przeszła trzy przeszczepy szpiku kostnego i liczne cykle chemioterapii, dzielnie znosząc skutki leczenia. W ciągu ostatnich pięciu lat w mediach społecznościowych dzieliła się swoją codziennością, a ból przeplatał się tam z tańcem, makijażem, żartami.

Zuza Beine Źródło: instagram.com/zuzas_way_to_healing/

Claudia Cardinale - aktorka (1938-2025)

Claudia Cardinale, ikona włoskiego kina i jedna z najsłynniejszych aktorek w historii, zmarła 23 września 2025 roku. Miała 87 lat. - Przeżyłam ponad 150 żyć, byłam prostytutką, świętą, romantyczką, każdą kobietą, i to jest cudowne, że mam taką szansę, żeby się zmieniać - powiedziała, gdy w 2002 roku odbierała nagrodę za całokształt twórczości na Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Claudia Cardinale zyskała międzynarodową sławę dzięki filmowi "Osiem i pół" Federico Felliniego oraz "Lampartowi" (1963). Rosnąca popularność otworzyła jej szybko drzwi do hollywoodzkich produkcji. Wystąpiła w komedii "Różowa Pantera" (1963) w reżyserii Blake'a Edwardsa, w 1966 r. w "Zawodowcach" Richarda Brooksa, a w 1968 r. w filmie Sergio Leone "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie".

W Paryżu artystkę pożegnały setki ludzi, wśród których byli filmowcy i politycy francuscy. Córka aktorki, podczas uroczystości pogrzebowych podziękowała władzom Tunezji, gdzie Cardinale urodziła się w 1938 roku, za zorganizowanie mszy we wtorek w miejscowości La Goulette w aglomeracji Tunisu.

Claudia Cardinale Źródło: DaNIEL DEME/PAP/EPA

Jane Goodall - badaczka (1934-2025)

Jane Goodall zmarła 1 października 2025 roku w wieku 91 lat. Była znaną i cenioną brytyjską badaczką szympansów i obrończynią zwierząt. "Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odbudowy naszego świata przyrody" - przekazał po jej śmierci Jane Goodall Institute.

Prowadząc badania nad szympansami Goodall zauważyła, że zwierzęta te nie tylko mają osobowość, ale także są zdolne do wyrażania emocji, jak radość i smutek, a także do racjonalnego myślenia. Jej zdaniem wymiana uścisków, całusów czy wzajemne poklepywanie wśród szympansów wskazuje na bliskie więzi między członkami rodziny, ale też innymi osobnikami. Badaczka obserwowała także przypadki agresji i przemocy wśród członków stada.

Badania, prowadzone przez Brytyjkę od lat 60. XX wieku, podważyły powszechne wówczas przekonania, np. że tylko ludzie potrafią konstruować i używać narzędzia albo że szympansy są wegetarianami. Była pierwszą osobą na świecie, która zarejestrowała zwierzę używające narzędzia - samiec szympansa wykopywał termity z kopca za pomocą gałązki. Jej obserwacje ukształtowały przyszłość nauki o ewolucji. W 1965 r. trafiła na okładkę "National Geographic".

Jane Goodall Źródło: DEAN LEWIS/EPA/PAP

Patricia Routledge - aktorka (1929-2025)

Brytyjska aktorka Patricia Routledge zmarła 3 października 2025 roku w wieku 96 lat. Miała w dorobku wiele ról teatralnych, filmowych oraz w serialach telewizyjnych. Rozpoznawalność na całym świecie zawdzięczała roli Hiacynty Bukiet w serialu komediowym "Co ludzie powiedzą?". Był on emitowany przez brytyjską telewizję w latach 1990-1995.

Patricia Routledge Źródło: John Stillwell/PA/PAP

John Gurdon - biolog (1933-2025)

Brytyjski biolog John Gurdon zmarł 7 października 2025 roku, kilka dni po swoich 92. urodzinach. Jego eksperymenty utorowały drogę do sklonowania w 1996 roku pierwszego dużego ssaka, owcy Dolly. Zapoczątkował również rewolucję w genetyce, która zmieniła sposób badania DNA oraz diagnozowania i leczenia chorób - przypomniał po śmierci naukowca "Washington Post".

