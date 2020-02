Nowe seriale i programy. Wiosenna ramówka TVN Discovery

TVN Discovery przygotowuje wiele atrakcji, które widzowie zobaczą już wiosną. "Kod genetyczny" i "Motyw" to nowe seriale w ofercie TVN. Nie zabraknie też kontynuacji znanych programów, takich jak "MasterChef Junior", "Kuchenne rewolucje" czy "Efekt Domina". Równie interesująco prezentuje się oferta kanałów tematycznych.

We wtorek została zaprezentowana nowa oferta programowa TVN Discovery. Na widzów czeka wiele nowości. Nie zabraknie też kolejnych edycji znanych i lubianych programów.

"Kod genetyczny" od 2 marca, poniedziałek, 21:30, TVN

"Kod genetyczny" to serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym, w którym tajemniczy wypadek stawia przeciwko sobie najbliższe osoby – ojca i syna. Ich historia to dramatyczny wybór pomiędzy lojalnością wobec rodziny, namiętnością i prawdą. To opowieść o sile więzów krwi, które w ekstremalnej sytuacji życiowej mogą okazać się największą słabością lub jedynym ratunkiem. Jak daleko można się posunąć, by stanąć w obronie tych, których kochamy?

Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński, wybitny genetyk, pracownik Instytutu Badań Kryminalnych. Człowiek zasad, nieustępliwie szukający prawdy. Po śmierci żony związał się z dużo młodszą, piękną Izą Berger. Jednak to nie kobieta, ale praca pochłania go całkowicie, wskutek czego popadł w konflikt z synem, Piotrem. Chłopak nie pogodził się ze śmiercią matki i nie akceptuje zasadniczego ojca. Napięcie w relacji eskaluje, kiedy Piotr wdaje się w zakazany romans z Izą. Co połączy tych dwoje? Czy to prawdziwa miłość, fascynacja, której nie można się oprzeć, czy może niedająca o sobie zapomnieć przeszłość?

Serial "Kod genetyczny" jest kolejnym autorskim projektem stacji TVN wyreżyserowanym przez Adriana Panka. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek, za scenografię odpowiada Maciej Fajst, kostiumy stworzyła Katarzyna Baran, zaś charakteryzację Jolanta Madejska. Główną scenarzystką serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a poszczególne odcinki scenariuszy napisały Ewa Popiołek i Monika Trzósło. Kompozytorem muzyki do serialu jest Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Kierownikiem produkcji serialu "Kod genetyczny" jest Tomasz Parnowski, a producentami – Adrianna Przetacka i Przemysław Malec.

"Kod genetyczny". Nowy serial TVN TVN

"Motyw" od 3 marca, wtorek, 21:30, TVN

Każdy jest zdolny do zła, potrzebny jest tylko motyw. "Motyw" to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, "Czarna" oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza Porębska oraz jej mąż Marcin "Maks" Porębski zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującą w ich restauracji Annę Czarnecką. "Czarna" nie przyznaje się do winy, sugeruje także, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa. W rolach głównych zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Grochowską i Michała Czerneckiego.

Serialowa sprawa zostaje przydzielona komisarzowi Pawłowi Szulcowi, śledczemu z dużym doświadczeniem, ale też ogromnymi problemami w życiu prywatnym. Kobiety obwiniają się wzajemnie, a Szulc szybko orientuje się, że cała trójka to znajomi z czasów liceum. Kto więc kłamie i kto miał motyw? Sprawa, początkowo oczywista, co chwila zmienia tor. Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto strzelał.

Serial reżyseruje jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia - Paweł Maślona. Za skomponowanie muzyki odpowiada JIMEK a specjalną piosenkę stworzyła Kasia Kowalska. Producentem serialu jest DGA Studio i Jake Vision, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński na zlecenie dla TVN. Za scenariusz odpowiada zespół: Tomasz Titkow (główny scenarzysta), Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym Katarzyny Śliwińskiej.

"Motyw". Nowy serial TVN TVN

"Chyłka – Kasacja", od 4 kwietnia, sobota, 20:00, TVN

"Chyłka – Kasacja" to produkcja Player Original, oparta na pierwszym tomie serii Remigiusza Mroza o prawnikach z kancelarii Żelazny & McVay. Kiedy Piotr Langer junior zostaje oskarżony o brutalne morderstwo, jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen żąda, by obroną zajęła się Joanna Chyłka. Współpraca z aresztowanym okazuje się wyjątkowo trudna. Langer milczy, a prawnicy nie są w stanie ustalić przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do jego zatrzymania. Dowody zebrane przez policję wskazują również na to, że podejrzany przebywał ze swoimi ofiarami w mieszkaniu jeszcze dziesięć dni po ich śmierci. Czy mimo tego Chyłce i Zordonowi uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Ambitny prokurator Karol Rejchert zrobi wszystko, by nie dopuścić do uniewinnienia młodego Langera. Wkrótce sprawa okaże się wyjątkowo skomplikowana i niebezpieczna nie tylko dla prawników, ale także ich bliskich.

Producentem serialu z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym – Violetta Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz, scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka, reżyserem Łukasz Palkowski.

"Chyłka-Kasacja" TVN

"Ameryka Express" od 4 marca, środa, 21:30, TVN

W wiosennym sezonie w roli prowadzącej zobaczymy Darię Ładochę, zwyciężczynię drugiej edycji programu "Agent Gwiazdy". Nikt jak ona nie zrozumie uczestników w chwilach ich zwątpienia, momentach triumfu i walce o wygraną. W wyścigu weźmie udział osiem niezwykłych par, które nigdy nie miałyby szansy spotkać się na co dzień. To będzie mieszanka wybuchowa! W programie zobaczymy: żonę Holywood, Iwonę Benjamin z mężem Reggiem, braci Grzegorza i Rafała Collinsów, Pawła Deląga z kompanem Dariuszem Lipką, Małgorzatę Heretyk z ukochanym Ernestem Musiałem, Patrycję Markowską z bratnią duszą, Żanetą Luberą, przyjaciółki Karolinę Pisarek i Martę Gajewską-Komorowską, Grażynę Wolszczak z synem Filipem Sikorą oraz kolegów: Marcina "Różala" Różalskiego z Bartoszem Fabińskim.

Wiosenny sezon odkryje przed uczestnikami położoną w Ameryce Środkowej Gwatemalę i leżącą w Ameryce Południowej Kolumbię. Warunki będą ekstremalne. Zmieniająca się pogoda, temperatury wahające się od 0 do +40 stopni, piekące słońce na zmianę z gwałtownymi ulewami. Okoliczności przyrody – majestatyczne wulkany, niedostępne dżungle, tropikalne wybrzeża Morza Karaibskiego – zaprą dech w piersiach! Zadania zaś przekroczą najśmielsze oczekiwania wszystkich. Uczestnicy będą musieli sprawdzić swoją wytrwałość, pływając po największym jeziorze Gwatemali, gotując na szczycie wulkanu czy próbując przysmaków Majów, niejadalnych dla Europejczyka. Odwiedzą miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, chociaż zmęczenie sprawi, że nie zawsze to zauważą.

