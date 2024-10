Paparazzi chcieli sfotografować Leonardo DiCaprio. Ochrona aktora użyła lasera

czytaj dalej

W tej chwili widać, że musi dojść do przesilenia decyzyjnego co do przyszłości w Partii Razem. Muszą się zdecydować, czy chcą głosować za budżetem, czy nie chcą - powiedział jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty w TOK FM. Dopytywany, czy jeśli posłowie z Razem zagłosują przeciwko budżetowi, to pożegnają się z koalicyjnym klubem Lewicy, Czarzasty odpowiedział: "Jeżeli będą głosowali przeciw, to będziemy podejmowali decyzje".