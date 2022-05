Zwycięzcy Eurowizji: chcą zabić naszą kulturę, ona musi przetrwać

Ukraińcy wyjaśnili włoskim dziennikarzom, że w poniedziałek będą już w Ukrainie, ponieważ dostali tylko czasowe pozwolenie na opuszczenie swojego kraju. Założyciel grupy Kalush Orchestra Ołeh Psiuk dodał, że po powrocie do Ukrainy wznowi swoją działalność w organizacji wolontariatu, którą założył, by pomagać rodakom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu rosyjskiej agresji w znalezieniu miejsca zamieszkania czy dostępie do żywności i lekarstw.

Muzycy zachęcili wszystkich, by obejrzeli teledysk do ich piosenki "Stefania", którą wygrali w Turynie. Przedstawiono w nim zdjęcia między innymi z Borodzianki, Buczy i Irpienia, gdzie doszło do masakr popełnianych przez armię rosyjską na ludności cywilnej. - Wideo pokazuje, jak wygląda nasz kraj dzisiaj. Wszyscy muszą zobaczyć, co my widzimy w naszej ojczyźnie, Ukrainie - stwierdził Psiuk w studiu programu "Che tempo che fa".