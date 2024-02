Wojciech Smarzowski kręci "Dom dobry". Kiedy premiera nowego filmu?

"Będzie to poruszająca historia normalnej - jakby mogło się wydawać - polskiej rodziny" - pisze o filmie odpowiedzialna za produkcję firma Lucky Bob, w której Wojciech Smarzowski jest dyrektorem artystycznym. "Dom dobry" to tytuł nawiązujący do głośnego filmu Smarzowskiego, "Domu złego", który miał premierę w 2009 roku. Zdjęcia na planie "Domu dobrego" potrwają do kwietnia. Film trafi do kin jesienią 2025 roku.