Atak na zakłady w Tatarstanie, położonym ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą, był "operacją specjalną" wywiadu wojskowego w Kijowie - oznajmił rozmówca agencji UNIAN. Ukraińcy zaatakowali fabrykę w Jełabudze, gdzie montowano drony irańskiej produkcji Shahed, które Rosjanie nazywają Gierań-2, a także rafinerię w Niżniekamsku. Co ciekawe, do ataku na fabrykę nie użyli drona, a samolotu. Agencja Reutera zwróciła zaś uwagę, że trafiona rafineria, trzecia co do wielkości w Rosji, przetwarzała dziennie około 155 tysięcy baryłek ropy, a w skali roku jest odpowiedzialna za produkcję 3 procent tego surowca w kraju.