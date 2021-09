Aktor Wiesław Gołas nie żyje

Wiesław Gołas wcielił się w ponad 120 ról

Muszyński: zawsze podszywał humor czymś takim bardzo poważnym

- To był aktor wszechstronny, choć oczywiście te role komediowe to było to, za co widzowie go kochali - mówił. - Sam Gołas mówił, że bardzo duży wpływ na to, jakim był aktorem miała II wojna światowa. Przypomnijmy, że w trakcie wojny Gołas wstąpił do Szarych Szeregów, został aresztowany przez Gestapo, poddawany był różnego rodzaju torturom. Nigdy oczywiście się nie sprzedał i żadnej informacji na temat swoich kolegów nie wydał, natomiast to były traumatyczne doświadczenia - dodał. - Dlatego on zawsze twierdził, że nawet jak grał role komediowe, to zawsze był tam także jakiś pierwiastek tragiczno-poważny - przypomniał.