Nowy sezon "Ameryka Express" TVN

"MasterChef Junior" od 8 marca, niedziela, 20:00, TVN

Najlepsi młodzi kucharze w Polsce już po raz piąty staną w legendarnej kuchni MasterChefa! Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler sprawdzą ich wyczucie smaku, kulinarne umiejętności i kreatywność. Komu uda się trafić przez żołądek do serca jurorów i zdobyć tytuł MasterChefa Juniora? Na najlepszą czternastkę najpopularniejszego kulinarnego show czekać będą liczne niespodzianki i arcytrudne zadania! Wyjątkowy masterclass przeprowadzi posiadacz gwiazdki Michelina, Wojciech Modest Amaro. Mistrzowski autorytet sprawdzi, jak zawodnicy poradzą sobie z przygotowaniem tatara z troci z sufletem dyniowym i dressingiem z rokitnika.

Na planie pojawi się także Magik Y, który zaprezentuje kulinarną sztukę iluzji! W tegorocznej edycji "MasterChef Junior" spotkamy się również z laureatami poprzednich sezonów. Ola Nguyen zweryfikuje umiejętności uczestników w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Z kolei Grzegorz Zawierucha i Paulina Foremny dadzą pokaz swoich popisowych dań, które młodzi kucharze będą musieli odtworzyć.

"Kuba Wojewódzki" od 3 marca, wtorek, 22:30, TVN

Kuba Wojewódzki jest jak Pałac Kultury – wielu chciałoby, żeby zniknął, ale bez niego krajobraz nie byłby już taki sam. Jest jak portal plotkarski – niejeden udaje, że nie śledzi, a jednocześnie obserwuje go z wypiekami na twarzy. Jest jak gorąca kawa o poranku – czasem parzy, ale potrzebujemy jej, by się rozbudzić. To już kolejny sezon show, które od lat wzbudza kontrowersje, a przy tym przyciąga jak magnes.

Rocznik, który urodził się w czasie emisji pierwszych odcinków show Wojewódzkiego, jest już pełnoletni. Jednak błyskotliwy żart Kuby, jego cięta riposta, zdolność do poruszania tematów ważnych, ale także lekkich, to nie jest coś, co się starzeje. Showman nieustannie wzbudza zainteresowanie. Mówią o nim wszyscy – on mówi za pośrednictwem swojego programu. I wyznacza trendy. Wizyty na kanapie w programie są odzwierciedleniem tego, co w środowisku kultury oraz show-biznesu jest aktualnie ważne i na topie. Także w tym sezonie u Kuby zagoszczą aktorzy, sportowcy, piosenkarze, politycy, celebryci oraz do tego miana aspirujący.

"Kuchenne rewolucje" od 5 marca, czwartek, 21:30, TVN

W dziesiątą rocznicę startu programu Magda Gessler nie zwalnia tempa! W nowych odcinkach najsłynniejsza polska restauratorka zawita między innymi do pizzerii "Amore Mio" w Chorzowie i "Pizza Bella" w Ustroniu. Królowa polskiej gastronomii przybędzie też na ratunek do Piły, gdzie mieści się café bar "Barka". Przekonamy się także, jakie zmiany czekają warszawskie lokale "Na okrągło" i "Villa Ostródzka". Czy "Kuchenne rewolucje" przyniosą wszystkim upragniony sukces?

"Efekt Domina" od 8 marca, niedziela, 11:30, TVN

W siódmej edycji programu Dominika Kulczyk opowie historie osób zmagających się z wieloma formami wykluczenia pod różną szerokością geograficzną, m.in. w Indiach, Senegalu, Kambodży i Polsce. Założycielka Kulczyk Foundation odda głos tym, których na co dzień prawie nikt nie słyszy, głównie kobietom i dziewczynkom. Dominika Kulczyk przypomina o potrzebie ludzkiej solidarności i daje nadzieję napotkanym osobom na lepsze życie. Na marginalizację w sposób szczególny narażone są kobiety i dzieci, dlatego "Efekt Domina" tak uporczywie upomina się o ich godność.

W nowym sezonie programu zabierzemy widzów m.in. do Indii. W tym kraju nadal wiele młodych kobiet jest pozbawionych możliwości decydowania o swoim losie. Rozpoczęcie życia seksualnego tuż po pierwszej miesiączce nie jest niczym nadzwyczajnym, a nieletnie dziewczynki często niemal natychmiast zachodzą w ciążę. Poznamy dr. Ashoka Dyalchanda z Institute of Health Management Pachod, który od kilkudziesięciu lat walczy o prawa Hindusek – zakładniczek tradycji.

"Dorota inspiruje" od 8 marca, niedziela, 18:00, TVN

Dla wielu osób moment, w którym do drzwi zapuka Dorota Szelągowska, jest jednym z najszczęśliwszych w ich życiu. Prowadząca program jest nie tylko świetną projektantką wnętrz, ale też psycholożką. Doskonale wyczuwa potrzeby i gust właścicieli mieszkania. Kiedy wchodzi do czyjegoś domu, widzi więcej niż inni. Od pierwszego wejrzenia wie, jak zmienić każde pomieszczenie tak, żeby było nie tylko piękne, ale i użyteczne. Najczęściej musi radzić sobie z brakiem przestrzeni i funkcjonalności oraz przestarzałym wystrojem.

W programie wspiera ją znana i lubiana przez widzów ekipa remontowa – projektantka i prawa ręka Doroty – Marika, najsłynniejszy polski stolarz – Darek oraz Ivan, szef ekipy budowlanej, która urzeczywistnia wszystkie, nawet najbardziej szalone pomysły prowadzącej. To właśnie oni w każdym odcinku zajmą się wybranym przez uczestników pomieszczeniem. Komu tym razem dopisze szczęście i nie będzie musiał robić remontu na własną rękę?

"Milionerzy" od 2 marca, poniedziałek – czwartek, 20:55, TVN

Kiedy zasiada się z Hubertem Urbańskim oko w oko, zaczyna się prawdziwa gra! Choć nic nie jest pewne i los odmienia się niespodziewanie, gwarantowane są emocje, dobra zabawa, humor prowadzącego i wspaniali zawodnicy. Zapraszamy do zabawy i spróbowania swoich sił.

O tym, że warto dać szansę szczęściu, przekonała się już trójka zwycięzców. Krzysztof Wójcik, Maria Romanek i Katarzyna Kant-Wysocka wiedzą, jak to jest trzymać w rękach czek na milion złotych! Każdy z nich miał swój sposób na grę, na opanowanie emocji, oszacowanie ryzyka, skorzystanie z pomocy, zaufanie intuicji.

