Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

TVN Grupa Discovery w związku z sytuacją pandemiczną w Polsce zrezygnowała w tym roku z konferencji prasowej, podczas której tradycyjnie prezentowana była nowa ramówka poszczególnych kanałów telewizyjnych. Zamiast tego ruszyła kampania "Co za wiosna!", w ramach której informujemy o nowościach i powrocie na anteny lubianych formatów.

Wiosenna ramówka TVN

"Mask Singer"

"Mask Singer" stał się jednym z największych międzynarodowych hitów telewizyjnych ostatnich lat, dotarł już do 41 krajów, zmieniając wyobrażenie o tym, czym są muzyczne show. W programie scena należy do znanych i lubianych aktorów, muzyków, osobowości telewizyjnych czy gwiazd internetu. I to tyle, co wiemy o śpiewających. Bo cała zabawa polega na odgadnięciu, kto kryje się pod maską.

Widzowie TVN dołączą do pół miliarda fanów formatu na całym świecie. Razem z publicznością w studiu będą próbować odgadnąć nazwiska kolejnych zamaskowanych gwiazd. A nie będzie łatwo, bo kulisy programu są rygorystycznie chronione. O tym, kto wystąpi, wie garstka wtajemniczonych. W dodatku śpiewające gwiazdy będą miały podczas rozmów modulowane elektronicznie głosy. Wyjątkowości programowi dodadzą niecodzienne kostiumy. W amerykańskiej wersji "Mask Singer" widzowie odgadli, że kostium Pumy skrywał Seala, Rybą była Toni Braxton, Jednorożcem - Torri Spelling , Obcym - La Toya Jackson, a Biedronką - Kelly Osbourne.

W odkryciu, kim są zamaskowani wokaliści, pomoże czwórka "detektywów", czyli Julia Kamińska, Joanna Trzepiecińska, Kuba Wojewódzki oraz Kacper Ruciński. Gospodarzem programu jest Michał Meyer.

"Mask Singer" to najnowsze show muzyczne, które podbija świat TVN Grupa Discovery

"Przez Atlantyk"

Tu nie będzie rywalizacji, chociaż uczestnicy nowego programu TVN "Przez Atlantyk" będą musieli zmierzyć się z niejednym wyzwaniem. Maja Hirsch, Antoni Królikowski, Natalia Przybysz, Renata Kaczoruk, Piotr Liroy-Marzec i Zygmunt Miłoszewski ruszą w rejs jachtem pod okiem dwóch doświadczonych kapitanów.

"Przez Atlantyk" w TVN TVN Grupa Discovery

Przez kilka tygodni odcięci od świata i bliskich, pozbawieni luksusów, będą musieli połączyć siły i znaleźć wspólny język, aby przepłynąć od Gran Canarii do Gwadelupy w Meksyku. Na łodzi znajdzie się tylko to, co sami ze sobą zabiorą. Uczestnicy rejsu będą zdani na własne umiejętności i swoje towarzystwo. Tym razem nie będzie możliwości, by zrezygnować i wrócić do domu. A w trakcie takiej wyprawy prozaiczne czynności mogą urosnąć do rozmiarów prawdziwego wyzwania i wywoływać konflikty. Oszczędzać trzeba wodę i prąd. Tuż obok nie ma łodzi asekurującej. W dramatycznych sytuacjach pomocy może udzielić najbliższa duża jednostka pływająca. Nad przebiegiem rejsu będzie czuwał kapitan Roman Paszke - żeglarz, uczestnik i zwycięzca wielu międzynarodowych regat. Uczestnikom towarzyszyć będzie też Adam Skomski, kapitan jachtowy i motorowodny.

Program "Przez Atlantyk" oparty jest na fińskim formacie, wyprodukowanym w 2017 roku przez firmę Rabbit Formats. Do tej pory projekt zrealizowano również w Danii, Belgii, Holandii, Szwecji i Norwegii. Polska edycja będzie składała się z ośmiu odcinków.

"Przez Atlantyk" w TVN od 5 marca TVN Grupa Discovery

"MasterChef Junior"

To już siódmy sezon jednego z najpopularniejszych programów kulinarnych w Polsce. Po raz kolejny młodzi kucharze zmierzą się na umiejętności i wyobraźnię kulinarną. Przed nimi takie wyzwania, jak saltimbocca, tatar z selera, okoń morski, faszerowane warzywa, ravioli z płynnym żółtkiem czy dania z kukurydzy.

