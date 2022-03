Will Smith dorastał w przemocowej rodzinie. Nigdy nie wybaczył sobie, że jako dziecko nie stanął w obronie matki

Will Smith, który podczas oscarowej gali uderzył Chrisa Rocka za niewybredny żart o jego chorej żonie, w dzieciństwie był świadkiem przemocy domowej. "Ten moment (...), prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek inny moment w moim życiu, zdefiniował to, kim jestem" – pisał w swojej autobiografii. Aktor do dzisiaj zarzuca sobie, że wtedy jako dziewięciolatek nie stanął w obronie matki i nazywa siebie tchórzem.

"Przesadziłem i popełniłem błąd"

Prowadzacego przeprosił dopiero kolejnego dnia we wpisie na Instagramie. Will Smith napisał, że jego zachowanie podczas transmitowanej w telewizji ceremonii było "niedopuszczalne" i "niewybaczalne". "Chciałbym cię publicznie przeprosić, Chris. Przesadziłem i popełniłem błąd" – napisał Smith. "Dowcipy na mój temat są częścią mojej pracy, ale żart o chorobie Jady był dla mnie zbyt trudny do zniesienia i zareagowałem emocjonalnie" – czytamy w oświadczeniu.

Aktor przyznał, że jest mu wstyd i "nie było to zachowanie mężczyzny, którym stara się być". "Nie ma miejsca na przemoc w tym świecie pełnym miłości i dobra. Przemoc w każdej postaci jest trująca i niszcząca" – podkreślił.

Brytyjski dziennik "The Guardian" sięgnął do autobiografii autora, opublikowanej w listopadzie 2021 roku. Dziennikarka gazety Katherine Shoard stawia tezę, że osobista historia Willa Smitha może wiele wyjaśnić, jeśli chodzi o jego zachowanie podczas oscarowej gali.

Wielokrotnie był świadkiem przemocy ojca wobec matki

W autobiografii "Will" aktor opowiada o swoim dzieciństwie. On i troje jego rodzeństwa wielokrotnie byli świadkami przemocy ich ojca wobec matki. "Kiedy miałem dziewięć lat, widziałem, jak mój ojciec tak mocno uderzył matkę w głowę, że upadła (…) Widziałem, jak pluła krwią. Ten moment w sypialni, prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek inny moment w moim życiu, zdefiniował to, kim jestem" – pisał.

Na Smitha wpłynął nie tylko sam fakt, że był świadkiem przemocy, ale też jego bezradność. Jak podkreślał, wszystko, co od tamtej pory osiągał, było formą przeprosin dla matki za to, że tamtego dnia nie stanął w jej obronie. "Za to, że w tamtej chwili ją zawiodłem. Za to, że nie zdołałem przeciwstawić się mojemu ojcu. Za bycie tchórzem" – pisał.

Dodał, że wszystkie jego kreacje były starannie przygotowaną maską, która miała ukryć przed światem, że tak naprawdę jest tchórzem.

"Jesteśmy oceniani na podstawie naszych działań"

Rodzice Smitha rozeszli się, gdy aktor był nastolatkiem, a rozwiedli się w 2000 roku. Will Smith utrzymywał relacje z ojcem, ale – jak mówi – jego nienawiść wróciła na nowo, gdy ojciec zachorował na raka i poruszał się na wózku inwalidzkim, a on się nim opiekował. Przyznał, że miewał wtedy okrutne myśli, bo jako dziecko obiecywał sobie, że pomści matkę za to, co jej zrobił.

"Zatrzymałem się na szczycie schodów. Mógłbym go zepchnąć i łatwo uszłoby mi to płazem. Dzięki Bogu jesteśmy oceniani na podstawie naszych działań, a nie naszych wewnętrznych wybuchów spowodowanych traumą" - puentował tę historię.

Doświadczyłeś przemocy lub byłeś jej świadkiem?

Pamiętaj: W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, DZWOŃ POD NUMEREM 997 LUB 112. Jeśli chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych. Infolinia czynna przez całą dobę: 800 12 00 02 Telefon dla Kobiet Doświadczających Przemocy: Bezpłatne, anonimowe wsparcie prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy - psychicznej fizycznej, ekonomicznej i seksualnej – w rodzinie i poza nią. Przy telefonie dyżurują ekspertki Feminoteki, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 pod numerem 888 88 33 88. Telefon Interwencyjny Centrum Praw Kobiet: Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych 600 070 717 Połączenia z numerami telefonów pomocowych Fundacji są płatne według taryfy operatora. Przedstawiciele Centrum mogą oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba. W czwartki między godz. 11:00-16:00 można skorzystać także z pomocy prawnej: 22 621 36 37

Autor:FC//az

Źródło: The Guardian