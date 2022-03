Will Smith przeprasza Chrisa Rocka za swoje zachowanie

Will Smith przeprosił komika Chrisa Rocka za uderzenie go podczas ceremonii rozdania Oscarów. Aktor wydał oświadczenie po tym, jak Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że może podjąć działania przeciwko niemu w związku z incydentem, który przyćmił rozdanie nagród filmowych.

Amerykański aktor Will Smith we wpisie na Instagramie napisał, że jego zachowanie podczas transmitowanej w telewizji ceremonii było "niedopuszczalne" i "niewybaczalne". "Chciałbym cię publicznie przeprosić, Chris. Przesadziłem i popełniłem błąd" - napisał Smith.

"Dowcipy na mój temat są częścią mojej pracy, ale żart o chorobie Jady był dla mnie zbyt trudny do zniesienia i zareagowałem emocjonalnie" - czytamy w oświadczeniu.

Aktor przyznał, że jest mu wstyd i "nie było to zachowanie mężczyzny, którym stara się być". "Nie ma miejsca na przemoc w tym świecie pełnym miłości i dobra. Przemoc w każdej postaci jest trująca i niszcząca" - podkreślił. "Bardzo żałuję, że moje zachowanie splamiło to, co było dla nas wszystkich cudowną podróżą. Cały czas nad sobą pracuję" - oświadczył aktor.