Tym razem obok Anny Starmach i Michela Morana w roli jurora zadebiutuje Tomasz Jakubiak, prowadzący programy kulinarne w Canal+ Kuchnia.

"MasterChef Junior" z nowym jurorem TVN Grupa Discovery

Dla młodych kucharzy przygotowano wiele niespodzianek. Na muzyczną ucztę zaprosi uczestników Viki Gabor, która zaśpiewa dla nich swoje przeboje. Młoda artystka sprawdzi też, jak jej młodsi koledzy radzą sobie z kuchnią wegetariańską. Dla aktorów i gości Teatru Groteska w Krakowie uczestnicy będą musieli przygotować aż 500 małych babeczek. Do najsłynniejszej kuchni w Polsce wróci Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji "MasterChefa", a pod jej okiem utalentowane dzieciaki będą mierzyć się z pieczeniem chleba.

Zwycięzca siódmej edycji show otrzyma statuetkę "MasterChef Junior", czek na 15 tys. złotych oraz nagrodę specjalną - 30 tys. złotych od sponsora programu.

"Bunt!"

"Bunt!" to serial o tym, że są sytuacje w życiu, gdy - bez względu na wiek - musimy się zbuntować, bo nie pozostaje nam już nic innego. Kajetan, Lolita, Jajko, Zośka, Bolo i inni bohaterowie tej opowieści przeżyli już swój nastoletni bunt, ale w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym niedaleko Trzebini w Małopolsce.

"Bunt!" TVN Grupa Discovery

Apodyktyczna dyrektorka Agata Gawron wprowadza coraz surowsze obostrzenia i kary, które poniżają młodych ludzi i jeszcze bardziej pogłębiają ich problemy. W końcu wychowankowie ośrodka nie wytrzymują i w obronie własnej godności wzniecają bunt.

W rolach głównych wystąpili: Jan Wieczorkowski (Tomasz Wilk), Monika Buchowiec (Agata Gawron), Natalia Jędruś (Róża), Maciej Kucharski (Kajetan), Małgorzata Majerska (Nina), Iga Górecka (Zośka), Maciej Kosiacki ("Jajko"), Ola Grabowska (Majka), Maja Wolska ("Lolita"), Jakub Pruski ("Hakier"), Aleksander Kaleta ("Bolo"), Maciej Kobiela ("Gruby"), Magdalena Turczeniewicz (Anna Krajewska), Antoni Milancej (Bartek Krajewski), Bartosz Picher (Radek Jurgowicz), Lidia Sadowa (Małgosia Jurgowicz), Krzysztof Piątkowski ("Winetu"), Marta Mazurek (Kaśka Biela), Weronika Asińska (Monika Zawada) i Paweł Dobek ("Ciepły").

"Bunt!" w TVN TVN Grupa Discovery

"Skazana"

Produkcja Player Original, którą teraz mogą poznać widzowie TVN, to historia inspirowana książką Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". Alicja Mazur (Agata Kulesza), sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, sieje postrach wśród przestępców. Dała się poznać jako sędzia prowadząca procesy członków zorganizowanych grup przestępczych. Teraz jednak oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła, sama trafia do zakładu karnego, w którym czeka na proces.

Agata Kulesza w serialu "Skazana" TVN GRUPA DISCOVERY

Mazur musi walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekonuje się, że cela to miejsce, które zmienia każdego, także ją. Prawo, w które tak wierzyła, które egzekwowała i któremu służyła, nagle zawodzi. Żeby przetrwać, musi przyjąć obowiązujące za kratkami zasady gry. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz pragnienie zemsty na tych, którzy ją wrobili.

Poza Agatą Kuleszą w serialu występują: Aleksandra Adamska, Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Tomasz Schuchardt, Marta Malikowska, Marta Ścisłowicz, Jan Jankowski, Joanna Gonschorek, Maria Kania, Monika Dawidziuk, Hanna Klepacka oraz Natalia Sikora.

"Pajęczyna"

"Pajęczyna" to kolejny serial Player Original, który trafia na antenę TVN. Akcja thrillera toczy się równolegle w dwóch przestrzeniach czasowych: w 1978 roku oraz w 2010 roku. Jest to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy u schyłku epoki gierkowskiej rozwijany był polski program atomowy.

Joanna Kulig w "Pajęczynie" TVN Grupa Discovery

Dzieciństwo Kornelii Titko (Joanna Kulig), odważnej naukowczyni, obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko, była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła funkcję prawej ręki jego twórcy, generała profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii - specjalistki od zachowań pająków - pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Kobieta rozpoczyna prywatne śledztwo.