"36,6°C" od 7 marca, sobota, 18:00, TVN

Tej wiosny rozpocznie się już siódmy sezon najzdrowszego programu telewizyjnego 36,6°C! Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek na tropie najnowszych informacji medycznych, nowinek z kraju i ze świata. Prawdziwa dawka zdrowia, z poczuciem humoru i ciekawymi gośćmi. Zapraszamy!

Dbasz o zdrowie swoje i bliskich? Interesujesz się medycyną? To właśnie dla Ciebie Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek przetestują najnowsze technologie medyczne, opowiedzą o skutecznej profilaktyce, sprawdzonych badaniach i doradzą właściwą drogę do najlepszej diagnozy, a wszystko to w przystępny sposób.

W kolejnym sezonie 36,6°C pojawią się gwiazdy z pierwszych stron gazet, które podzielą się swoimi historiami na temat zdrowia. Po raz pierwszy, Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek sprawdzą na własnej skórze skuteczność terapii i zabiegów, które lekarze polecają pacjentom. Nie zabraknie kwestii ważnych dla kobiet. Wciąż trwa akcja #badampiersi, w ramach której zachęcamy wszystkie panie do samobadania i regularnych wizyt u lekarzy oraz do wspólnej walki z rakiem piersi. Propagujemy także akcję #jembozdrowe, dzięki której widzowie dowiedzą się co jeść, żeby zachować zdrowie i jak zadbać o właściwą dietę swoją i dziecka.

W wiosennej ramówce TVN na widzów czekają również:

"DZIEŃ DOBRY TVN", CODZIENNIE 8:00

"NA WSPÓLNEJ", PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 20:15

"CO ZA TYDZIEŃ", NIEDZIELA 12:05

"UKRYTA PRAWDA" OD 2 MARCA, PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 18:00

Na antenie TVN nie zabraknie informacji i programów interwencyjnych:

"FAKTY", CODZIENNIE 19:00

"UWAGA", PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 19:50, SOBOTA – NIEDZIELA 19:45

"SUPERWIZJER", WTOREK 23:30

TVN7

Widzom Siódemki wiosna upłynie nie tylko pod znakiem wspaniałej rozrywki, ale też dobrego kina i seriali, które od początku istnienia kanału są jego wizytówką. W ofercie programowej kanału pojawią się świetne seriale takie jak "Szkoła", "Zakochani po uszy" czy "19+".

Idealny sposób na rozpoczęcie tygodnia to odpowiednia dawka emocji. Zapewnią ją najlepsze rodzime filmy ostatnich lat w ramach poniedziałkowych polskich wieczorów. Wśród nich aż dwa tytuły biograficzne: "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" z genialną kreacją aktorską Magdaleny Boczarskiej oraz "Bogowie", czyli kulisy życia i pracy profesora Zbigniewa Religi z Tomaszem Kotem w roli głównej. Na sympatyków lżejszej tematyki czeka pierwsza odsłona komedii romantycznej "Planeta singli", która przypomni burzliwe początki znajomości młodej nauczycielki muzyki Ani (Agnieszka Więdłocha) i ekscentrycznego showmana, playboya Tomka (Maciej Stuhr). Na zakończenie tygodnia Siódemka zaprasza na prawdziwą filmową ucztę w niedzielnym paśmie Superseans. Dla wszystkich głodnych ekranowych wrażeń kanał przygotował trylogię "Batman" z Christianem Bale'em w roli tytułowej, przedstawiającą początek historii stróża Gotham.

Nie zabraknie też odrobiny magii, a to za sprawą najbardziej znanego młodego czarodzieja. Specjalnie dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera (Daniel Radcliffe), Siódemka przypomni całą filmową sagę poświęconą przygodom najpopularniejszego ucznia Hogwartu. Wiosną kanał zabierze widzów także w ekscytujący rejs po nieznanych wodach, na które wyruszy wraz z serią filmów "Piraci z Karaibów". Czy Johnny Depp jako ekscentryczny kapitan Jack Sparrow ponownie skradnie kobiece serca? Na pewno ich bicie przyspieszy grupa superbohaterów z megaprodukcji kinowej "Liga Sprawiedliwości". Najlepsi z najlepszych – Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) i Wonder Woman (Gal Gadot) – połączą siły, żeby ponownie uratować świat i ludzkość przed zagładą. Z kolei Phil (Bradley Cooper) i jego przyjaciele – bohaterowie filmów "Kac Vegas" – zadbają o to, żeby w nowym sezonie brzuch bolał jedynie od śmiechu.

Od lat integralną częścią każdej oferty programowej kanału są również seriale. Tej wiosny na widzów czeka prawdziwa niespodzianka – sentymentalna, muzyczna podróż do lat 60. i 70. XX wieku. A w tę zabierze wszystkich Anna German (Joanna Moro), której historia życia i kulisy kariery podbiły serca ponad 45 milionów telewidzów w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Teraz, po dłuższej przerwie, europejska koprodukcja powraca na polskie ekrany. Przeżyjmy to jeszcze raz z Siódemką! Serial "Anna German" od piątku 28 lutego o 18:55.

Wiosenny spot kanału TVN7 TVN7

"Hotel Paradise" od 24 lutego, poniedziałek – piątek, 20:00, TVN7

Legendarne reality show "Hotel Paradise" oferuje wyjątkową przygodę na indonezyjskiej wyspie Bali – w świecie miłości, rywalizacji, intryg i lojalności.

Zasady z pozoru są proste – uczestnicy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Mieszkańcy hotelu mają zaledwie kilka dni, by zdobyć miłość i stworzyć związek, który przetrwa ciężkie próby i w finale pozwoli im wygrać duże pieniądze. Podczas "Rajskiego rozdania" potwierdzają swoją lojalność i ponownie łączą się w pary. Aby osiągnąć swój cel, będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise pojawią się nowi mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie – co pomoże im zostać na Bali jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału? Ile z maksymalnej puli uda się wygrać finalistom? Czy pieniądze trafią do obojga, czy tylko do jednego z nich? Tego widzowie i sami uczestnicy dowiedzą się dopiero w ostatnim odcinku, kiedy przyjdzie im sprawdzić siłę uczuć i oddanie swojego partnera.

"Hotel Paradise" to format, który stał się pierwowzorem dla innych tego typu programów reality, naśladujących jego założenia. Pierwsza edycja została wyemitowana w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku. Od tego czasu powstało 56 edycji w 14 krajach na całym świecie.

W Playerze dostępne będą ekskluzywne – dłuższe 60-minutowe – odcinki programu "Hotel Paradise" ze scenami nieemitowanymi w TV. Od drugiego odcinka będą pojawiać się w Playerze kilka godzin przed emisją w TVN7. Dodatkowe sceny będą dostępne także przy materiałach z weekendowych eliminacji. Player poprowadzi również wideorelacje z hotelu na Bali. W tygodniu będą to transmisje "Prosto z raju", czyli niezmontowane, wielogodzinne nagrania z poprzedniego dnia. Z kolei w weekendy będzie można śledzić "Na gorąco", czyli kompilacje wydarzeń z sypialni uczestników. Dla fanów reality show znajdzie się też szereg krótszych form z "Hotelu Paradise", dostępnych jedynie w Playerze.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" od 28 lutego, piątek, 21:00, TVN7

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego partnera jest coraz trudniejsze. "Ślub od pierwszego wejrzenia" to budzący ogromne emocje miłosny eksperyment. Jego bohaterami są osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości.

