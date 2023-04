Najlepsze zdjęcia roku. Oto zwycięzcy World Press Photo 2023

Zdjęcie roku 2023

Nagrodę główną w kategorii World Press Photo of the Year otrzymał ukraiński fotograf Jewhen Małoletka za "Mariupol Maternity Hospital Airstrike". Fotografia rannej, ciężarnej Iryny i ratowników przenoszących ją na noszach powstała po nalocie na szpital położniczy w Mariupolu, krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Jej dziecko urodziło się martwe. Iryna zmarła pół godziny po porodzie.

Reportaż roku

W kategorii World Press Photo Story of the Year jury wyróżniło duńskiego fotoreportera Madsa Nissena za cykl fotografii "The Price of Peace in Afghanistan". Ukazuje on życie codzienne ludzi mieszkających w Afganistanie w 2022 roku.