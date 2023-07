Nie żyje 19-letni wnuk Roberta De Niro. Aktor wydał oświadczenie

czytaj dalej

Rosjanie twierdzą, że we wtorek ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i jej okolice. Uderzenie miało zostać odparte, a pięć dronów przechwycono. Nie odnotowano żadnych ofiar ani szkód. We wczesnych godzinach porannych na pewien czas zawieszono działanie moskiewskiego lotniska Wnukowo. Kijów nie odniósł się do oskarżeń Kremla.