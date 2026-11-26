Andy Taylor na zdjęciach archiwalnych Źródło zdj. gł.: x.com/wbalczun

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W wieku 65 lat zmarł Andy Taylor, wieloletni gitarzysta grupy Duran Duran. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w nocy ze środy na czwartek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wspomina muzyka.

Balczun stwierdził, że Taylor był "jedną z najważniejszych postaci w historii zespołu Chemia", czyli rockbandu, w którym sam jest gitarzystą. "Nie dość, że był producentem naszej ostatniej płyty 'Something to Believe In', to jeszcze napisał wszystkie teksty i zagrał parę magicznych dźwięków na gitarze" - napisał.

Wojciech Balczun wspomina Andy'ego Taylora

Minister podzielił się też anegdotą ze współpracy z brytyjskim artystą. "Kiedy pod koniec sesji w Londynie wysłaliśmy mu z Łukaszem [Drapałą] pomysł na dodatkowy, nieplanowany wcześniej utwór, w ciągu godziny pojawił się w The Baltic Studios ze słowami: 'Wojtek, schodzisz na dół i nagrywamy'" - wspominał.

Andy Taylor Źródło zdjęcia: Jo Hale/Getty Images

Przytoczył, że był to utwór "The Best Thing", w którym "Andy jako producent zmienił jeden akord w refrenie, ale od razu wiedział, że stworzyliśmy coś naprawdę fajnego".

Dodał, że historii ze studia nagraniowego ma dużo więcej, ale "w tej chwili serce krwawi". "Andy, mając za sobą niesamowitą światową karierę, stał się częścią naszej historii. I na zawsze nią pozostanie. Na pewno przyjdzie jeszcze czas na więcej opowieści, ale teraz spoczywaj w pokoju, mój drogi Przyjacielu" - podsumował Balczun.

Po całym dniu spotkań dotarłem do hotelu we Wrocławiu i przeczytałem druzgocącą informację o śmierci Andy’ego Taylora.

Znany przede wszystkim z Duran Duran i The Power Station, stał się jedną z najważniejszych postaci w historii zespołu Chemia. Nie dość, że był producentem naszej… pic.twitter.com/T4c5xikMlG — Wojciech Balczun (@wbalczun) November 25, 2026 Rozwiń

Andy Taylor nie żyje. Walczył z nowotworem

Taylor zmarł po długiej walce z rakiem prostaty. Diagnozę usłyszał w 2018 roku, a publicznie poinformował o niej cztery lata później. Pozostawił żonę i czworo dzieci.

"W moim sercu jest teraz wielka dziura w kształcie Andy'ego Taylora. Nigdy się nie zasklepi. Nie pozwolę na to" - oświadczył wokalista grupy Duran Duran Simon Le Bon w oświadczeniu opublikowanym na stronie zespołu. Taylor był częścią brytyjskiej grupy muzycznej od 1980 roku. W 1986 opuścił zespół, by w 2001 roku ponownie wrócić na pięć lat.

Był współautorem takich utworów jak "Girls on Film", "Rio" czy słynnego "Save a Prayer".