Obok Joanny Kulig w serialu wystąpili między innymi: Eryk Lubos, Michalina Olszańska, Anna Radwan, Mateusz Banasiuk, Szymon Bobrowski, Marek Kalita, Andrzej Grabowski, Mirosław Baka, Edyta Olszówka oraz Wojciech Wysocki.

"Pajęczyna" to najnowsza propozycja serialowa produkcji Player Original "Fakty po południu"

W wiosennej ramówce TVN pojawią się również kontynuacje znanych programów, takich jak "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki" i "Kobieta na krańcu świata".

"DZIEŃ DOBRY TVN", CODZIENNIE 8.00-11.30

"NA WSPÓLNEJ", PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 20.15

"CO ZA TYDZIEŃ", NIEDZIELA 12.05

"MILIONERZY", PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 20.55

TVN7

"Hotel Paradise 5" (PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 20.35, PREMIERA 21.02)

"Hola Panama!" - zakrzykną uczestnicy piątej edycji "Hotelu Paradise". Prowadząca program Klaudia El Dursi tym razem zabierze ich na zachodni brzeg Panamy, gdzie zamieszkają w najbardziej luksusowej willi spośród dotychczasowych edycji programu.

"Hotel Paradise" zawita do Panamy TVN Grupa Discovery

W nowym sezonie na widzów i uczestników czeka odświeżona formuła oraz kilka niespodzianek. Poza znanymi stałymi elementami programu, takimi jak "Pandora", "Rajska wyrocznia" czy "Rajskie rozdanie", w tej edycji pojawi się nowy punkt - "Szansa od raju”.

Uczestnikom dołączającym do programu trudniej zintegrować się z grupą i w krótkim czasie stworzyć pary. Dziewięcioro pierwszych uczestników ma łatwiejsze zadanie. Dlatego też każdy nowy mieszkaniec i mieszkanka, wchodzący po nich, otrzyma "Szansę od raju". Spośród postawionych przed nimi trzech szkatułek będą mogli wybrać jedną, której zawartość pomoże im pozostać w Panamie. Gdy do programu wejdą jednocześnie dwie osoby lub więcej, będą musiały zawalczyć o prawa do szkatułki.

Co kryje się w każdej z rajskich skrzynek? W jednej z nich jest immunitet, czyli niespodzianka o najwyższej wartości. W drugiej przywilej, który za każdym razem przybierze inną formę. W trzeciej mogą trafić na pustą kopertę oznaczającą, że uczestnik w Hotelu Paradise zdany jest wyłącznie na siebie. Wyniki tego losowania nowy mieszkaniec pozna dopiero przed samym "Rajskim rozdaniem".

Uczestnicy "Hotelu Paradise", którzy wyruszają na drugi koniec świata, liczą na prawdziwą miłość. Romantyczne randki w egzotycznej scenerii i wspólną zabawę do białego rana. A to wszystko jak zawsze będzie ironicznie i dowcipnie komentowane przez lektora.

"Hotel Paradise" w TVN7 TVN Grupa Discovery

"Brzydula 2" (PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 20:00)

Historia Uli Cieplak dobiega końca. Po rozstaniu główna bohaterka mierzy się z bólem, ale dzięki dzieciom utrzymuje się na powierzchni. Cały czas nie wyobraża sobie życia bez Marka Dobrzańskiego. Ten natomiast zrozumiał swój błąd i będzie próbować go naprawić. Oboje połączą siły, żeby ukończyć najnowszą kolekcję F&D, co ma uchronić firmę przed upadkiem.

"Brzydula" - finałowy sezon TVN Grupa Discovery

Nowe wyzwania staną także przed Violą Kubasińską. Z jednej strony zajmie nowe stanowisko w F&D, z drugiej - będzie chciała sfinalizować swój rozwód.

Ostatni sezon "Brzyduli" to zarazem ostatnia prosta przed szczęśliwym zakończeniem. Jak do niego dojdzie, fani serialu dowiedzą się jeszcze tej wiosny.

"Brzydula" w TVN7 TVN Grupa Discovery

"Papiery na szczęście"

Premierowe odcinki popularnego serialu "Papiery na szczęście" zaskoczą dynamiką zdarzeń i nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Kontynuacja hitu TVN7 przyniesie wiele emocji fanom tytułu.

