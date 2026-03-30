Wiesław Myśliwski nie żyje. Pisarz miał 94 lata Źródło: TVN24

"Zmarł Wiesław Myśliwski" - przekazał tygodnik we wpisie opublikowanym na Facebooku w poniedziałek przed godziną 10. Pięć dni wcześniej pisarz obchodził 94. urodziny.

Informację o śmierci autora przekazał również Instytut Książki. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Myśliwskiego, wybitnego polskiego prozaika, dwukrotnego laureata Nagrody Literackiej 'Nike'" - czytamy we wpisie opublikowanym przez instytucję.

Wiesław Myśliwski był autorem takich powieści jak: "Nagi sad" (1967), "Pałac" (1970), "Kamień na kamieniu" (1984), "Widnokrąg" (1996) czy "Traktat o łuskaniu fasoli" (2006), a także dramatów: "Złodziej" (1973), "Klucznik" (1978), "Drzewo" (1988), "Requiem dla gospodyni" (2000). Jego utwory były wystawiane na scenach teatrów, a także filmowane. Powieści Myśliwskiego były tłumaczone na wiele języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, hebrajski, holenderski, rosyjski, rumuński, włoski, węgierski, czeski, słowacki, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, ukraiński i gruziński.

Myśliwski był laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Nike za "Widnokrąg" (w 1997 roku) i "Traktat o łuskaniu fasoli" (2007).

Jego ostatnia powieść "Ucho igielne" ukazała się w 2018 roku. - Człowiek nie jest w stanie uniknąć kreacji, autokreacji. Tylko my sami możemy siebie opowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć drugiego człowieka, ponieważ nie znamy go. To nie jest prawda, że jesteśmy w stanie poznać kogokolwiek drugiego. Wszystko, co będziemy mówić o kimś drugim, jest naszą wyobraźnią - mówił pisarz po premierze książki w programie "Xięgarnia" w TVN24.

Słynął z tego, że pracował bardzo powoli. Kolejne powieści publikował średnio co 10 lat. Pomysł na "Traktat o łuskaniu fasoli" pisarz nosił w sobie przez 40 lat, jak wyznał po opublikowaniu powieści. - Na dobrą sprawę o żadnej książce nie mógłbym powiedzieć, że ją ostatecznie skończyłem. Książkę można pisać bez końca. I może tak powinno się robić - wyznał pisarz w jednym z wywiadów.

"Najwybitniejszy z polskich pisarzy"

Wpisy poświęcone zmarłemu pisarzowi publikują dziennikarze, pisarze, przedstawiciele świata kultury. "Odszedł Wiesław Myśliwski, najwybitniejszy z polskich pisarzy" - napisał na Facebooku pisarz Remigiusz Mróz. "Niech Ci wieczne pióro lekkim będzie, Mistrzu" - dodał. "Śmierć mistrza" - skomentował na swoim profilu dziennikarz Michał Nogaś.

"Był absolutnym mistrzem. Wyczulonym na słowo. Świadomym jego wagi - a ta świadomość wykraczała znacznie poza nasze czasy, gdzie i pisze, i mówi się za dużo i za często" - wspomina Myśliwskiego dziennikarz Witold Szabłowski. Jak dodał, autor "Widnokręgu" był "mędrcem, na co najlepszym dowodem jest to, że zawsze się zżymał, gdy ktoś go tak nazywał. Bo, jak każdy naprawdę mądry człowiek, był jednocześnie niezwykle skromny. Dziwnie o nim pisać w czasie przeszłym, ale stało się. Zmarł Wiesław Myśliwski. Wielka strata dla polskiej literatury".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie żyje Bela Tarr

