Słoń i żyrafa uciekli z planu filmowego, aktorzy ruszyli w pogoń. Nagranie

Słoń i żyrafa uciekli z jednego z planów filmowych w kompleksie Cinecittà w Rzymie. W pościg za zwierzętami ruszyli członkowie ekipy i aktorzy. Nagranie niecodziennego zajścia zostało udostępnione w środę w mediach społecznościowych kanału Welcome to Favelas. "Czy to kontynuacja 'Madagaskaru'?" - żartują internauci.

Wideo przedstawiające niecodzienną ucieczkę słonia i żyrafy z planu filmowego zostało udostępnione w środę na koncie społecznościowym Welcome to Favelas, publikującym nagrania zabawnych zdarzeń z Włoch . Nie podano informacji, kiedy powstało.

"Czy to kontynuacja 'Madagaskaru'?" - pyta żartobliwie internauta. W zamieszczonych pod nagraniem komentarzach nawiązań do animowanej serii filmów było więcej. "Melman i Gloria na drodze ku wolności", "Dlaczego nie widzę żadnych pingwinów?" - pisali użytkownicy mediów społecznościowych.

Nie wszyscy internauci uznali nagranie Welcome to Favelas za powód do śmiechu. Część z nich wyraziła pod wideo swoje obawy co do dobrostanu zwierząt. "Biedne zwierzaki. Czy ENPA (włoska krajowa rada ochrony zwierząt - red.) już nie istnieje?", "Czy nie zakazano trzymania zwierząt na planach (filmowych)" - pytali komentatorzy.