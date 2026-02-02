Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Nie żyje Wojciech Michniewski

Wojciech Michniewski w 2009 roku
Wojciech Michniewski w 2009 roku
Źródło: Piotr Polak/PAP
Nie żyje Wojciech Michniewski, kompozytor, dyrygent, pedagog i promotor muzyki. Informację o odejściu "jednej z najważniejszych postaci polskiej muzyki współczesnej" przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Resort kultury poinformował o śmierci artysty w czwartek. Wojciech Michniewski zmarł 29 stycznia w wieku 78 lat - przekazała Filharmonia Krakowska na swojej stronie.

"Ceniony juror audycji Płytowy Trybunał Dwójki, uważny komentator i autorytet, przyjaciel Dwójki pozostawił po sobie dorobek i pamięć, które na długo pozostaną z nami" - podkreślono na stronie Programu II Polskiego Radia.

"Wybitnego dyrygenta i pedagoga, niestrudzonego promotora muzyki współczesnej" pożegnał także Teatr Wielki w Łodzi. "Jego artystyczna pasja, precyzja i otwartość na nowe brzmienia na trwałe ukształtowały kolejne pokolenia muzyków i wzbogaciły polską kulturę muzyczną" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Wojciech Michniewski w 2021 roku.
Wojciech Michniewski w 2021 roku.
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Wojciech Michniewski - biografia

Wojciech Michniewski urodził się 4 kwietnia 1947 roku w Łodzi. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W 2009 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w zakresie dyrygentury. Współtworzył (wraz z Krzysztofem Knittlem i Elżbietą Sikorą) grupę kompozytorską KEW. Był artystą cenionym w kraju i za granicą, szczególnie za interpretacje muzyki najnowszej.

W 1974 roku zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, w 1977 roku - I nagrodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Mediolanie, a w 1978 - Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Genewie. W latach 1973-1978 był dyrygentem w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Od 1979 do 1981 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi, w latach 1979-1983 był dyrektorem muzycznym Sceny Współczesnej w Warszawskiej Operze Kameralnej. W latach 1984-1987 współpracował z Polską Orkiestrą Kameralną. Od 1987 do 1991 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej. Od 1991 występował jako dyrygent gościnny. Michniewski występował niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w Azji, Ameryce Północnej i Południowej, brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. w Warszawie, Barcelonie, Berlinie, Hongkongu, Paryżu i Londynie. Wśród dokonań Wojciecha Michniewskiego jest wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych.

"W 2005 roku odznaczyliśmy maestra Srebrnym Medalem 'Zasłużony Kulturze - Gloria Artis'" - napisało w mediach społecznościowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
zmarł..., nekrologiMuzykaKrakówŁódź
Czytaj także:
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
Najnowsze
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Autostrada A2 stoi w obu kierunkach po pożarze ciężarówek
Poznań
W zdarzeniu uczestniczyło trzech chłopców (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Kolejna kobieta oskarża byłego księcia
Świat
Zatrzymany Ralf G.
Akcja agentów FBI w Polsce. Zatrzymany ma trafić do USA
Kielce
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
METEO
Cezary Tomczyk
"Tego zabrakło". Tomczyk o "próbie rozegrania parlamentarzystów"
Polska
imageTitle
Prevc deklasuje rywali nie tylko na skoczni
EUROSPORT
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
Świat
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
BIZNES
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna ma być jeszcze mroźniejsza
METEO
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Powrót rosyjskiej skandalistki. "Wreszcie się udało"
EUROSPORT
40 min
superwizjer metamizol rodzina Hiszpanska
PremieraOtarli się o śmierć po jego zażyciu. Zakazany w 30 krajach lek w Polsce jest bez recepty
Superwizjer
dziecko ice
Zatrzymany pięciolatek wrócił do domu. "Perfidna żądza nieokiełznanej władzy nie zna granic"
Świat
imageTitle
Rakieta z historycznego meczu sprzedana za rekordową sumę
EUROSPORT
Zimna noc, mróz
14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
METEO
Bad Bunny z Grammy
Wielka noc Kendricka Lamara i Bad Bunny'ego. Grammy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Bramkarz ogłuszony, przerwali mecz. "Bezsensowne zachowanie"
EUROSPORT
Austin, Teksas
"Dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie
Świat
Donald Trump
Trump odpowiada przywódcy Iranu. "Przekonamy się, czy miał rację"
Świat
Zimna noc, mróz
Lodowata noc, data rozmów pokojowych, polskie nazwisko w aktach Epsteina
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
METEO
Miroslav Lajczak
"Potem dostajesz dziewczyny". Doradca premiera Słowacji w dokumentach Epsteina
Świat
imageTitle
Trump dopiął swego. Pierwszy tytuł od 2024 roku
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica