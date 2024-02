Wystartowała wiosenna ramówka TVN. Stacja przygotowała niespodzianki. - Zawsze staramy się podążać za naszym widzem, a on dziś potrzebuje emocji, inspiracji i przede wszystkim autentyzmu - mówi dyrektorka programowa TVN Lidia Kazen. Wszystkie programy i seriale można oglądać na antenie TVN i w Playerze.

Już za kilka dni zobaczymy nowe sezony znanych hitów. Ruszają "Milionerzy" (od poniedziałku 4 marca), "Kuba Wojewódzki" (od wtorku 5 marca) i "Kuchenne rewolucje" (od czwartku 7 marca). Będą też trzy nowości. - TVN zawsze była odważną stacją i dlatego nadal szukamy nowych programów, eksperymentujemy i nie osiadamy na laurach. W tym sezonie postawiliśmy na nowości, które spełniają powyższe kryteria: "The Traitors. Zdrajcy", który wywołuje niezwykłe emocje, "Czas na show. Drag me out" z kolei pokazuje autentyczność i prowokuje do refleksji, a "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" zainspiruje i zaskoczy - mówi dyrektorka programowa TVN Lidia Kazen. CZYTAJ TEŻ: "Milionerzy". Nowe koło i nowy milioner

Wiosna w TVN - nowe programy

"The Traitors. Zdrajcy". Program, którego pierwszy odcinek mogliśmy zobaczyć wczoraj, został zrealizowany z wielkim rozmachem w Belgii. Holenderski format pokochali widzowie na całym świecie. Za emocje, trzymającą w napięciu akcję i ciekawą, zróżnicowaną obsadę. Formuła inspirowana jest popularną grą "Mafia", w której uczestnicy są podzieleni na "lojalnych" i "zdrajców". Zadaniem "zdrajców" jest wyeliminowanie "lojalnych" (jeśli im się uda, mogą wygrać nawet pół miliona złotych). Natomiast ci robią wszystko, żeby zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie. Program prowadzi stylistka Malwina Wędzikowska.

"The Traitors. Zdrajcy" od środy 28 lutego o godz. 21.35.

"The Traitors. Zdrajcy" x-news

ZOBACZ TEŻ: "The Traitors. Zdrajcy". Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania "Czas na Show. Drag Me Out". Program, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Sześciu mężczyzn znanych z show-biznesu spróbuje swoich sił w rolach drag queens. Bedą to: aktorzy Tomasz Karolak i Michał Mikołajczak, trener personalny i uczestnik "Top Model" Tadeusz Mikołajczak, influencer Kamil Szymczak, kulturysta (mąż Katarzyny Skrzyneckiej) Marcin Łopucki oraz Dariusz Zdrójkowski - ojciec aktorów Adama i Jakuba Zdrójkowskich. W przygotowaniu się do występów będą pomagać im mentorki - najpopularniejsze performerki drag w Polsce: Himera, Gąsiu, Shady Lady, Ciotka Offka, Adelon i Twoja Stara. Występy oceni jury w składzie Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. Program poprowadzi piosenkarka i aktywistka Mery Spolsky.

"Czas na Show. Drag Me Out" od wtorku 5 marca o godz. 21.35.

"Czas na show. Drag me out" Fot: TVN Warner Bros. Discovery

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Program, w którym Małgorzata Rozenek-Majdan podejmie ekstremalne wyzwania rzucone jej przez sześciu mężczyzn. Zarówno prezenterka jak i jej konkurenci muszą sprawdzić się w wybranej - nowej dla siebie - dyscyplinie. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego zadania. Wspierają ich w tym eksperci - psycholog sportowy oraz wykwalifikowani trenerzy. Rozenek-Majdan ciężko trenuje już od kilku miesięcy, a z relacji, które zamieszcza na Instagramie, wynika, że wyzwania będą naprawdę ambitne - pływała w skutym lodem jeziorze i w Dubaju przebiegła maraton z Robertem Karasiem.