Samotność, nieudane związki i burzliwe rozstania. Co zrobić, gdy intuicja zawodzi w wyborze tej jedynej osoby? Czy warto zaufać nauce i oddać swój los w ręce fachowców? Uczestnicy nowego programu zdecydowali się na ten krok. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać eksperci. Ale jest jeden warunek – swoich wybranków będą mogli poznać dopiero na ślubnym kobiercu.

PLAYER

"Szadź"

Nowością w Playerze będzie serial "Szadź", siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. To historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji.

Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego seryjnego zabójcy. Na miejscu zbrodni pojawia się komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). Policjantka nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkowy. Czy zdoła dotrzeć do mordercy, zanim ten wybierze kolejną ofiarę?

"Pasja na krawędzi"

Bartek Ostałowski to jedna z legend polskiej motoryzacji. Znany drifter od kilku lat prowadzi popularnego vloga, w którym testuje wyjątkowe samochody i relacjonuje najważniejsze imprezy sportowe. Rozmawia z gwiazdami motoryzacji, przedstawicielami świata sportu, biznesu, a także zwykłymi ludźmi, którzy zarażają nietypową pasją. Jego gośćmi byli już Krzysztof Hołowczyc i Richard Hammond. Już od wiosny materiały Bartka Ostałowskiego znikną z YT, a pojawią się na wyłączność w Playerze. Kolekcja zawierać będzie nowe odcinki programu oraz sezony archiwalne.

TTV

"Down the road. Zespół w trasie" od 23 lutego, niedziela, 22:05, TTV

Nowość w ofercie TTV to "Down the road. Zespół w trasie". Program opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Zmierzą się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki.

W dwunastoodcinkowej serii widzowie poznają ich szczere i niefiltrowane podejście do życia, związków, intymności czy pracy.

"Kto to kupi?" od 1 marca, niedziela, 16:00, TTV

Program "Kto to kupi?" daje zwykłym ludziom możliwość zaprezentowania i sprzedaży swoich innowacyjnych, często szalonych produktów. O tym, czy wykorzystają tę szansę, zdecyduje publiczność zgromadzona w studio oraz inwestorzy zasiadający w jury. Zgodnie z regułami programu, uczestnicy mają tylko 90 sekund na zademonstrowanie swojego produktu. Jeśli w tym czasie uda im się nakłonić do zakupu przynajmniej jedną osobę zasiadającą na widowni, przejdą do drugiego etapu. To właśnie tam będę mieli szansę na przekonanie do swojego pomysłu różnych inwestorów. Kto okaże się lepszym sprzedawcą oraz innowatorem i wyjdzie ze studia bogatszy? Prowadzącymi program są Jan Pirowski, dziennikarz i prowadzący popularnonaukową serię "DeFacto" oraz Krzysztof Ufnal, znany widzom z programu "Gogglebox. Przed telewizorem".

"DeFacto Bosacka" od 23 marca, poniedziałek-środa, 16:15, TTV

Wiosną na antenie TTV nowość z Katarzyną Bosacką w roli prowadzącej. Program "DeFacto Bosacka" odkryje w jaki sposób możemy na co dzień poprawiać jakość swojego życia. Formuła pełna będzie zaskakujących i nieoczywistych statystyk dotyczących każdego z nas. Czy zwierzęta domowe potrafią wykrywać choroby swoich właścicieli? Badania wskazują, że już 55 procent Polaków ma swoich wiernych pupilów. W jaki sposób wpływa to na nasze zdrowie? Na widzów czekać będzie dużo ciekawostek i odkryć ze świata, które niewielkim kosztem ułatwią każdemu życie i pracę oraz dzięki którym można podreperować swoje zdrowie i zadbać o własny portfel.

"Kanapowcy" od 7 marca, sobota, 22:00, TTV

Wygodna kanapa, chipsy, piwko i dobry film. W Polsce nadwaga dotyczy już ponad 68 procent mężczyzn. Pięciu najodważniejszych z nich zdecydowało się coś z tym zrobić. Pod opieką trenera chcą zmienić nie tylko swój wygląd, ale i styl życia. Czy temperamentni mieszkańcy okolic Śląska i Zagłębia osiągną swój cel? Kamery programu będą śledzić codzienność każdego z mężczyzn. Będą mieli pięć miesięcy na zmianę swoich nawyków. Na koniec czeka ich udział w ekstremalnym biegu, do którego będą trenować pod okiem profesjonalisty, Krzysztofa Ferenca.

W wiosennej ramówce TTV na widzów czekają również:

"SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA" - OD 2 MARCA, PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 18:00

"GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM" OD 24 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK, 22:00

"KRÓLOWE ŻYCIA" OD 28 LUTEGO, PIATEK, 22:15

"USTERKA" OD 27 LUTEGO, CZWARTEK, 22:30

"OSTRE CIĘCIE" OD 3 MARCA, WTOREK, 22:00

"EXPRESS" - PONIEDZIAŁEK-PIATEK 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, SOBOTA-NIEDZIELA 9:45, 15:45, 17:45, 19:45

Wiosenny spot kanału TTV TTV

METRO

W lutym i w marcu na antenie Metra widzowie będą mogli obejrzeć "Wojny magazynowe", w których licytacje w niczym nie przypominają tych znanych z eleganckich domów aukcyjnych. Bohaterowie programu mają okazję do kupienia w ciemno prawdziwych skarbów. Niestety, zdarza się też, że trafiają im się prawdziwe buble.

Kolejną propozycją stacji będą "Kości", czyli coś dla fanów seriali z kryminalną zagadką w tle. Metro zaprezentuje też bogatą bibliotekę filmów. Wiosną pojawią się na antenie takie tytuły, jak: "Epidemia strachu", "Zimowa opowieść", "Jarhead 2: W polu ognia", "Ostatni bastion", "Kolekcjoner", "Podwójne ryzyko", "Ogłaszam was Chuckiem i Larrym", czy kolejne części "Nagiej broni".

TVN FABUŁA

W poniedziałkowe wieczory o 22:00 widzowie będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę programu "Grażyna Torbicka – rozmowy intymne". W nowym sezonie wśród gości ponownie znajdą się artyści przez duże A! To gwiazdy, które trzymają się z daleka od komercyjnej otoczki swojego zawodu. W intymnej rozmowie pokażą się z dotąd nieznanej widzom strony.

