Dlaczego w Wielki Piątek można jeść ryby? "Ryba od zawsze była symbolem Eucharystii" 

W Wielki Piątek wierni zobowiązani są do przestrzegania postu ścisłego, z którym wiąże się odstawienie pokarmów mięsnych. Ta druga zasada nie dotyczy jednak ryb, które mają symboliczne znaczenie w chrześcijaństwie. Współczesne podejście do tych zwierząt ma swoje źródła w starożytności, kiedy stworzenia żyjące w wodzie kojarzono między innymi z czystością i spokojem.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, członków Kościoła katolickiego w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W ramach postu ścisłego można spożyć trzy posiłki: jeden do syta i dwa lekkie. "Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty" - czytamy w Kodeksie prawa kanonicznego. Obowiązek nie dotyczy osób chorych.

Wielki Piątek - czy katolicy mogą jeść ryby?

Katolicy zobowiązani są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku. Mogą jednak spożywać ryby. Co jest źródłem takiego podziału? Dr hab. Jarosław Dumanowski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownik tamtejszego Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, w rozmowie z Magazynem TVN24 wyjaśniał, że w starożytności funkcjonował inny podział zwierząt: - Uważano, że pewne zwierzęta mają gorącą, wybuchową krew, zaliczano do nich większość ssaków i ptaków, a inne - te żyjące w wodzie są zimnej natury i jedzenie ich nas oziębia - tłumaczył ekspert.