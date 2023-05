Wokalista pobił na scenie basistę, koncert przerwano. Zespół wydał oświadczenie

Szkocki zespół The View przerwał występ po tym, jak wokalista zaatakował na scenie basistę, zadając mu serię ciosów i kopiąc go. - To było przerażające zobaczyć, jak ktoś, kogo szanujesz, zachowuje się w taki sposób - powiedziała BBC uczestniczka koncertu. Grupa opublikowała oświadczenie.

Do incydentu doszło podczas koncertu The View w The Deaf Institute w Manchesterze w środę. Wokalista szkockiego zespołu indie-rockowego Kyle Falconer zadał serię ciosów i kopnął basistę Kierena Webstera. Interweniowały dwie inne osoby obecne na scenie, koncert przerwano. Nagrania ze zdarzenia trafiły do mediów społecznościowych.

Falconer wrócił na scenę po przerwie i sam zagrał ostatnią piosenkę, mówiąc publiczności: - Przepraszam, Kieren, jeśli chcesz możesz przyjść i dokończyć występ - przekazało w czwartek ITV News. Dzień po koncercie w Manchesterze zespół opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował, że "musi przełożyć dzisiejszy koncert w Londynie". "Nasz organizator pracuje nad rozwiązaniem tej sytuacji. Zachowajcie swoje bilety, a za kilka dni ogłosimy dalsze informacje. Ogromne przeprosiny dla wszystkich naszych fanów" - czytamy w komunikacie.

Fanka o "przerażającej" sytuacji

BBC dotarło do fanki zespołu, Sffie Yates, która czekała sześć lat, by zobaczyć zespół. Kobieta przyznała, że początkowo uznała incydent za "swego rodzaju popis". - To było przerażające zobaczyć, jak ktoś, kogo szanujesz, zachowuje się w taki sposób - powiedziała publicznemu nadawcy. Jak dodała, zespół "zszedł ze sceny, a fani kręcili się pod nią, czekając na to, co się wydarzy".

Powstały w 2005 roku zespół The View najbardziej znany jest z utworu "Same Jeans", który w 2007 roku zajął trzecie miejsce na brytyjskich listach przebojów oraz albumu "Hats Off to the Buskers", który zyskał status platynowego. Grupa rozpadła się w 2017 roku, działalność wznowiła pięć lat później. Na sierpień 2023 roku jej muzycy zapowiedzieli premierę nowej płyty.

Autor:wac//az

Źródło: BBC, ITV News