Po krótkiej nieobecności Kinga Burzyńska powraca na antenę TVN Fabuła z nowym autorskim programem "To był rocznik!". Co tydzień we wtorek, po 22:00, gospodyni ujawni studenckie początki tych, którzy dziś należą do czołówki aktorskiej kadry.

TVN Fabuła nie zapomina także o fanach produkcji telewizyjnych. Po emisji pasma filmowego w środy wraz z Kają Klimek zajrzymy na serialowe podwórko w programie "Seriaale". Prócz rozmów z gośćmi prowadząca zabierze nas na plany zdjęciowe najnowszych produkcji TVN i doradzi, czego nie można przegapić z gąszczu nadchodzących premier.

W czwartki po 22:00 na widzów TVN Fabuła czeka Anna Wendzikowska w swoim programie "Przystanek Hollywood". Plany filmowe amerykańskich hitów filmowych i spotkania z idolami milionów kinomaniaków – to dla niej codzienność.

"Andrzej Sołtysik przedstawia" to program dla wyrafinowanego widza, który lubi trudne, szokujące, a często nawet niepoprawne politycznie tematy. Gospodarz wraz z zaproszonymi do studia przedstawicielami świata show-biznesu dyskutują o tym, jak kino radzi sobie z zagadnieniami, które jeszcze kilka lat temu bulwersowały widzów na całym świecie. Rozmowy zakazane Andrzeja Sołtysika co piątek na antenie TVN Fabuła, zawsze po 22:00.

W ofercie nie zbraknie kultowych sag filmowych – osiem filmów z serii "Szybcy i wściekli", cztery części "Zmierzchu", trzy odsłony "Dziennika Bridget Jones" oraz "Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy". Poza tym obsypana nagrodami "Dunkierka" Christopha Nolana. Kanał przygotował także nie lada gratkę dla wszystkich fanów komiksowego uniwersum. Wiosną na antenie pojawią się megaprodukcje z bogatej biblioteki świata DC – "Wonder Woman" oraz Marvella – "Avengers: Czas Ultrona". Nie zapomniano również o zwolennikach filmowej klasyki. Ci będą mieli szansę ponownie zobaczyć "Pretty Woman", "Skazanych na Shawshank" oraz trylogię "Matrixa".

HGTV HOME&GARDEN

"Weekendowa metamorfoza" od 28 marca, sobota, 22:00

Prowadzący HGTV, architekt Krzysztof Miruć razem z bohaterami programu przygotuje niezwykły prezent dla ich najbliższych. Jedno pomieszczenie w domu plus jeden weekend równa się jedyna taka metamorfoza. Wiele osób latami patrzy z niechęcią na swoją mało funkcjonalną kuchnię lub przestarzały wystrój w salonie. Po cichu marzą o metamorfozie, ale nie mają odwagi, pomysłu lub możliwości, żeby się za nią zabrać. Na szczęście ktoś inny bierze sprawy w swoje ręce!

"House hunters - poszukiwacze domów" od 5 marca, czwartek, 22:00

Wiosną w HGTV siódmy sezon programu "House hunters – Poszukiwacze domów". Dom to coś więcej niż cztery ściany, dlatego poszukiwania idealnego miejsca na Ziemi mogą okazać się nie lada wyzwaniem. Całe szczęście na ratunek bohaterom programu przychodzą prawdziwi profesjonaliści! Maciej Mindak, Karolina Szwarc, Konrad Łaszewski – to właśnie przed nimi rynek nieruchomości nie ma żadnych tajemnic.

"Nowa Maja w ogrodzie" od 1 marca, niedziela, 9:20

W nowych odcinkach "Nowej Mai w ogrodzie" moc inspiracji, niezawodnych porad oraz najpiękniejsze przestrzenie zielone nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

"Polowanie na ogród" od 22 marca, niedziela, 10:30

Dominik Strzelec często udaje się na łowy. Uważnie szuka, podgląda, dopytuje. Na samym końcu, z zaskoczenia… zaprasza do swojego programu bohaterów, którzy nie mają pomysłu na swój ogród i chcieliby to zmienić.

"Wymarzone ogrody"

Są jak woda i ogień. Prywatnie siostry, zawodowo wspólniczki. Już dawno podbiły serca widzów swoimi wyjątkowymi zielonymi projektami. Izabela Szarmach i Olga Piórkowska to prawdziwe ekspertki do zadań specjalnych, które w kilka dni potrafią wyczarować "Wymarzony ogród".

"Dorota Inspiruje" od 13 marca, piątek, 22:00 (na antenie TVN od 8 marca, niedziela, 18:00)

TLC

"Miłość wagi ciężkiej" od marca

Tej wiosny na antenę TLC trafi nowy program "Miłość wagi ciężkiej", który ukazuje intymne i wzruszające obrazy z życia par o skrajnie różnych sylwetkach. Kontrowersyjne związki przystojnych mężczyzn z otyłymi partnerkami od dawna budzą mieszane uczucia. Czy ich miłość będzie na tyle szczera i silna, by pokonać uprzedzenia ze strony rodziny i przyjaciół? Premiera tego amerykańskiego programu już w marcu.

"Wesele w stylu drag queen" od kwietnia

W nowym programie "Wesele w stylu drag queen" grupa performerek i specjalistek od kobiecych kształtów odwiedzi panny młode i pomoże im w wyborze pasującej sukni, ślubnym makijażu i przygotowaniu bajecznego wesela po kosztach. Czy uda im się na nowo zbudować pewność siebie bohaterek? Start programu już w kwietniu.

W kwietniu powraca na antenę czwarty sezon serii "Wiza na miłość: pierwsze spotkanie". Amerykanów zaprasza do siebie ukochanych z zagranicy poznanych w sieci, by dzięki wizie narzeczeńskiej móc razem zamieszkać. Czy, mimo różnic kulturowych i braku wspólnego języka, uda im się utrzymać relację?

"Historie wielkiej wagi – dalsze losy" to poruszająca seria dokumentująca życie 15 Amerykanów zmagających się z otyłością. W poprzednich cyklach pokazaliśmy ponadroczną, niezwykle trudną drogę bohaterów o wadze powyżej 250 kilogramów do kulminacyjnego punktu terapii – operacji zmniejszenia żołądka. W 5. sezonie, który pojawi się już w kwietniu, zobaczymy jak radzą sobie teraz.

W czerwcu zadebiutuje 18. sezon programu "Salon sukien ślubnych". Prowadzący program to stylista, którego "supermoce" wykraczają daleko poza pomaganie w wyborze sukni marzeń.

FOOD NETWORK

W nowym sezonie programu "Zawód: szef kuchni" poznamy tajniki pracy najlepszych specjalistów branży gastronomicznej. Każdy z bohaterów ma swoją unikalną historię i styl gotowania, autorskie przepisy oraz sprawdzone porady. Okazuje się jednak, że zawód szefa kuchni to nie tylko realizowanie pasji kulinarnych i zbieranie pochwał od zadowolonych gości.