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" w kwietniu, dokładna data premiery nie jest jeszcze znana

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" x-news

"MasterChef Nastolatki". Tym razem w kulinarnym hicie zobaczymy uczestników w wieku od 13 do 17 lat. Pretendentów do najlepszego MasterChefa wśród nastolatków oceniać będą Michel Moran, Tomasz Jakubiak i Dorota Szelągowska, zaś Michał "Rozkoszny" Korkosz, influencer kulinarny, będzie wspierał zawodników. Wśród gości pojawią się Ewa Chodakowska, Martyna Wojciechowska, Przemysław Klima (szef kuchni i współwłaściciel restauracji Bottiglieria 1881 w Krakowie, która w tym roku zdobyła dwie gwiazdki w przewodniku Michelin) oraz finalistka "Top Model" Sofia Konecka-Menescal.

"MasterChef Nastolatki" od niedzieli 3 marca o godz. 20.00

"MasterChef Nastolatki", Tomasz Jakubiak, Michel Moran, Dorota Szelągowska x-news

"Mam Talent!". Za stołem jurorskim 15. edycji show zasiądą Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop oraz Julia Wieniawa. Program poprowadzi zupełnie nowy duet - Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. Na zwycięzcę czeka przepustka do kariery oraz czek na 300 tysięcy złotych. W pierwszym odcinku zobaczymy 11 robiących wrażenie występów. Na scenie zaprezentują się m.in. wokaliści, akrobaci czy iluzjoniści. Nie zabraknie także sportowych emocji - będą popisy na deskorolce czy BMX-ie. W odcinku pojawią się też występy taneczne, zarówno te solowe, jak i zespołowe.

"Mam Talent!" od soboty 2 marca, o godz. 20.00

"Mam Talent!" TVN

"Niezwykłe Stany Prokopa". To czwarty sezon programu Marcina Prokopa, ale pierwszy, który ma swoją premierę na głównej antenie. Dziennikarz wybiera się w kolejną podróż po Stanach Zjednoczonych w poszukiwaniu recepty na szczęście. Rozmawia ze spełnionymi ludźmi, którzy dzielą się z nim przemyśleniami na temat życia. Są wśród nich milioner marzący o nieśmiertelności, fotografka hollywoodzkich gwiazd, inżynier pracujący przy budowie statków kosmicznych czy pastor pomagający ludziom w kryzysie bezdomności.

"Niezwykłe Stany Prokopa" od niedzieli 3 marca o godz. 11.40

"Niezwykłe Stany Prokopa", sezon 4 x-news

Wiosna w TVN - seriale

W wiosennej ramówce powrócą lubiane codzienne produkcje emitowane od poniedziałku do piątku: "Detektywi" (godz. 18.00) i "Ukryta prawda" (godz. 16.55) oraz serial "Na Wspólnej" (od poniedziałku do czwartku o godz. 20.15). Zobaczymy też "Skazaną 3" i "Odwilż" - dwa polskie seriale, które zdobyły uznanie krytyków i widzów. Pierwszy był dotąd dostępny w Playerze, a drugi w HBO Max. W "Skazanej 3". W trzecim sezonie sędzia Alicja Mazur (Agata Kulesza) nadal siedzi w więzieniu. Tym razem chce zawalczyć nie tylko o siebie, ale też o córkę Hanię. Nie jest to łatwe, kiedy wokół więcej wrogów niż przyjaciół. Do obsady hitowej produkcji Playera dołączają nowi aktorzy: Gabriela Muskała (Dorota Wójcik), Leszek Lichota (Kraszecki), Marek Kalita (Rabczuk), Wojciech Kalarus (Minister), Monika Obara (Strażniczka Ziętarek) i Barbara Jonak (Anna Rabczuk).

"Skazana 3" od 29 kwietnia, o godz. 21.35.

"Skazana 3" x-news

"Odwilż" to polski serial w reżyserii Xawerego Żuławskiego, który dotąd można było oglądać w HBO Max. Opowiada historię policjantki Katarzyny Zawiei (Katarzyna Wajda), która próbuje rozwikłać trudną sprawę kryminalną i jednocześnie uporać się z własnymi problemami po śmierci męża. Akcja dzieje się w Szczecinie, na przedwiośniu. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Pierwszy sezon "Odwilży" debiutował na platformie HBO Max na początku kwietnia 2022 roku. Zdjęcia do drugiego sezonu były kręcone w ubiegłym roku.

"Odwilż" od poniedziałku 4 marca, w poniedziałki o godz 21.35.

"Odwilż" HBO Max

Autorka/Autor:joan//mro

Źródło: TVN