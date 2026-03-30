Kultura i styl

Zmarł Wiesław Myśliwski

Wiesław Myśliwski
Wiesław Myśliwski nie żyje. Pisarz miał 94 lata
Źródło: TVN24
W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski. Informację o śmierci wybitnego pisarza i dwukrotnego laureata Nagrody Literackiej Nike przekazał w poniedziałek "Tygodnik Powszechny".

"Zmarł Wiesław Myśliwski" - przekazał tygodnik we wpisie opublikowanym na Facebooku w poniedziałek przed godziną 10. Pięć dni wcześniej pisarz obchodził 94. urodziny.

Informację o śmierci autora przekazał również Instytut Książki. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Myśliwskiego, wybitnego polskiego prozaika, dwukrotnego laureata Nagrody Literackiej 'Nike'" - czytamy we wpisie opublikowanym przez instytucję.

Wiesław Myśliwski nie żyje

Wiesław Myśliwski był autorem takich powieści jak: "Nagi sad" (1967), "Pałac" (1970), "Kamień na kamieniu" (1984), "Widnokrąg" (1996) czy "Traktat o łuskaniu fasoli" (2006), a także dramatów: "Złodziej" (1973), "Klucznik" (1978), "Drzewo" (1988), "Requiem dla gospodyni" (2000). Jego utwory były wystawiane na scenach teatrów, a także filmowane. Powieści Myśliwskiego były tłumaczone na wiele języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, hebrajski, holenderski, rosyjski, rumuński, włoski, węgierski, czeski, słowacki, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, ukraiński i gruziński.

Myśliwski był laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Nike za "Widnokrąg" (w 1997 roku) i "Traktat o łuskaniu fasoli" (2007).

Jego ostatnia powieść "Ucho igielne" ukazała się w 2018 roku. - Człowiek nie jest w stanie uniknąć kreacji, autokreacji. Tylko my sami możemy siebie opowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć drugiego człowieka, ponieważ nie znamy go. To nie jest prawda, że jesteśmy w stanie poznać kogokolwiek drugiego. Wszystko, co będziemy mówić o kimś drugim, jest naszą wyobraźnią - mówił pisarz po premierze książki w programie "Xięgarnia" w TVN24.

Słynął z tego, że pracował bardzo powoli. Kolejne powieści publikował średnio co 10 lat. Pomysł na "Traktat o łuskaniu fasoli" pisarz nosił w sobie przez 40 lat, jak wyznał po opublikowaniu powieści. - Na dobrą sprawę o żadnej książce nie mógłbym powiedzieć, że ją ostatecznie skończyłem. Książkę można pisać bez końca. I może tak powinno się robić - wyznał pisarz w jednym z wywiadów.

"Najwybitniejszy z polskich pisarzy"

Wpisy poświęcone zmarłemu pisarzowi publikują dziennikarze, pisarze, przedstawiciele świata kultury. "Odszedł Wiesław Myśliwski, najwybitniejszy z polskich pisarzy" - napisał na Facebooku pisarz Remigiusz Mróz. "Niech Ci wieczne pióro lekkim będzie, Mistrzu" - dodał. "Śmierć mistrza" - skomentował na swoim profilu dziennikarz Michał Nogaś.

"Był absolutnym mistrzem. Wyczulonym na słowo. Świadomym jego wagi - a ta świadomość wykraczała znacznie poza nasze czasy, gdzie i pisze, i mówi się za dużo i za często" - wspomina Myśliwskiego dziennikarz Witold Szabłowski. Jak dodał, autor "Widnokręgu" był "mędrcem, na co najlepszym dowodem jest to, że zawsze się zżymał, gdy ktoś go tak nazywał. Bo, jak każdy naprawdę mądry człowiek, był jednocześnie niezwykle skromny. Dziwnie o nim pisać w czasie przeszłym, ale stało się. Zmarł Wiesław Myśliwski. Wielka strata dla polskiej literatury".

Nie żyje Bela Tarr
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje Bela Tarr

Redagował AM

Źródło: Tygodnik Powszechny, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
BIZNES
Narkotyki o wartości 4 mln zł nie trafią na czarny rynek
Blisko sto kilogramów narkotyków wartych 4 miliony złotych nie trafi na rynek
Trójmiasto
Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym
METEO
imageTitle
Były piłkarz Lecha pragnie zemsty na Polakach. "To przeznaczenie"
Najnowsze
Zderzenie na Czerniakowskiej
Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Utrudnienia
WARSZAWA
Owieczki na łące w Zwierzętarni ZUT w Szczecinie
Cztery małe owieczki przyszły na świat na uniwersytecie
Szczecin
Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę
METEO
Obława na podejrzanego o zabójstwo policjantów
"Dziś zginął zły człowiek". Media o końcu trwającej ponad pół roku obławy
Świat
CBŚP rozbiło grupę zajmującą się narkotykami
Rozprowadzali narkotyki po mazurskich kurortach
Olsztyn
imageTitle
Francuzi straszą rywali. Mbappe musi jeszcze poczekać na rekord
Najnowsze
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
WARSZAWA
Korea Północna ma ogłosić 5-letni plan rozwoju
Gigant wznawia loty do Korei Północnej
Świat
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
BIZNES
Donald Trump
Trump: najbardziej podoba mi się ten pomysł
Świat
imageTitle
Jedni trafiali, drudzy tylko patrzyli. Rekordowa seria w NBA
EUROSPORT
Jeffrey Epstein
Trasa Warszawa-Epstein. Przedstawiamy siatkę połączeń
Katarzyna Górniak
ZIELINSKA
Orlen tnie ceny paliw w hurcie
BIZNES
Wezwano ratowników medycznych
28-latek zaatakował partnerkę nożem, potem ranił siebie
Rzeszów
Pojawi się deszcz
Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza
METEO
Pożar budynków gospodarczych w Siwikach
Potężny pożar, ogromne straty
Białystok
imageTitle
Legendarny trener rezygnuje z prowadzenia reprezentacji po zasłabnięciu na odprawie
EUROSPORT
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu SKM, opóźnienia
WARSZAWA
Kradzież mięsa zarejestrowały kamery monitoringu
Nocny skok na chłodnię. Pracownik ukradł mięso z własnej firmy
Łódź
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
BIZNES
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar rekordzista znów zniszczony
WARSZAWA
imageTitle
Świątek oficjalnie poza podium w rankingu WTA
EUROSPORT
imageTitle
Smutny koniec reprezentacyjnej kariery. "I tak bardzo długo to odwlekałem"
EUROSPORT
Mężczyzna wjechał pod prąd na S11
Pijany kierowca wjechał pod prąd na ekspresówkę. Zderzenie
Poznań
Zwycięski zespół Politechniki Rzeszowskiej
Przełomowy projekt studentów, stworzyli tani system wykrywania dronów
Rzeszów
imageTitle
Najgorszy sezon polskich skoczków od 17 lat
EUROSPORT