Na wiosnę wraca cykl podróżniczy "Smaczne miejsca". To kulinarny przewodniki po wybranych zagranicznych lokalizacjach. Widzowie programu poznają okoliczne, tętniące życiem bary, knajpki, targi i bazary, które warto zobaczyć i zasmakować.

Na antenie także kolejny sezon uwielbianego włoskiego programu "Na tłusto i na grubo". Prowadzący, mistrz kuchni Rubio zabiera nas w kulinarną podróż po całych Włoszech, szukając najpyszniejszych lokalnych potraw. Rubio, z wrodzoną włoską charyzmą, nie cofnie się przed niczym, by dotrzeć do rozmaitych zakątków miast w poszukiwaniu idealnego smaku, a uważa, że nie występuje on bez dużej ilości kalorii.

DISCOVERY LIFE

"Włącz zdrowie" od 26 lutego, środa, 21:20

Premierowy projekt Discovery Life "Włącz zdrowie" opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich stanowi ogromne zainteresowanie Internetem jako podstawowym źródłem wiedzy, drugi to fascynacja tematyką związaną ze zdrowiem: od profilaktyki, przez skuteczne diagnozowanie, leczenie chorób cywilizacyjnych, dietetykę, aż po sprzyjające zdrowiu modele życia. Cykliczny, emitowany na żywo program będzie miał swoją premierę w Internecie na kanale YouTube TVN, by następnie, w nieznacznie zmodyfikowanej formie, trafić na antenę kanału Discovery Life. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi poprowadzi ambasadorka kanału, Agata Młynarska. Dziennikarka spotka się między innymi z lekarzami, dietetykami, naukowcami, ludźmi, którym udało się pokonać daną chorobę, wynalazcami rewolucyjnych sposobów leczenia.

"Raport Life"

Interesujesz się odkryciami w dziedzinie medycyny? Chcesz na własne oczy zobaczyć rewolucyjne operacje? Pragniesz dowiedzieć się więcej o zaskakujących sposobach walki z chorobami? Ambasadorka kanału Discovery Life, Ewa Drzyzga powraca z nowymi odcinkami programu "Raport Life".

"Bajeczna przemiana" od 2 lutego, niedziela, 13:20

Antonella nigdy nie miała czasu dla siebie, Selena chciałaby zmienić swój styl, a Chiara do tej pory chowała się za ekranem komputera i wybierała wirtualną rzeczywistość. Wszystkie te kobiety łączy jedno pragnienie – chcą uwierzyć w siebie i coś zmienić. Włoska pisarka i stylistka Carla Gozzi w programie "Bajeczna przemiana" pomoże im odkryć dawno zapomnianą kobiecość.

"Doktor B" od 17 marca, niedziela, 9:40

Wiele osób, chcąc spełnić marzenie o poprawie swojego wyglądu, decyduje się na bolesne zabiegi. Niestety, po nieudanej operacji plastycznej muszą mierzyć się z katastrofalnymi skutkami. Na ratunek przychodzi "Doktor B"! Chirurg Bülent Cihantimur w swoim programie zmieni życie ludzi i pomoże im odzyskać poczucie własnej wartości, a przede wszystkim zdrowie.

TRAVEL CHANNEL

"Polacy z wyboru"

Nowy program pokazuje orientalny i egzotyczny świat obcokrajowców, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. Co skłoniło ich do przeprowadzki? Jakie elementy kultury i tradycji przywieźli ze sobą? Co sprawia, że to właśnie tutaj czują się jak w domu? Wszystkiemu przysłuchiwać się będzie dziennikarka i pisarka, Paulina Młynarska.

"Dziwaczne potrawy" od 6 marca, piątek, 17:50

W każdym odcinku prowadzący Andrew Zimmern pokaże widzom najoryginalniejsze potrawy serwowane w różnych regionach świata. Czy bez wahania spróbuje każdej z nich?

"Dziki Frank w Kalifornii" od 20 marca, piątek 22:50

"Dziki Frank w Kalifornii" tym razem pokaże widzom naturalne bogactwo Ameryki Północnej. Odkryje pochodzenie kultowego bohatera Tarzana i dowie się co stało się z bizonem, który pojawiał się hollywoodzkich westernach. Oprócz takich zwierząt, jak bielik, który jest narodowym symbolem Stanów Zjednoczonych i niedźwiedzia grizzly – symbolu stanu Kalifornia, podróżnik spotka na swojej drodze kojoty, skunksy, jaszczurki, jeżozwierze, grzechotniki, żółwie oraz szopy.

"Najdziwniejsze zajawki świata" od 15 marca, niedziela, 22:15

W programie zobaczymy zapierające dech w piersiach wyczyny i niesamowite zdolności osób z różnych zakątków świata. Ekspert od rzucania kart, nieustraszony akrobata czy mężczyzna o elastycznym ciele to tylko niektórzy z dziwnych, a zarazem wyjątkowo utalentowanych bohaterów programu.

ANIMAL PLANET

Tej wiosny kanał zaprasza na czwarty sezon programu "Z życia weterynarzy", w którym możemy śledzić pracę kliniki weterynaryjnej i schroniska dla zwierząt prowadzonych przez grupę przyjaciół. Specjaliści zrobią wszystko, co w ich mocy, aby jak najlepiej zadbać o zdrowie i życie swoich pacjentów.

Kolejną propozycją stacji jest "Resocjalizacja z pitbullem". Tia Torres, która prowadzi największe schronisko dla pitbulli w całych Stanach Zjednoczonych, wierzy, że nawet najtrudniejszemu osobnikowi należy dać drugą szansę. Wspólnie z rodziną i oddanym zespołem niestrudzenie pracuje na rzecz zmiany stereotypów związanych z tą rasą psów. Jednocześnie oferuje także możliwość nowego życia więźniom na zwolnieniu warunkowym, których zatrudnia jako pracowników i wolontariuszy.

Na antenie nie zabraknie również kolejnych podróży eksperta i poszukiwacza przygód Coyote’a Petersona. W swoim autorskim programie "Coyote Peterson na tropie niezwykłych gatunków" przemierzy cały świat w poszukiwaniu najbardziej fascynujących stworzeń żyjących na naszej planecie.

Animal Planet zaprasza też na kolejne odsłony serii "Supermoce małych stworzeń" oraz programu "Alaska: Ostatni przystanek", który śledzi losy osób mieszkających w najbardziej odizolowanym regionie Ameryki.

DISCOVERY SCIENCE

W marcu stacja pokaże ósmą serię hitowego programu naukowego "Jak działa wszechświat?". W tym sezonie przyjrzymy się działaniom NASA, której celem jest wysłanie pierwszych ludzi na Marsa. Poznamy też tajniki przemijania gwiazd. Kanał zaprasza także na program "Amatorzy kosmosu", w którym przybliża liderów nowego globalnego ruchu społecznego – wyścigu kosmicznego w wersji D.I.Y. Niezależnie od tego, czy planują wzbić się na orbitę, czy przetestować kombinezony kosmiczne zbudowane w domu, ci astronauci amatorzy stawiają wszystko na jedną kartę, aby zrealizować swoje największe marzenia.

