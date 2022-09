Ołena Zełenska odpowiada na kontrowersyjny list Rogera Watersa z Pink Floyd: "O pokój poproś lepiej prezydenta Rosji"

- Jeśli wsparcie dla Ukrainy będzie mocne, kryzys zakończy się szybciej - powiedziała podczas ubiegłotygodniowej rozmowy z BBC Ołena Zełenska . Od nawiązania do tych słów swój list otwarty do pierwszej damy Ukrainy rozpoczął współzałożyciel Pink Floyd, Roger Waters.

"Jeśli jako 'wsparcie dla Ukrainy' rozumie pani kontynuowanie dostaw broni dla armii kijowskiego rządu, to obawiam się, że jest pani w błędzie. Dolewanie benzyny - w formie broni - do ognia jeszcze nigdy w przeszłości nie doprowadziło do zakończenia wojny. Nie doprowadzi do tego również teraz, ponieważ w tym przypadku większość benzyny pochodzi z Waszyngtonu, który znajduje się w bezpiecznej odległości od konfliktu, a ci, którzy dolewają paliwa, już zadeklarowali, że mają interes w tym, by wojna trwała jak najdłużej" - stwierdził w liście opublikowanym na Facebooku 4 września były członek legendarnego zespołu.