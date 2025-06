Will Smith z polskim zespołem ludowym. "Zabieram ich w trasę!"

Jada Pinkett Smith i Will Smith na gali Oscarów Źródło: Reuters Archive

Will Smith podczas wizyty w Polsce został zabrany śmigłowcem na występ, który był dla niego niespodzianką. Na miejscu spotkał Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego, który we własnej aranżacji wykonał jeden z jego najsłynniejszych utworów "Men in Black". - Zdecydowanie zabieram ich w trasę! - przyznał gwiazdor zachwycony wykonaniem piosenki, a nagranie z wydarzenia we wtorek zamieścił w swoich mediach społecznościowych. - To mi uświadamia, jak zła była moja gramatyka w tej piosence - żartował.

Will Smith z zespołem ludowym

Nagranie ze spotkania Willa Smitha z polskim zespołem ludowym natychmiast podbiło sieć. Pod opublikowanym postem na Facebooku znalazło się ponad tysiąc komentarzy i udostępnień. Liczba polubień tego nagrania na Instagramie to ponad 120 tys.

- Will, to prawdziwy zaszczyt poznać Cię osobiście i wykonać cover Twojej piosenki. Mamy nadzieję, że podobała Ci się nasza wersja. Życzymy udanego pobytu w naszym pięknym kraju - czytamy w komentarzu z oficjalnego konta Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego. Nagraniem zachwycali się również internauci. "Will jest dosłownie kochany na całym świecie", napisano w jednym z komentarzy na Facebooku.

Will Smith w Polsce

Will Smith przybył do Polski z okazji organizowanego w Warszawie wydarzenia charytatywnego Top Charity 2025. 56-letni gwiazdor dzieli się w mediach społecznościowych relacjami z wizyty w naszym kraju. Wrzucił też między innymi zdjęcia ze swojego spotkania z laureatem Nagrody Nobla, prezydentem Lechem Wałęsą.