"Papiery na szczęście" TVN Grupa Discovery

Marta po ucieczce od męża zadomowiła się w Krakowie i wydaje się, że ona i dzieci osiągnęli nareszcie upragniony spokój. Ten stan zakłóca jednak pojawienie się Krzysztofa, który odnajduje rodzinę i postanawia ją odzyskać. Będzie próbował przekonać Martę i dzieci, że się zmienił. Jednocześnie trwają przygotowania do ślubu Beatki i Adama. Żadne z nich nie jest jednak z tego powodu szczęśliwe, bo przyszły pan młody nadal kocha Martę, a Beatka szaleje z miłości do Staszka. Wypadek Beatki zapoczątkuje serię zdarzeń, które zaważą na losach wszystkich. Henryk obwini o wypadek Martę i zwolni ją z pracy gosposi w domu Kowalczyków. Co dalej? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki w TVN7 oraz w Playerze.

Wiosenne nowości w Playerze

Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne tylko w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się seria "Chyłka" oraz seriale: "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy – Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!", program "Top Model. Front Row" czy ostatnio reality show "Prince Charming". Wiosną ta oferta powiększy się o nowe, ciekawe propozycje:

Serial "Herkules"

"Herkules" - najnowsza produkcja Player Original - to ośmioodcinkowy serial w reżyserii Bartosza Kruhlika, którego pełnometrażowy debiut fabularny "Supernova" otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Rafał Maćkowiak jako Herkules Nowak Player Original

Głównym bohaterem serialu jest Herkules Nowak - genialny analityk, mający w małym palcu wszystkie podręczniki do kryminologii i kryminalistyki. Mimo to nie udaje mu się zdać egzaminu wstępnego do szkoły policyjnej. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna policjantka Sylwia Mazur, która jest przeciwieństwem Herkulesa. Często działa intuicyjnie, chaotycznie i pod wpływem emocji. Pewnie dlatego grozi jej przeniesienie do innego wydziału. Nowak ma ograniczone zaufanie do wszystkich poza sobą i wydaje się być pozbawionym emocji, niezbyt miłym introwertykiem. Spontaniczna Sylwia kieruje się przede wszystkim sercem i ma niezłe podejście do ludzi. Tych dwoje to prawdziwa mieszanka wybuchowa.

Role główne w nowym serialu Player Original zagrają Rafał Maćkowiak (Herkules Nowak) oraz Weronika Książkiewicz (Sylwia Mazur).

"Herkules" - nowość Player Original TVN Grupa Discovery

"Nieobecni 2"

Kontynuacja jednego z największych hitów Player Original "Nieobecni", którego fabuła skupiała się na historiach osób długotrwale zaginionych, poszukiwanych od wielu lat. Tym razem akcja koncentruje się wokół Elżbiety Zawady (Danuta Stenka) i historii zaginięcia jej córki Kasi. Traumatyczne wydarzenia sprzed 15 lat odżywają, gdy pojawiają się wskazówki, że Kasia żyje - a na pewno jeszcze niedawno żyła.

Drugi sezon "Nieobecnych" tylko Playerze TVN Grupa Discovery

Elżbieta wraz z Filipem muszą się zmierzyć z jednym z najtrudniejszych śledztw w swojej karierze. A że sprawa dotyczy ich rodziny, emocje czasem biorą górę nad profesjonalizmem. W sprawę włącza się Mila (Justyna Wasilewska), która postanowiła ograniczyć działania artystyczne i zaangażowała się w działalność fundacji pomagającej rodzinom osób zaginionych.

W rolach głównych obok Danuty Stenki pojawią się: Piotr Głowacki, Justyna Wasilewska, Karolina Gruszka, Eliza Rycembel, Cezary Łukaszewicz oraz Marcin Czarnik. Dziesięcioodcinkowy drugi sezon serialu to kontynuacja autorskiego projektu TVN Grupa Discovery, rozwijanego od początku przez Zespół Produkcji Fabularnych.

"Tajemnica zawodowa 2"

Pierwszy sezon "Tajemnicy zawodowej" zachwycił użytkowników Playera. Julia (Magdalena Różczka) uwalnia się z toksycznej relacji, jaka łączyła ją z mężem Andrzejem (Cezary Pazura) oraz jego kochanką Kingą (Anna Dereszowska).

Cezary Pazura i Magdalena Różczka w drugim sezonie "Tajemnicy zawodowej" TVN Grupa Discovery

Nowa odsłona życia Żurawskich to także nowe postaci w serialu. Do obsady dołączą: Katarzyna Herman jako prokurator Gabi Wolska, Mateusz Rusin jako brat Kingi, Marcin Czarnik jako komendant Piotr oraz Karolina Porcari jako lekarka.

