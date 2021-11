Potomkowie Aldo Gucciego nie zgadzają się z obrazem rodziny przedstawionym w filmie

Ona jest córką właściciela firmy transportowej i najbardziej atrakcyjną studentką na roku. On - przyszłym prawnikiem, synem Rodolfa Gucciego, wnukiem założyciela słynnej marki modowej Guccia Gucciego, który nie chce mieć nic wspólnego z rodzinnym biznesem. Ich znajomość zaczyna się od krótkiej rozmowy na balu karnawałowym. Ona myli go z barmanem. On przyrządza jej drinka, po czym wychodzi z imprezy przed północą, tłumacząc, że zaraz zamieni się w żabę. Niedługo później Patrizia Reggiani (w tej roli Lady Gaga) i Maurizio Gucci (Adam Driver) - ku niezadowoleniu Rodolfa - biorą ślub. Rodolfo (Jeremy Irons) nie pojawia się na uroczystości, ponieważ jest przekonany, że kobiecie zależy wyłącznie na majątku. W końcu jednak Patrizia zdobywa jego przychylność. Zawsze może także liczyć na wsparcie Alda Gucciego (Al Pacino), wuja Maurizia, który traktuje go trochę jak własne dziecko. Swojego biologicznego syna Paula (granego przez Jareda Leto) Aldo nie traktuje poważnie.

Kiedy Rodolfo umiera, Patrizia namawia męża, by przejął stery w rodzinnej firmie. On - początkowo niechętny - stopniowo nabiera rozpędu i pewności siebie. Aż w końcu odchodzi do innej kobiety i żąda rozwodu. Patrizia za wszelką cenę pragnie sprawić, by ukochany do niej wrócił. Czeka na niego przed domem. Wręcza mu album ze zdjęciami dokumentującymi ich najszczęśliwsze chwile. Kiedy uświadamia sobie, że już nic nie zwróci jej męża, wpada w furię. Rozpoczyna poszukiwania płatnego mordercy, któremu mogłaby zlecić zabójstwo Maurizia. Wtajemniczona w ten plan wróżka pomaga jej znaleźć przestępców.