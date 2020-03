Wojciech Mann odszedł z Trójki. "Mam trochę kołowrót w głowie"

- To narastało i w którymś momencie przestałem znajdować siły na bronienie jakiegoś skraweczka, w którym swobodnie się czułem. To nie jest komfortowe, że czuję się swobodnie, a dookoła wszyscy albo mają już przetrącone kręgosłupy, albo cichaczem czekają, żeby ich nie dotknęło coś złego - stwierdził w rozmowie z tvn24.pl dziennikarz radiowy i telewizyjny Wojciech Mann, który w środę po ponad pół wieku odszedł z radiowej Trójki.

- Mam trochę kołowrót w głowie. To nie jest decyzja, którą podjąłem w ciągu sekundy. Bujałem się z nią o wiele dłużej. Musiała jednak w końcu zapaść. Czekam aż się dobrze poczuję - powiedział Wojciech Mann w rozmowie z tvn24.pl.

"Miałem dosyć bujania się w nieokreślonej przestrzeni"

Jak stwierdził, sam się doszukuje tego, co ostatecznie wpłynęło na decyzję o odejściu. - To całe zamieszanie z zupełnie nieracjonalnym i zupełnie niezrozumiałym odebraniem prawa mikrofonu mojej współautorce (Annie Gacek - red.), dołożyło się wystarczająco, żebym w sumie miał dosyć bujania się w nieokreślonej przestrzeni, w której nie wiadomo kto ma prawo podejmowania decyzji i czy one mają coś wspólnego z racjonalnością - zaznaczył dziennikarz i krytyk muzyczny.