Nie żyje Wojciech Michniewski

Wojciech Michniewski w 2009 roku Źródło: Piotr Polak/PAP

Resort kultury poinformował o śmierci artysty w czwartek. Wojciech Michniewski zmarł 29 stycznia w wieku 78 lat - przekazała Filharmonia Krakowska na swojej stronie.

"Ceniony juror audycji Płytowy Trybunał Dwójki, uważny komentator i autorytet, przyjaciel Dwójki pozostawił po sobie dorobek i pamięć, które na długo pozostaną z nami" - podkreślono na stronie Programu II Polskiego Radia.

"Wybitnego dyrygenta i pedagoga, niestrudzonego promotora muzyki współczesnej" pożegnał także Teatr Wielki w Łodzi. "Jego artystyczna pasja, precyzja i otwartość na nowe brzmienia na trwałe ukształtowały kolejne pokolenia muzyków i wzbogaciły polską kulturę muzyczną" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Wojciech Michniewski w 2021 roku. Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Wojciech Michniewski - biografia

Wojciech Michniewski urodził się 4 kwietnia 1947 roku w Łodzi. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W 2009 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w zakresie dyrygentury. Współtworzył (wraz z Krzysztofem Knittlem i Elżbietą Sikorą) grupę kompozytorską KEW. Był artystą cenionym w kraju i za granicą, szczególnie za interpretacje muzyki najnowszej.

W 1974 roku zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, w 1977 roku - I nagrodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Mediolanie, a w 1978 - Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Genewie. W latach 1973-1978 był dyrygentem w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Od 1979 do 1981 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi, w latach 1979-1983 był dyrektorem muzycznym Sceny Współczesnej w Warszawskiej Operze Kameralnej. W latach 1984-1987 współpracował z Polską Orkiestrą Kameralną. Od 1987 do 1991 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej. Od 1991 występował jako dyrygent gościnny. Michniewski występował niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w Azji, Ameryce Północnej i Południowej, brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. w Warszawie, Barcelonie, Berlinie, Hongkongu, Paryżu i Londynie. Wśród dokonań Wojciecha Michniewskiego jest wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych.

"W 2005 roku odznaczyliśmy maestra Srebrnym Medalem 'Zasłużony Kulturze - Gloria Artis'" - napisało w mediach społecznościowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.