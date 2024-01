Żona Jamesa Morrisona znaleziona martwa. Była młodzieńczą miłością gwiazdora

45-letnia żona Jamesa Morrisona - Gill Catchpole - została znaleziona w domu pary, informują brytyjskie media. Policja hrabstwa Gloucestershire poinformowała, że została wezwana do domu w Whitminster w piątek około godziny 9.10. Funkcjonariusze znaleźli na miejscu ciało "około 40-letniej kobiety". Służby nie podały przyczyny śmierci, policja obecnie nie podejrzewa jednak, aby do śmierci przyczynić się mogły osoby trzecie. Wiadomo, że rok wcześniej Catchpole przeszła zabieg przeszczepu nerki.

Żona Jamesa Morrisona nie żyje

39-letni Morrison jest brytyjskim piosenkarzem, który światową sławę zyskał w pierwszej dekadzie XXI wieku. Znany jest z takich przebojów jak m.in. "Broken Strings", "You Give Me Something", czy "You Make It Real". W 2007 roku zdobył nagrodę BRIT Award dla najlepszego brytyjskiego wykonawcy.