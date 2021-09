Willie Garson nie żyje. Aktor znany był z serii "Seks w wielkim mieście"

Willie Garson. Kim był?

Willie Garson urodził się w 1964 roku w New Jersey. W latach 80. grał niewielkie role w kilku popularnych serialach tamtych lat, takich jak "Zdrówko", "Family Ties" czy "Prawnicy z Miasta Aniołów". Najbardziej znany był z serialu i filmów z serii "Seks w wielkim mieście". Odgrywał tam postać Stanforda Blatcha, agenta artystów oraz bliskiego przyjaciela głównej bohaterki Carrie Bradshaw, w której rolę wcieliła się Sarah Jessica Parker. Ostatnio pracował nad kontynuacją serii, serialem "And Just Like That". Występował również w takich filmach jak "Dzień świstaka" czy "Sposób na blondynkę".