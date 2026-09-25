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Kultura i styl

Wokalista Maneskin wziął ślub z amerykańską aktorką

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Montalcino, Włochy. Ślub Damiano Davida z grupy Maneskin z aktorką Dove Cameron
Maneskin w Nowym Jorku. Nagranie archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO DI PIETRO
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Damiano David, wokalista zespołu Maneskin, wziął ślub z amerykańską aktorką Dove Cameron. Uroczystość odbyła się w Toskanii. Media publikują zdjęcia z uroczystości. Ujawniają też szczegóły wesela.

Ślub Damiano Davida i Dove Cameron odbył się w czwartek po południu w ratuszu w Montalcino niedaleko Sieny. Udzielił go burmistrz tej znanej toskańskiej miejscowości - Silvio Franceschelli.

Jak zauważa Rai News, ceremonia niemal do samego końca owiana była tajemnicą. Para przybyła na miejsce w klasycznym kabriolecie Lancia Flavia Vignale, prowadzonym przez wokalistę. Wydarzenie przyciągnęło kilkaset zainteresowanych osób, w tym również wielu fanów Damiano. "Para opuściła budynek obsypana ryżem, w towarzystwie oklasków zgromadzonych gości, wymieniając kolejne pocałunki" - relacjonuje włoska stacja.

Przyjazd aktorki Dove Cameron i wokalisty zespołu Maneskin Damiano Davida do ratusza w Montalcino
Przyjazd aktorki Dove Cameron i wokalisty zespołu Maneskin Damiano Davida do ratusza w Montalcino
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO DI PIETRO

Toskański ślub i wesele wokalisty Maneskin

Gmina Montalcino opublikowała na Instagramie nagranie pokazujące młodą parę. "Damiano i Dove - najszczersze życzenia od władz miejskich i całego Montalcino: niech ta nowa droga będzie pełna szczęścia, wzajemnego zrozumienia i chwil, którymi będziecie się dzielić. Wybór dokonany przez słynną i uwielbianą na całym świecie parę stanowi dla Montalcino kolejne potwierdzenie wyjątkowości miasta i regionu, w których piękno, historia i miłość tworzą harmonijną całość" - napisano.

Jak informuje Rai News para przeniosła się następnie do Castiglion del Bosco, gdzie do niedzieli potrwają uroczystości weselne. Według doniesień na ich głównej części - w sobotę - ma się pojawić ponad 200 gości, w tym spodziewani są pozostali członkowie Maneskin - Victoria De Angelis, Thomas Raggi i Ethan Torchio, którzy nie byli obecni na samym ślubie.

Damiano David i Dove Cameron przed budynkiem ratusza
Damiano David i Dove Cameron przed budynkiem ratusza
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO DI PIETRO

Obiekt, w którym zorganizowano wesele, położony jest w otoczeniu winnic i obejmuje m.in. apartamenty, spa i nagrodzoną gwiazdką Michelina restaurację prowadzoną przez uznanego szefa kuchni Matteo Temperiniego. "Wydarzenie to zapowiada się jako jedno z najbardziej efektownych w tym roku, łączące hollywoodzką śmietankę towarzyską z niezwykłym pięknem toskańskiego krajobrazu" - ocenia Rai News.

27-letni Damiano David jest wokalistą zespołu Maneskin, który międzynarodową sławę zdobył w 2017 roku wygrywając festiwal Eurowizji. 29-letnia Dove Cameron jest amerykańską aktorką, znaną m.in. z seriali Disneya "Liv i Maddie" oraz "Następcy". Pierwsze doniesienia o ich związku pojawiły się jesienią 2023 roku. W styczniu 2026 roku potwierdzili swoje zaręczyny.

Ślub wokalisty zespołu Maneskin Damiano Davida i aktorki Dove Cameron
Ślub wokalisty zespołu Maneskin Damiano Davida i aktorki Dove Cameron
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO DI PIETRO

Redagował AM

Źródło: Rai News, "People", tvn24.pl
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Tagi:
WłochyMuzykaUSA
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