W 2012 roku wspólnie z japońskim naukowcem Shinya Yamanaką otrzymał Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski uznał ich wielki wkład w badania nad komórkami macierzystymi.

John Gurdon Źródło: SCANPIX SWEDEN/PAP/EPA

Diane Keaton - aktorka (1946-2025)

Amerykańska aktorka, reżyserka, ikona stylu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Hollywood, Diane Keaton zmarła 11 października 2025 roku. Miała 79 lat. "The Hollywood Reporter" nazwał ją "doskonałą aktorką swojego pokolenia". "New York Times" w swoim nekrologu przypomniał, że zagrała około 100 ról, balansując z sukcesem między komedią a dramatem.

Keaton wystąpiła w wielu znanych i nagradzanych produkcjach m.in. w filmie "Ojciec Chrzestny", "Pokój Marvina", "Lepiej późno niż później". Wielokrotnie grała w filmach Woody'ego Allena, a za swoją rolę w "Annie Hall" - jednym z najważniejszych dzieł amerykańskiej komedii lat 70. - zdobyła Oscara.

Amerykańska Akademia Filmowa pożegnała artystkę słowami: "Niektórzy aktorzy grają emocje. Diane Keaton w nich żyła". Po śmierci Keaton wspominały ją największe hollywoodzkie gwiazdy. Aktor Michael Douglas stwierdził, że odejście aktorki to "łamiąca serce strata jednej z największych ikon naszej branży".

Diane Keaton (2018) Źródło: PAP/EPA

Diane Keaton (1946-202) Źródło: Reuters Archive, tvn24.pl

D'Angelo - piosenkarz (1974-2025)

Amerykański piosenkarz D'Angelo (właśc. Michael Eugene Archer), legenda muzyki R&B i pionier neo-soulu, zmarł 14 października 2025 roku. Miał 51 lat. D'Angelo wydał łącznie trzy albumy: debiutancki "Brown Sugar" z 1995 roku, "Voodoo" z 2000 roku oraz "Black Messiah" z 2014 roku, nagrany z zespołem Vanguard. Za dwa ostatnie krążki zdobył cztery nagrody Grammy.

D'Angelo Źródło: Skip Bolen/WireImage/Getty Images

Ace Frehley - muzyk (1951-2025)

Amerykański gitarzysta Ace Frehley (właściwie Paul Daniel Frehley) zmarł 16 października 2025 roku w wieku 74 lat. Był założycielem zespołu Kiss. Ich hity z 1975 roku, takie jak hymn "Rock and Roll All Nite" i album koncertowy "Alive!", stały się klasykami rocka. Wszystkie 26 albumów zespołu uzyskało status złotej płyty, sprzedając się w Stanach Zjednoczonych w nakładzie co najmniej 500 tysięcy egzemplarzy.

Ace Frehley Źródło: SGranitz/WireImage/Getty Images

Sam Rivers - muzyk (1977-2025)

Sam Rivers, amerykański basista i współzałożyciel zespołu Limp Bizkit, zmarł 18 października 2025 roku w wieku 48 lat. Członkowie grupy przekazali tę informację w mediach społecznościowych. "Jego duch będzie żył wiecznie w każdym rytmie, na każdej scenie, w każdym wspomnieniu" - wspomnieli kolegę.

Sam Rivers Źródło: Justin Ng / Avalon/PAP/EPA

Prunella Scales - aktorka (1932-2025)

Aktorka, która zasłynęła rolą żony właściciela podmiejskiego hotelu w brytyjskim serialu komediowym "Hotel Zacisze" (tytuł oryg. "Fawlty Towers"), realizowanym w latach 1975-1979, zmarła 27 października. Grana przez nią charakterystyczna postać Sybil Fawlty, świetnie współgrała z rolą jej męża Basila, którego zagrał John Cleese (znany z grupy Monty Pythona). "Grając Sybil, Scales ugruntowała swoją pozycję królowej brytyjskich sitcomów dzięki bujnej fryzurze, wysokim obcasom, drapieżnemu śmiechowi i dominującej postawie" - napisała redakcja portalu Independent.

Prunella Scales Źródło: Don Smith/Radio Times/GettyImages