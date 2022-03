Chris Rock po raz pierwszy wspomniał publicznie o incydencie z Willem Smithem

Chris Rock po raz pierwszy publicznie zabrał głos od czasu, kiedy został spoliczkowany przez aktora Willa Smitha na ceremonii wręczenia Oscarów. Komik przyznał, że nadal nie do końca do niego nie dociera, co się wydarzyło.

- Jak spędziliście weekend? – zapytał widownię Chris Rock w czasie występu w bostońskim Wilbur Theatre. Od samego początku jasno dał do zrozumienia, że nie planuje szczegółowo omawiać incydentu, do którego doszło podczas oscarowej gali – informuje Reuters.

- Wciąż nie do końca dociera do mnie to, co się stało, więc w pewnym momencie porozmawiam o tym g… - powiedział Rock do publiczności. – Będzie poważnie, będzie zabawnie, ale teraz mam zamiar opowiedzieć kilka dowcipów – dodał.

Chris Rock PAUL BERGEN/EPA/PAP

Reuters zwraca uwagę, że komik podczas swojego 80-minutowego występu w Bostonie ani razu nie wymienił nazwiska Willa Smitha. Zamiast tego rozpoczął serię wulgarnych docinków wymierzonych w brytyjską rodzinę królewską, Meghan Markle, byłego prezydenta Donalda Trumpa, obecnego prezydenta USA Joe Bidena czy byłej sekretarz stanu Hillary Clinton.

Reuters zauważa, że po incydencie podczas oscarowej gali ceny biletów na występ Chrisa Rocka w Wilbur Theatre poszybowały w górę. Bilety, które początkowo kosztowały 61 dolarów, sprzedawały się w cenie blisko tysiąca dolarów.

Will Smith uderzył Chrisa Rocka podczas gali Oscarów

Podczas ceremonii rozdania Oscarów Will Smith wszedł na scenę i uderzył w twarz Chrisa Rocka, który prezentował nominowanych do nagrody. Później w wulgarnych słowach krzyczał do niego - była to reakcja na żart z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate.

Departament Policji w Los Angeles przekazał, że Chris Rock odmówił zgłoszenia sprawy na policję. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oficjalnie potępiła zachowanie Smitha - w środę wieczorem poinformowała, że rozpoczyna dochodzenie w sprawie zajścia podczas ceremonii rozdania Oscarów.

Następnego dnia po ceremonii Will Smith przeprosił komika. Przyznał, że jego zachowanie było "niedopuszczalne" i "niewybaczalne". "Chciałbym cię publicznie przeprosić, Chris. Przesadziłem i popełniłem błąd" - napisał Smith.

Autor:asty/kg

Źródło: Reuters