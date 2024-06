Premiera Max w Polsce

"Skazana" to serial uwielbiany przez widzów i krytyków, a w finałowej odsłonie produkcji z pewnością nie zabraknie zwrotów akcji. Będzie to pierwsza polska oryginalna premiera, jaka trafi do serwisu Max, otwierając tym samym nowy rozdział w historii streamingu TVN Warner Bros. Discovery. A dzięki obecności serialu na platformie Max, dostęp do produkcji będą mieli użytkownicy nie w tylko w Polsce.