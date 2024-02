Wiosna w TVN. Lubiane hity i trzy nowe programy

Wiosną w TVN zobaczymy znane formaty w nowej odsłonie i trzy nowe programy, o których głośno jest już od miesięcy. Wszystkie będzie można oglądać w TVN i w Playerze.

W wiosennej ramówce znajdą coś dla siebie zarówno wielbiciele reality show, programów podróżniczych, kulinarnych i sportowych. "Bogactwo oferty, jakość treści i zaangażowanie sprawią, że stacja po raz kolejny wyznaczać będzie standardy rozrywki na najwyższym poziomie" - zapewnia biuro prasowe TVN.

Wiosna 2024 w TVN

"The Traitors. Zdrajcy". Scenariusz programu przypomina popularną grę "Mafia". 24 uczestników staje przed serią wyzwań. W grupie jest jednak kilku "zdrajców", którzy sabotują wysiłki reszty i robią wszystko, by wyeliminować z programu "lojalnych". Każdej nocy spotykają się na naradzie i decydują, kto z "lojalnych" odpadnie z programu. Jeśli "zdrajcy" usuną z gry wszystkich przeciwników, otrzymają nagrodę pieniężną do podziału między sobą. Każda z dwóch grup musi zdemaskować swoich przeciwników i ochronić siebie przed odpadnięciem z programu. Każdy zawodnik obiera też własną strategię gry. Uczestnicy mieszkają w zamku, a widzowie dzięki kamerom mogą śledzić ich zachowanie podczas całego show. Program był nagrywany w Belgii. Prowadzi go stylistka Malwina Wędzikowska.

"The Traitors. Zdrajcy" w TVN w środy o godz. 21.35. Pierwszy odcinek 28 lutego.

"Czas na Show. Drag Me Out". W nowym show sześciu mężczyzn znanych z show-biznesu spróbuje swoich sił w rolach Drag Queens. Każdy z nich dostanie do pomocy swoją mentorkę - zawodowego performera Drag, który nauczy ich sztuki spektakularnego makijażu oraz kreacji stroju scenicznego, a następnie pokaże, jak przyciagnąć uwagę publiczności. Potem w duecie będą walczyć o nagrodę główną, czyli diademy królowych. Mentorkami będą znane w środowisku Drag Chimera, Shady Lady, Twoja Stara, Ciotka Offka, Gąsiu oraz Adelon. Program poprowadzi piosenkarka, performerka i projektantka ubrań Mery Spolsky, a w jury zasiądą Andrzej Seweryn, Anna Mucha i Michał Szpak.

"Czas na Show. Drag Me Out" w TVN we wtorki o godz. 21.35. Pierwszy odcinek w marcu.

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Małgorzata Rozenek-Majdan podejmuje wyzwania rzucane jej przez mężczyzn ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa. Zarówno prezenterka jak i jej konkurenci muszą sprawdzić się w wybranej - nowej dla siebnie - dyscyplinie. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego zadania. Wspierają ich w tym eksperci - psycholog sportowy oraz wykwalifikowani trenerzy. Zobaczymy m.in. jak Rozenek-Majdan pływa w skutym lodem jeziorze i schodzi na linie po ścianie warszawskiego wieżowca. - W tym programie będzie wiele dramatów i będzie on bardzo daleki od mojego dotychczasowego wizerunku (...) Wszystko, co robimy, robimy naprawdę. Niczego nie udajemy (...) Nie mam wpływu ani na wybór dyscypliny, ani zawodnika. Dowiaduję się o tym przed wyzwaniem - zapewniała prezenterka.

Zdjęcia do programu nadal trwają. Data emisji pierwszego odcinka nie jest jeszcze znana.

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" TVN

"Autentyczni". Jesienią widzieliśmy dwa pierwsze odcinki programu, w których na pytania osób w spektrum autyzmu odpowiadali Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Teraz czas na kolejnych gości. Bohaterem trzeciego odcinka będzie 23-letni raper Mata, czyli Michał Matczak, który przyznał, że sam "jest tego typu osobą". Spektrum autyzmu raper określił mianem "systemu oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym w moją". - To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób. Wydaje mi się, że to taka moja supermoc - mówił. W rolę moderatora po raz kolejny wcieli się Maciej Stuhr.

"Autentyczni" z udziałem Maty w niedzielę 25 lutego o godz. 20.

"Autentyczni", Michał "Mata" Matczak Bartosz Krupa

"MasterChef Nastolatki". W nowej odsłonie znanego programu zmierzą się młodzi kucharze w wieku 13-17 lat. Do wygrania tytuł pierwszego MasterChefa wśród nastolatków oraz 35 tysięcy złotych. W jury zasiądą Michel Moran, Tomasz Jakubiak i - po raz pierwszy - Dorota Szelągowska. Do spotkania z nimi uczestników gościnnie przygotowywać będzie prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" Martyna Wojciechowska. W roli prowadzącego "MasterChef Nastolatki" zadebiutuje influencer kulinarny Michał "Rozkoszny" Korkosz - twórca bloga "Rozkoszny", autor książek kulinarnych, którego przepisy podbiły TikToka, Instagram i YouTube'a.

Data emisji pierwszego odcinka nie jest jeszcze znana.

"MasterChef Nastolatki", Tomasz Jakubiak, Michel Moran, Drota Szelągowska x-news

"Mam Talent!". Program powraca w nowym wydaniu. Za stołem jurorskim 15. edycji show zasiądą Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop oraz Julia Wieniawa. Program poprowadzi duet Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. Fani programu czekają nie tylko na utalentowanych ludzi, ale też na to, jak sprawdzą się nowe osoby w ekipie programu. - Nastawiam się na obejrzenie wielu przepięknych występów wokalnych czy tanecznych. Nie mogę się doczekać takich nietuzinkowych, oryginalnych talentów, bo właśnie po to jest ten program, żeby zapraszać ludzi, różnych 'freaków', którzy mają pasję z kosmosu, i na takich ludzi czekam - zapowiada Julia Wieniawa. Data emisji pierwszego odcinka nie jest jeszcze znana.

"Mam Talent!" TVN

"Niezwykłe Stany Prokopa". Marcin Prokop wybiera się w kolejną podróż po Stanach Zjednoczonych, by odkryć przed widzami niezwykłe historie bohaterów poszukujących własnej recepty na szczęście. - W nowej serii mojego programu najważniejsi są bohaterowie, z których każdy jest diametralnie inną historią, zbudowaną z innych doświadczeń i spojrzenia na rzeczywistość. A jednak, mimo dzielących ich różnic, w swoich sposobach poszukiwania szczęścia, mają zaskakująco wiele wspólnego - mówi Prokop. Dziennikarz odwiedzi dzielnicę Skid Row w Los Angeles, siedzibę NASA w Pasadenie, pustynia w Utah, kopalnia złota w Colorado oraz mnóstwo innych miejsc. "Niezwykłe Stany Prokopa" w TVN w niedziele o godz. 11.30. Pierwszy odcinek 3 marca.

"Niezwykłe Stany Prokopa" x-news

Autorka/Autor:joan//mro

Źródło: TVN