Drugi sezon "Tajemnicy zawodowej" TVN Grupa Discovery

TVN24 i TVN24 GO

TVN24 GO jest pierwszą w Polsce informacyjną platformą wideo, która oferuje dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji informacyjnych w kraju: TVN24 i TVN24 BiS. Za pośrednictwem serwisu można oglądać oba kanały do siedmiu dni wstecz. Subskrybenci mają też dostęp do biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych znanych z anten obu stacji, takich jak "Fakty", "Fakty po Faktach", "Kropka nad i", "Kawa na Ławę" czy "Rozmowa Piaseckiego".

Ale TVN24 GO to znacznie więcej. Serwis oferuje też dostęp do dodatkowych transmisji na żywo, niepokazywanych w telewizji, m.in.: pełnych konferencji prasowych, posiedzeń komisji sejmowych, wydarzeń na szczeblu unijnym czy najważniejszych misji NASA. To tutaj swoje premiery mają reportaże z programów "Czarno na białym" czy "Superwizjer", a do wielu z nich przygotowywane są dodatkowe materiały, dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Subskrybenci mają też dostęp do bogatej biblioteki filmów dokumentalnych z całego świata. A tej wiosny pojawi się wiele premier. Wśród nich: "Artykuł 293", "Kapitanowie z obozu Za'atari", "We hold the line", "Death is but a dream" czy "Imad's childhood".

TTV

"Projekt Cupid" (NIEDZIELA 22:05, PREMIERA 13.02)

"Projekt Cupid" to nowy program randkowy, którego uczestnikami są osoby z zespołem Downa, zespołem Tourette’a oraz w spektrum autyzmu. Pomysł na program zrodził się wraz z wielkim sukcesem "Down the Road", którego uczestnicy mówili wielokrotnie o potrzebie bliskości, miłości i budowania związku. W programie "Projekt Cupid" w znalezieniu idealnych kandydatów na randkę w ciemno uczestnikom pomagać będą eksperci. Widzowie zaś będą śledzić przygotowania do randek, słuchać rozmów, obserwować, jak rodzi się zaufanie, uczucie i bliskość.

"Projekt Cupid" TVN Grupa Discovery

"Project Cupid" oparty jest na belgijskim formacie. Program poprowadzą Przemek Kossakowski oraz Barbara Kurdej-Szatan.

"Projekt Cupid" w TTV TVN Grupa Discovery

"99 - gra o wszystko" (SOBOTA 22:05, OD 05.03.)

"99 - gra o wszystko" to kolejna nowość TTV. Format programu zadebiutował w gwiazdorskiej odsłonie z okazji 10. urodzin TTV. Uczestnicy tej edycji zostali wyłonieni podczas castingu. W efekcie 99 osób, reprezentujących pełen przekrój społeczny, zmierzy się w różnych konkurencjach.

Najważniejsze wyzwanie stawiane w programie to pozostać w wyścigu. Poszczególni uczestnicy, aby móc przetrwać kolejny pojedynek, będą musieli ze sobą rywalizować. W kolejnych zadaniach - od łamigłówek matematycznych po wyzwania wymagające sprawności fizycznej - liczy się przede wszystkim spryt, zwinność i... szczęście. Po każdej konkurencji odpada jedna osoba - ta, która wykona zadanie jako ostatnia.

"99 - gra o wszystko" TVN Grupa Discovery

"Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec 2"

Drugi sezon reality show "Rzeczy, który nie nauczył mnie ojciec", koncentrującego się na słodko-gorzkiej relacji ojca i syna: Tadeusza i Roberta Motyków. Pierwszy sezon zyskał ogromną popularność oraz sympatię wśród widzów.

Tadeusz Motyka zachwyca autentycznością, temperamentem i uszczypliwym, czasem kąśliwym poczuciem humoru. Robert - prezenter radiowy i współtwórca kabaretu Paranienormalni - dotrzymuje kroku ojcu, z którym odkrywają się na nowo. Przerwa w sezonie kabaretowym umożliwiła Robertowi zaplanowanie krótkiego urlopu. Chce go spędzić w Sieniawie Żarskiej, w towarzystwie ojca, pani Irenki i w gronie najbliższych przyjaciół.

"Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec 2" TVN Grupa Discovery