DISCOVERY HISTORIA

W lutym na antenę wrócił kolejny sezon kultowych "Łowców staroci", w którym Drew Pritchard odsłania kulisy handlu tymi cennymi przedmiotami. Drew zna ten biznes od 30 lat. Podążając tropem przedmiotów sprzed wieków, wyrusza w podróż do różnych europejskich miast i miasteczek.

Wiosną na antenie Discovery Historia pojawi się też druga seria spinoffu tego programu, czyli "Łowcy Staroci: Renowacje", w której utalentowani rzemieślnicy przywracają dawną świetność różnym znaleziskom. Dzięki ich ciężkiej pracy stare rupiecie zamieniają się w prawdziwe skarby i spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Kanał wyemituje także serię dokumentalną "Graty na wagę złota". Jürgen Stuber i jego rodzina zbudowali imperium biznesowe w Mannheim właśnie na handlu przedmiotami używanymi. Dzięki nim poznamy świat pełen ciekawostek i dziwnych historii, które mogłyby się przydarzyć każdemu z nas. Discovery Historia zaprasza także na emocjonujący cykl "Hiszpania pod dyktaturą Franco" o generale Franco i hiszpańskim konflikcie wewnętrznym, który rozegrał się w latach 30. XX wieku.

DISCOVERY CHANNEL

"Ciężarówką przez Afrykę" od 25 lutego, wtorek, 21:00

Dawid Andres rusza na kolejną daleką wyprawę. Tym razem przyszła pora na Afrykę! Na miejscu czekają na niego zaskakujące trasy, nietypowe widoki, nieprzewidywalne trudności oraz oryginalna lokalna kuchnia i kultura. Jak to wszystko wygląda z perspektywy przebojowego kierowcy ciężarówki?

"Kamperem przez świat" od 14 kwietnia, wtorek, 22:00

Trzy ekipy postanowiły rzucić wszystko i spełnić swoje marzenia. Kupiły kampery, przerobiły je na własne potrzeby, a potem pojechały w świat. To nie jest typowy program o podróżowaniu. To zapis życia w drodze, bez konkretnego planu i ograniczeń.

"Wybuchowy program" od 3 lutego, poniedziałek, 21:00

Tory Belleci – znany widzom z „Pogromców mitów oraz Tommy Passemante zbadają najbardziej nietypowe sposoby na wysadzanie i spalanie. Gospodarze programu opowiedzą o naukowej stronie eksplozji, detonacji i fal uderzeniowych.

"Fani czterech kółek: samochody marzeń" od 11 marca, środa, 23:00

Doświadczony sprzedawca samochodów Mike Brewer podejmuje swoje najtrudniejsze jak dotąd wyzwanie. Postanawia pomóc miłośnikom motoryzacji, którym brakuje czasu i wiedzy, aby nabyć swój wymarzony pojazd. W każdym odcinku Mike, wraz ze swoim zaufanym mechanikiem Marciem „Elvisem” Priestleyem, wyszukuje nowatorskie sposoby, żeby – po seriach transakcji kupna i wymiany – zardzewiałego blaszaka zamienić na samochód marzeń.

"Największe polskie katastrofy: prom Haweliusz"

13 stycznia 1993 roku wypłynął z portu Świnoujście. Na Bałtyku rozszalał się wielki sztorm. Prom „Heweliusz” zatonął. W tej katastrofie zginęło niemal 60 osób – członków załogi i pasażerów. Film dokumentalny „Największe polskie katastrofy” to pierwszy odcinek serii rozkładający na części pierwsze najbardziej tragiczne wydarzenia w powojennej historii Polski. Twórcy dokumentu przedstawiają przebieg tych traumatycznych zdarzeń minuta po minucie. Docierają do niepublikowanych wcześniej, poruszających zeznań świadków. Z pomocą ekspertów analizują przyczynę katastrofy, a także starają się odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy można było jej uniknąć?

"Mikronacje"

Mikronacje to światowy ewenement. Różnią się rozmiarem terytorium, ustrojem politycznym i wielkością populacji, ale łączy je jedno – powstały jako wyraz wolności i niezależności. Dokument przedstawia najciekawsze przykłady lokalnej niepodległości.

Na antenie także:

"Odjazdowe bryki braci Collins" - 5. sezon od 25 lutego, wtorek, 22:00

"Złomowisko PL"- 10. sezon od 26 lutego, środa 21:00

"Nic do zgłoszenia" - 2. sezon od 21 kwietnia, wtorek, 21:00

"Brudna robota - czysty zysk" - 3. sezon od 22 kwietnia, środa, 22:00

"Truckerki"- 2.sezon od 26 lutego, środa, 22:00

"Zoom na architekture" - 4. sezon od 3 lutego, poniedziałek, 22:00

"Pojedynki Eda Stafforda" - 2. sezon od 18 kwietnia, sobota, 13:00

DTX

W marcu na antenie pojawi się drugi sezon "Dieselmanii". To jedyny taki program na świecie! Heavy D., Diesel D. i ekipa mechaników z warsztatu Dieselsellerz kupują, przebudowują, a czasem nawet niszczą wszelkie pojazdy z silnikiem Diesla. W premierowych odcinkach przerobią Chevy Duramaxa na Monster Trucka oraz nadadzą nowe życie zdezelowanemu Fordowi Powerstroke’owi. Ich klientami będą legendy amerykańskiego show-biznesu: zawodnik NFL Marshawn Lynch oraz aktor Chuck Norris.

W programie "Terenowe szaleństwo" Chuck Davis, Chris Ledford i Matt Steele rzucają wyzwanie automobilistom z całej środkowej Florydy. Jak wyglądają najbardziej ekstremalne rywalizacje między zaciętymi kierowcami? Wiosną kanał DTX zaprasza także na trzecią serię programu "Teksański tuning", w którym ekipa mechaników bierze na warsztat kolejne samochody. Bill i chłopaki przerobią m.in. Forda F5 z 1950 roku, oldschoolową Corvette Stingray, a także legendarnego Chevroleta El Camino.

ID

Pod koniec lutego na antenie pojawił się program "Taśmy zbrodni". Ta przełomowa seria o prawdziwych przestępstwach wykorzystuje zdjęcia z kamer policyjnych z posterunków w całych Stanach Zjednoczonych. Detektywi rozwiązują kryminalne zagadki na oczach widzów. Dzięki tej innowatorskiej technice filmowej, możemy uchwycić trudne i ekscytujące momenty policyjnego śledztwa.

Kolejną propozycją stacji jest "Autostopem po śmierć". Produkcja przedstawia tragiczne historie, w których pozornie nieszkodliwi kierowcy okazują się mieć zbrodnicze alter ego. "Zbrodnia prosto z serca" to kolejna propozycja stacji. Mówią, że miłość napędza świat, ale czy potrafi też zabrać życie? To program o zabójstwach, za którymi stoi prawdziwa namiętność, seks i zazdrość. Wiosną do oferty programowej wejdzie także "Kiedy morderca puka do drzwi". Seria pokazuje życie zwykłych, szczęśliwych rodzin, uwiecznione na domowych kamerach bezpieczeństwa. Urodziny, wspólne kolacje, spokojne wieczory przed telewizorem... aż nagle idylliczną atmosferę zaburzają tragiczne wydarzenia.

TVN24

TVN24 jest pierwszym całodobowym kanałem informacyjno-publicystycznym w Polsce. Najwyższe standardy dziennikarskie oraz rzetelne i wiarygodne wiadomości to wizytówka tej stacji .Codzienną ramówkę kanału tworzą magazyny, takie jak: "Fakty w południe", "Fakty po Faktach", "Kropka nad i", "Piaskiem po oczach", "Tak jest", "Czarno na białym", "Polska i Świat", "Dzień po dniu", "Rozmowa Piaseckiego" oraz "Szkło kontaktowe".

Na antenie TVN24 zadebiutowało specjalne wydanie programu Konrada Piaseckiego, "Rozmowa Piaseckiego – kampania 2020". W nowym cyklu gospodarz będzie, z zaproszonymi do studia gośćmi, poruszać tematy związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. "Rozmowa Piaseckiego – kampania 2020" od 24 lutego, od poniedziałku do czwartku o godz. 8:30.

Na początku roku w sieci zadebiutowała nowa strona internetowa tvn24.pl, która powstała z myślą przede wszystkim o użytkownikach smartfonów. Teraz serwis jest jeszcze bardziej czytelny i łatwiejszy w nawigacji. Uzupełnieniem cyfrowego portfolio kanału jest pierwsza platforma informacyjna w kraju. TVN24 GO, która jest na rynku od maja ubiegłego roku, oferuje dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji newsowych w kraju – TVN24 i TVN24 BiS, a także dodatkowych transmisji live oraz bogatej biblioteki programów publicystycznych na żądanie.

TVN24 BIS

TVN24 BiS to druga stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska. Kanał ten oferuje treści związane ze światem finansowo-biznesowym, podejmuje również tematykę międzynarodową. Oferta stacji stanowi rozszerzenie i uzupełnienie programów przygotowywanych w TVN24. Ważne miejsce w codziennej ramówce TVN24 BiS zajmują magazyny: "Biznes dla ludzi", "Bilans" oraz "Pokaż nam świat".

EUROSPORT

Eurosport to najpopularniejszy kanał sportowy w Polsce w ostatnich 20 latach i numer 1 w Europie, od kilkudziesięciu lat słynący z transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych. Perłą w koronie stacji są pełne prawa do transmisji letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, w tym zbliżających się Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Stacja oferuje relacje na żywo w ponad 120 dyscyplinach! Eurosport pokazuje rywalizację na najwyższym światowym poziomie i przenosi widzów w samo centrum sportowej akcji.

Od 24 lipca do 9 sierpnia Eurosport będzie transmitował letnie igrzyska olimpijskie Tokio 2020. W stolicy Japonii najlepsi sportowcy świata będą rywalizować o olimpijskie laury w 33 dyscyplinach. Eurosport zapewni widzom bezprecedensowy dostęp do igrzysk i ich bohaterów, dając możliwość przeżywania każdej minuty największej sportowej imprezy świata.

Wielką siłą Eurosportu są związani z nim ludzie. Polskimi ambasadorami stacji są Dawid Kubacki i najbardziej utytułowany polski olimpijczyk, Robert Korzeniowski. Wśród ekspertów i komentatorów są m.in.: Jakub Kot, Tomasz Sikora i Dariusz Baranowski, a także uznani dziennikarze – Tomasz Jaroński, Marek Rudziński, Igor Błachut, Karol Stopa, Adam Probosz, Rafał Jewtuch oraz Przemek Kruk. Polscy widzowie mogą poznawać także opinie międzynarodowych ekspertów Eurosportu, wśród których jest wiele byłych gwiazd światowego formatu, na czele z Martinem Schmittem, Svenem Hannawaldem, Matsem Wilanderem, Borisem Beckerem, Johnem McEnroe’em, Alberto Contadorem i sir Bradley’em Wigginsem.

Początek wiosny to w Eurosporcie gigantyczne emocje związane z ostatecznymi rozstrzygnięciami w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Na początku marca najlepsi skoczkowie świata przez 10 dni z rzędu będą rywalizować w Raw Air, a Eurosport jako jedyna stacja w Polsce pokaże wszystkie skoki w kwalifikacjach i konkursach. W ostatnim konkursie norweskiego cyklu poznamy także triumfatora Pucharu Świata. Nie będzie to jednak koniec zimowych emocji na antenach Eurosportu. W dniach 21 – 23 marca stacja będzie transmitować rozgrywane w Planicy mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Eurosport od lat pokazuje również zawody pucharu świata w biathlonie, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej, co składa się na najbardziej kompleksową ofertę telewizyjną dla fanów sportów zimowych!

Wiosna w kolarstwie to przede wszystkim klasyki, na czele z tzw. tryptykiem ardeńskim. W maju na antenie królować będzie Giro d’Italia, a polscy kibice mogą wiązać wielkie nadzieje ze startem Rafała Majki. W każdym miesiącu Eurosport oferuje widzom transmisje z najważniejszych wyścigów, dając możliwość oglądania Rafała Majki, Michała Kwiatkowskiego, kolarzy polskiego zespołu CCC Team i całej światowej czołówki. Przez cały rok stacja pokazuje ponad 2500 godzin kolarskich relacji! Blisko tysiąc godzin transmisji rocznie znajdą na antenach Eurosportu fani snookera, dla których kulminacyjnym punktem sezonu będą zaplanowane na przełom kwietnia i maja mistrzostwa świata w Sheffield.

Maj i początek czerwca to również czas drugiego w roku turnieju tenisowego Wielkiego Szlema, czyli Roland-Garros. Na kortach ziemnych w Paryżu każdy będzie chciał wreszcie pokonać Rafaela Nadala, który wygrał francuski turniej rekordowe 12 razy. Polscy kibice mogą liczyć na dobre występy przede wszystkim Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy z każdym kolejnym turniejem są coraz bliżej czołówki. Nadzieje polskiego tenisa mogą liczyć się także w walce o medale podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, z których najpełniejsze transmisje przeprowadzą Eurosport 1 i Eurosport 2.

Z kolei Eurosport Player oferuje maksymalnie aż 45 jednoczesnych transmisji na żywo, co będzie szczególnie istotne podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Eurosport Player będzie jednym miejscem, w którym fani sportu będą mogli obejrzeć każdą minutę startu każdego sportowca na każdej olimpijskiej arenie.

